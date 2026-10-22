Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Piştî qedexekirina hicabê ji bo keçên xwendekar li dibistan û zanîngehên Komara Azerbaycanê, akademîsyen û xwendekarên Iraqê bi lidarxistina civînên piştgiriyê, ragihandin ku zanîngehên Iraqê amade ne ku keçên xwendekar û mamosteyên jin ên Azerbaycanê yên bi hicab qebûl bikin û qeyd bikin.
«Imad Ebdulrezzaq», serokê Fakulteya Perwerdehiya Zanistên Bingehîn a Zanîngeha Zî-Qarê, ragihand:
«Em bi tundî û bi gotinên herî dijwar tedbîrên hikûmeta Azerbaycanê yên li dijî keçên misilman ên li dibistan û zanîngehê şermezar dikin. Em vê yekê wekî sînordarkirina azadiyên kesane û mafên mirovên misilman dibînin; mafên ku di hemû qanûn û destûrên bingehîn ên cîhanê de hatine garantîkirin.»
Wî zêde kir:
«Azadiya kesane pîvanek ji bo pêşketina neteweyan e. Ji ber vê yekê, em wekî nûnerên zanîngeh û navendên xwendina bilind, vê tedbîra li dijî keç, karmend û mamosteyên jin ên bi hicab şermezar dikin.»
Ebdulrezzaq tekez kir:
«Di bersiva bangewaziya hikûmetê û desteya rêveberiya Wezareta Perwerdehiya Bilind de, em bi tevahî amade ne ku xwendekar, karmend û mamosteyên jin ên Azerbaycanê pêşwazî bikin, da ku wan bikaribin xwendina xwe bidomînin û di zanîngeh û fakulteyên me de ders bidin.»
«Elî Kazim», yek ji xwendekarên Iraqê, diyar kir:
«Sînorên Îslamî sînorên erdnîgarî nas nakin û ji wan re girîng nînin. Hicab ji bo her jina misilman û bawermend ferz e. Nimûneyên herî baş ên me Hz. Zeyneb (S) û Hz. Fatime Zehra (S) ne; wan di tu qonaxekê de dev ji hicaba xwe berneda.»
Ji aliyekî din ve, keçên xwendekar ên parêzgeha Necefê Eşrefê jî ji bo piştgiriyê bi keçên xwendekar ên Azerbaycanê re, yên ku azadiyên wan hatine desteserkirin û hatine astengkirin ku hicabê li xwe bikin, civînek piştgiriyê li dar xistin.
Dawiya nûçeyê
Etîket:
- Komara Azerbaycanê
- Iraq
- Hicab
Your Comment