Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Bill Clinton, serokkomarê berê yê Amerîkayê, bi şermezarkirina heqareta li misilmanan û cudakariya li ser bingeha olê, bi vegera bo ayeteke Qur'ana pîroz li ser pêwîstiya naskirina hevdu ya neteweyan û rêzgirtina li cudahiyên çandî û olî tekez kir.
Clinton di kombûna nav-olî ya "Olên Cuda, Florîdaya Yek" de li Navenda Perestgeha Koinonia li bajarê Hollywoodê yê eyaleta Florîdayê axaftin kir. Wî di vê merasîmê de bi rexnekirina heqareta li misilmanan ji ber baweriyên wan tekez kir ku reftarên nerast ên hinek kesan nabe ku li olek an çandeke taybet were veqetandin.
Serokkomarê berê yê Amerîkayê di beşeke axaftina xwe de behsa tecrûbeya xwe ya kesane kir û got dema keça wî di 15 saliya xwe de Qur'an xwendibû, wî jî pêşniyar lê kiribû ku vê pirtûka pîroz a misilmanan bixwîne.
Li gorî Clinton, nasîna Qur'anê ew bi vê têgihê re rûbirû kir ku cudahî di navbera neteweyan û eşîran de divê bingeha naskirina hevdu peyda bike, ne sedemeke bêganetiyê û fişarkirinê.
Wî ji bo tekezkirina vê mijarê veger da ayeta 13 ya Sûreya Hucuratê: "Ey mirovan, me hûn ji mêr û jinekê afirandin û hûn kirin netewe û eşîr, da ku hûn hevûdu nas bikin." Clinton herwiha nerazîbûna xwe ji berdewamiya şerên olî û pevçûnên çandî anî ziman û got ku reftarên nerast di nav şopînerên olên cuda de çêdibin û nabe ku ew li kevneşopiyeke olî were veqetandin.
Şêx Elî Qeredaxî, serokê Yekitiya Cîhanî ya Zanyarên Misilman, jî di bertekê de li hember van gotinan li ser pêwîstiya berfirehkirina bingehan a têgihiştin û hevjiyana aştiyane tekez kir. Wî hişyarî da ku cudahiyên siyasî bi hinek dewletan an komên re carinan li warê olê têne giştîkirin û di encamê de Îslam û merasîmên misilmanan dibin armanca heqaretê. Lê belê, hinek şîrovekar jî gotinên Clinton bi fikarên siyasî û girêdayî pêşbirkirina partiyan li Amerîkayê hesibandin.
Dawiya peyamê
Etîket:
-
Bill Clinton
-
Îslamofobî
-
Misilmanên Amerîkayê
-
Herikîna rastgir a tundraw
-
Qur'anxwendina Bill Clinton
Your Comment