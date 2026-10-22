Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Emîr Serleşker "Emîr Hetemî", Fermandarê Giştî yê Artêşa Komara Îslamî ya Îranê, di serdana yek ji navendên hilberîna droneên şerî yên artêşê de, bi amaje kirina ast û pileya amadebûna niha ya artêşê û çelengiya hêzên vê saziyê, got: "Me di 2 şerên hilweşandî yên dawî de tecrûbeyên girîng bi dest xistin, di nav de ew ku divê bi qasî serê derziyê jî bi vî dijminî neyê bawer kirin û divê di rêya zêdekirina amadebûnê de hewl were kirin."
Fermandarê Giştî yê Artêşê di berdewamiyê de li ser role şerkerên bêsermirok di şerên îro de got: "Îro şerkerên bêsermirok ji drone û droneên deryayî bigire heta mîkro-drone, bi mîsyonên cuda, bikaranînên pir zêdetir peyda kirine û ev şerker cihê taybet di nêzîkatiya parastinê ya Îrana Îslamî de hene."
Emîr Serleşker Hetemî li ser stratejiya artêşê di pêşxistina droneên ku têne bikaranîn ên vê saziyê, bi taybetî droneên Arêş, got: "Ev pêvajoy bi tevlêbûna Wezareta Parastinê dest pê kir û bû peymaneke mezin di navbera du koman de, bi awayekî ku îro bi binesaziyên xurt û bi bikaranîna kapasîteya jêhatiyan, zanîngehan û şirketên zanîn-bingehîn, bi şêweyeke karê pîşesazî tê meşandin. Îro beşeke girîng a alavên artêşê bi heman droneyan ji bo amadebûna bi hêz di şerê asîmetrîk de hatiye diyarkirin."
Fermandarê Giştî yê Artêşê berdewam kir: "Îro em di warên hilberîn, belavkirin û parastina van şerkeran de bi awayekî taybet çalak in û hevdem perwerdeyên pêwîst ji bo bikaranîna van şerkeran ji şerkeran re hatiye dayîn û ew xwedî jêhatiyên pir baş in û em dikarin bêjin ku em di warê droneyan û bi giştî bêsermirokan de gihîştine pêgihîştineke baş."
Emîr Serleşker Hetemî bi gotina ku di şerên dawî de beşek ji alav û cihên me zirar dîtin, lê texmîna dijmin ew bû ku em cudahiyek di navbera şerê hevseng û asîmetrîk de danayînin, berdewam kir: "Beşek ji alavên Artêşa Komara Îslamî ya Îranê ya şerê hevseng bû û heye, lê beşeke mezin a alav û derfetên me bi şerê asîmetrîk ve girêdayî ye. Di şerê asîmetrîk de em hewceyî amadebûnên taybet in û ji bo gihîştina vê rê me hewl daye û xwe jê re amade kiriye."
Fermandarê Giştî yê Artêşê bi tekezkirina li ser amadebûna hemû çar hêzên Artêşa Komara Îslamî ya Îranê, bal kişand: "Di şerê asîmetrîk ê berê de, em bi alavên ku dijmin pê şaş ma şer kirin, ji ber ku wî derbên pir xurt wergirtin. Me dijmin nirxand û em dizanin ku ew kapasîteyên berbiçav hene, lê bi berçavgirtina hemû van tiştan, me xwe ji bo şerê asîmetrîk û alavên pêwîst ên wê amade kiriye."
Wî bi gotina ku îro di warê alavên pêwîst ên şerê asîmetrîk de, hem ji aliyê çendî û hem ji aliyê çawanî ve, di rewşeke baştir de ne, got: "Em dizanin dijmin dê çawa tevbigere û me xwe ji bo dayîna bersivê ji heman warên ku ew bikar tîne amade kiriye. Em ji gelê hêja yê Îranê re piştrast dikin ku em di rewşeke baş de ne. Şerkerên artêşê xwedî moraleke pir guncaw in û mijûlî hilberîna alavên pêwîst in."
Emîr Serleşker Hetemî li ser paşeroj û bûyerên gengaz got: "Karê taybet ê hêzên çekdar, bi taybetî Artêşa Komara Îslamî ya Îranê, peydakirina ewlehiyê û bertek li hember xeteran e. Li gorî gotina rêberê şehîd ê şoreşê, me yek ji sedî xeterê wekî sedî sed texmîn kiriye û xwe jê re amade dikin. Dijminê me yê îro jî dijminyek e ku sedî sed ne ewle ye û zimanekî din ji bilî zimanê zordestî û hêzê fam nake. Her çi toleransê wekî paşvekişandinê dihesibîne û gavekê pêşve diçe."
Emîr Serleşker Hetemî herwiha amaje bi kiryarên artêşê li rojhilatê Tengava Hurmuz kir û diyar kir: "Em di warê mîsyona Hêza Deryayî ya artêşê li rojhilatê Tengava Hurmuz de, amadebûneke berbiçav li derya û peravê heye; ev amadebûn bi bandor e û em her tim tekez dikin ku dijmin wêrek nebûye bikeve Deryaya Omanê ji ber ku em dibînin dijmin baş fam kiriye ku di vî warî de hêzeke bi hêz li ser karê serdest e. Em li karê dinêrin û di rewşa ketina keştiya dijmin de, bê guman ew ê bibe armanc. Em dorpêçkirina deryayî wekî beşek ji şer dihesibînin û kesê ku dorpêçkirinê pêk tîne wekî dijmin dihesibînin."
Fermandarê Giştî yê Artêşê bi bîranîna rêzik û qanûnên ragihandî yên Komara Îslamî ya Îranê li ser derbasbûn û hatûçûyê li Tengava Hurmuz, Kendava Farsê û Deryaya Omanê, bal kişand: "Ji bo bicihkirina van rêzikan, alavên cuda hatine bikaranîn, di nav de mayînên deryayî û beşek ji sîstemên otomatîk ên kontrolker. Tekeza me her tim ew e ku welatên cuda şertên ku ji aliyê cinayetkarên Amerîkî ve hatine sepandin fam bikin û ji bo pêşîlêgirtina zirarê li xwe, bi hêzên çekdar ên Komara Îslamî ya Îranê re di hemahengîya tam de bin."
...........
Dawiya peyamê /
Etîket:
-
Emîr Hetemî
-
Fermandarê Giştî yê Artêşê
-
Amerîka
Your Comment