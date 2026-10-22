Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) — ABNA — Ajansa fermî ya Erebistana Siûdî (WAS) îdîa kir ku artêşa vî welatî droneyeke ku dixwest yek ji tesîsên qada neftê ya "Şeybe" ya şirketa Siûdî "Aramco" li rojhilatê Erebistanê bike armanc, rawestandiye. Ev bûyer bû sedema kuştina du welatiyên biyanî ji welatên Fîlîpîn û Nepalê û birîndarbûna du welatiyên din ji Pakistan û Hindistanê.
Êrîş li balafirgeha navneteweyî ya Demamê; yek hate kuştin û 8 birîndar bûn
Di heman derbarê de, Saziya Giştî ya Hewavaniya Sivîl a Erebistanê ragihand ku êrîşa ku şeva Çarşemê balafirgeha navneteweyî ya Melik "Fehd" li bajarê "Demam" li rojhilatê vî welatî kiribû armanc, bû sedema kuştina yek welatiyê biyanî û birîndarbûna heşt kesên din.
Li gorî daxuyaniya vê saziyê, ev êrîş zirarên madî jî çêkirine ku mêjera wan tê vekolandin û texmînkirin.
Ji aliyê din ve, berdevkê hêzên hevpeymaniya Siûdî îdîa kir ku ev hevpeymanî çar drone li herêma rojhilatê Erebistanê rawestandine û tune kirine.
Fermana Amerîkayê ji bo derketina beşek ji dîplomatan ji Erebistanê
Di guhertineke din de, rayedarên Amerîkî ji ajansa nûçeyan a Reutersê re gotin ku Wezareta Derve ya Amerîkayê ji hin dîplomat û endamên malbatên wan ferman daye ku erkên dîplomatîk yên vî welatî li Erebistanê bihêlin. Washington her weha niyeta xwe heye ku endamên malbatên karmendên hin nûneratiyên din ên Amerîkayê li welatên Erebî yên peravê Kendava Farisê derxe.
Berdevkê Wezareta Derve ya Amerîkayê "Tami Pigot" jî di peyamekê de li ser tora civakî "X" ragihand ku ev wezaretê fermana derketina karmendên nehewce yên hikûmeta Amerîkayê û endamên malbatên wan tenê li Erebistana Siûdî daye.
Li gorî îdîaya Pigot, ev biryar di şert û mercên de hatiye girtin ku hêzên çekdar yên Yemenê êrîş li dijî armancên sivîl li Erebistanê pêk tînin. Wî îdîa kir ku ev êrîş, di nav de êrîş li balafirgehên sivîl û binesaziyên din ên jiyanî, bûne sedema birîndarbûna sivîlan û têkçûna giran a rêwîtiyan.
Sînordariyên ewlehiyê li balafirgehên Erebistanê
Sefareta Amerîkayê li Erebistanê berê hişyariyên ku sînordarî ji bo karmendên hikûmeta Amerîkayê li vî welatî dihewandin dabûn. Li gorî van rêwerzan, karmendên Amerîkî ji bo bikaranîna her balafirgehê li Erebistanê divê destûrnameyeke taybet ji serokê heyeta dîplomatîk a Amerîkayê bistînin.
Ev sefaretê her weha ragihand ku operasyonên balafirgeha navneteweyî ya "Melik Xalid" li bajarê Riyadê paytexta Erebistanê hîn jî rawestiyane. Di dema ku balafirgeha navneteweyî ya "Melik Ebdulazîz" li bajarê Ciddê û balafirgeha navneteweyî ya "Melik Fehd" li bajarê Demamê berdewamî didin çalakiyên xwe, lê rastî derengmayîn û betalkirina firînan tên.
Hişyariya sefareta Amerîkayê derbarê îhtimala berfirehbûna êrîşan
Sefareta Amerîkayê li Erebistanê di daxuyaniyeke din de îdîa kir ku hêzên çekdar yên Yemenê çalakiyên dijminane li dijî Erebistanê pêk anîne ku êrîş li balafirgehên sivîl û binesaziyên jiyanî jî dihewîne.
Ev sefaretê îdîa kir ku van êrîşan bûne sedema têkçûna sivîlan û astengkirina çûnûhatina rêwiyan. Her weha hişyarî da ku îhtimal heye ku aloziyan bi lez xurt bibin û ji sînorê erdnîgarî yê rasterast ê pevçûnê derbas bibin.
Sefareta Amerîkayê ji welatiyên vî welatî xwest ku herî zêde hişyarî bi cih bînin û ji bo agahdariya li ser rewşa herî dawî ya firînên xwe rasterast bi şirketên hewayî û balafirgehan re têkilî daynin.
..............................
Dawiya peyamê/
Etîket
Yemen
Erebistan
Hêzên çekdar yên Yemenê
Êrîşên droneyan
Balafirgeha Demamê
Your Comment