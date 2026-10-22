Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehli Beyt (a.s.) — ABNA — Muhemmed Baqir Qalibaf, Serokê Meclîsa Şûraya Îslamî, bi Hezretî Ayatollah Seyîd Mûçtaba Huseynî Xamineyî, Rahberê Giranqedrê Şoreşa Îslamî re serdan û gotûbêj kir.
Di vê serdanê de guhertinên herî dawî yên şerê leşkerî, aborî û nasnameyî yê dijminê Amerîka-Siyonîst hatin vekolandin û li ser xurtkirina hêmanên hêza welêt, roleya bi bandor a nûnerên Meclîsa Şûraya Îslamî di parastin û xurtkirina yekitiya civakî û yekitiya neteweyî de, û berdewamiya amadebûna bi hişmendî û berxwedêr a gelê şandî di civînên meydanî de, û her weha li ser keda hikûmet û Meclîsê ji bo hevkarî di çareserkirina pirsgirêkên aborî û jiyanê yên gel de û pêşxistina karên têkildarî hevkarên stratejîk yên welêt hate tekez kirin.
Her weha Serokê Meclîsa Şûraya Îslamî di vê hevdîtinê de raporên li ser çalakiyên nûnerên gel ji destpêka şerê mecbûrî yê sêyemîn heta niha û plansaziyên niha û pêşerojê yên Meclîsê ji bo çareserkirina pirsgirêk û zehmetiyên welêt pêşkêş kir.
..............................
Dawiya peyamê/
Etîket
Ayatollah Seyîd Mûçtaba Xamineyî
Hezretî Ayatollah Xamineyî, Rahberê Bilind ê Şoreşa Îslamî
Berpirsiyarê Bilind ê Rahberiyê
Serokê Meclîsa Şûraya Îslamî
Muhemmed Baqir Qalibaf
Your Comment