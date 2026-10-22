Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Gotara Kurdpressê ya li ser kovara The Media Line bi sernavê «Hemwelatîbûn berî nexşeyên veqetînê» balê dikişîne ser girîngiya mafên hemwelatiyê, beşdariya siyasî û dabeşkirina dadmendane ya desthilatdarî û dewlemendiyê ji bo parastina yekîtiya welatan li Rojhilata Navîn.
Nivîskar bi nimûneya Herêma Kurdistanê ya Iraqê û referanduma serxwebûnê ya Îlona 2017’an nîşan dide ku piştgiriya gel bi tena serê xwe ji bo avakirina dewleteke serbixwe têrê nake; helwesta hêzên herêmî û navneteweyî jî bandoreke mezin li encamê dike.
Gotar her wiha tecrûbeyên Kurdan li Sûriyê û Tirkiyeyê dinirxîne û hişyarî dide ku armancên hêzên derve dikarin bi guhertina berjewendiyên wan biguherin. Ji ber vê yekê, girêdayîbûna piştgiriya biyanî dikare bibe sedema metirsiyê ji bo pêşeroja siyasî ya civakên herêmî.
Li gorî gotarê, çareseriya domdar di avakirina pergaleke dadperwer de ye ku mafên zimanî, çandî û siyasî yên hemû hemwelatiyan biparêze, beşdariya wan di rêveberiyê de misoger bike û derfetên wekhev ji bo wan peyda bike.
Nimûneyên Swîsre û Kanadayê wekî tecrûbeyên rêvebirina cihêrengiya nasnameyan tên nîqaşkirin, lê tecrûbeya Sûdana Başûr nîşan dide ku serxwebûn bi tena xwe nikare nakokiyên navxweyî çareser bike.
Encama sereke: Yekîtiya domdar bi zext û înkarkirina nasnameyan nayê parastin; ew bi wekhevî, dadperwerî, mafên garantîkirî û beşdariya hemû civakan di desthilatdariyê de tê avakirin.
………….
Dawiya Nûçeyî/
Your Comment