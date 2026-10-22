Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA –Tevgera Berxwedana Îslamî ya Iraqê, Ketaibên Seyîd eş-Şuheda (s.x), ku li Komara Îslamî ya Îranê ye, bi weşandina peyamekê re, ji ber wefata Seyyid Ehmed Mûsewî, bavê şehîd Sepahbed Mûsewî û yek ji kesayetiyên bawermend û şoreşger, sersaxî pêşkêş kir. Her wiha, tekez kir ku armancên bawerî û berxwedanê dê her û her bimînin.
Nivîsa peyama Tevgera Berxwedana Îslamî ya Ketaibên Seyyid eş-Şuheda (s.x) wiha ye:
«Em ji Xwedê ne û bêguman em ê vegerin cem wî.»
Tevgera Berxwedana Îslamî ya Iraqê, Ketaibên Seyîd eş-Şuheda (s.x), bi xemgînî û xemxwariyeke mezin, wefata merhum Seyyid Ehmed Mûsewî, bavê hêja yê şehîd Sepahbed Mûsewî û yek ji zilamên bawermend, şoreşger û yên ku li ser peyman û armancên Şoreşa Îslamî sekinîne, li malbata birêz a Mûsewî û hemû kesên ku rêya berxwedanê dişopînin, teslîyet dike.
Merhum Seyîd Ehmed Mûsewî ji nifşekê bû ku bawerî bi berpirsiyariyê, îman bi sebatê û dilsoziya ji armancên şoreşê re bi kirinê watedar dikir. Perwerdekirina kurê ku di rêya bawerî û armancên xwe de gihîşt şehadetê, delîlek e li ser kûrahî û rehên kûr ên bawerî û perwerdehiya şoreşgerî di vê malbatê de. Malbatek ku navê wê bi fedakariyê, dilsoziyê û sebatê di rêya heqê de girêdayî ye.
Ketaibên Seyîd eş-Şuheda (s.x) yên Iraqê bawer dikin ku rêya şehîdan bi windakirina bav û pêşengên bawermend ên wan bi dawî nabe. Berevajî vê yekê, ev rê li ser baweriyeke ku bi derbasbûna demê naşê û bi windakirina zilamên mezin ji bîra gelan nayê jêbirin, hatiye avakirin.
Têkiliya di navbera gelên bawermend û tevgerên dilsoz ên ji armancên berxwedanê re, têkiliyek e ku ji bawerî û dîrokeke hevpar tê. Ev têkilî di şîn û şahiyê de, di rojên dijwar û di ceribandinên mezin de jî, wateya xwe ya kûr diparêze.
Ev tevger, di heman demê de ku bîranîn û cihê vê bavê bawermend û şoreşger bilind digire, vê windahiyê ya bi êş li malbata hêja ya Mûsewî teslîyet dike. Her wiha, ji dergehê Xwedayê Mezin re dixwaze ku ji merhum re rehmet û lêborîneke fireh û ji kesên ku li pey wî mane re sebra xweş û sebatê bide.
«Xwedê rehmetê li wan bike ku di rêya heqê de meşiyan û ew kesên ku bi wê ve girêdayî mane, bi sebat bihêle.»
Nivîsgeha Ketaibên Seyîd eş-Şuheda yên Iraqê li Komara Îslamî ya Îranê
Dawiya peyamê
Etîket
- Şehîd Sepahbud Mûsewî
- Şoreşa Îslamî
- Iraq
- Seyîd Ehmed Mûsewî
- Komara Îslamî ya Îranê
- Ketaibên Seyîd eş-Şuheda (s.x)
Your Comment