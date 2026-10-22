Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Hucetulîslam Hemîd Ehmedî, Serokê Komîteya Çandî û Perwerdehiyê ya Navenda Navendî ya Erbaînê, di Konferansa Navneteweyî ya "Zanist û Peyama Pêxemberî" bi mijara "Tevgera Huseynî û Peyama Pêxemberî" de li Zanîngeha Mistensiriyê ya Bexdayê, bi amaje kirina kapasîteyên çandî û şaristanî yên Erbaînê, li ser pêwîstiya veguheztina hezkirin û hestên Huseynî bo zanistiya kûr û bernameyên zanistî û çandî tekez kir.
Ehmedî di vê konferansê de, digel rêzgirtina bîranîna şehîdên rêya dadmendiyê û azadiyê, şehîdên berxwedanê û parêzvanên rûmeta îslamî li Iraq, Îran û eniya berxwedanê û şehîdên Filistîn û Hizbullahê, sersaxiya salvegera şehîdbûna Hz. Fatime Zehra (s.x) got.
Wî bi qedirgirtina hevkariya Zanîngeha Mistensiriyê û komelên çandî û zanistî yên Îran û Iraqê di lidarxistina vê civînê de got: "Erbain ji merasîmeke ayînî wêdetir, diyardeyeke çandî-civakî û stratejîk e di pîvanên cîhanî de û bingeha şaristaniya mezin a îslamî ye; çandeke ku dikare li hember gotara li ser kolonyalîzm, destdirêjî û cudakariyê rawestîne."
Serokê Komîteya Çandî û Perwerdehiyê ya Navenda Navendî ya Erbainê bi amaje kirina armancên lidarxistina vê konferansê di hawîrdora zanîngehê de zêde kir: "Armanc ew e ku hezkirin û hestên paqij ên li hember Ehli Beyt (s.x) werin veguheztin bo hişmendî û zanistiya paqij, da ku bingeha berdewamî, bilindbûn û şadiya manewî were peyda kirin."
Ehmedî bi ravekirina girêdana peyama Pêxemberê Mezin (s.x) û serhildana Îmam Huseyn (s.x) diyar kir: "Peyama pêxemberî, gazîkirin bo dadmendî û rûmeta mirovan bû û serhildana Huseynî nîşan da ku parastin û berdewamiya vê dadmendiyê hewceyî fedakarî û şehîdbûnê ye."
Wî bi amaje kirina şehîdên berxwedanê û li hember zilm û serdestiyê rawestiyana wan, bal kişand: "Fedakariya şehîdan di dirêjahiya peyama pêxemberî de ye û nîşan dide ku rastiya vê peyamê bi demê re reng nastîne, lê bi her fedakariyê tê nûkirin; her wekî ku xwîna Îmam Huseyn (s.x) di mayîn û berdewamiya Îslamê de roleke bingehîn hebû."
Hevkariya Îran û Iraqê; nîşana yekîtiya çandî
Serokê Komîteya Çandî û Perwerdehiyê ya Navenda Navendî ya Erbaînê di beşeke din a axaftina xwe de, hevkariyên çandî yên Îran û Iraqê nîşana girêdana kûr a du gelan zanî û got: "Lidarxistina civînên wiha li Bexdayê, nîşana yekîtiya çandî ye ku sînoran dide paşê û bingeha hevkarîya zanistî û manewî ya du gelan xurt dike."
Wî herwiha ji mêvandariya gelê Iraqê di merasîma cîhanî ya Erbaînê û lidarxistina merasîma bi heybet a veşartina cenazeyê şehîd Îmam Mucahid qedir girt û zêde kir: "Gelê Iraqê bi reftara xwe ya kerîm, comerdî, rûmet, edeb û biratî nîşanî cîhanê dane. Ev mêvandarî ne tenê kevneşopiyeke civakî ye, lê reftareke manewî ye ku di çanda Ehl-ul Beyt a Pêxember (s.x.a) de reh digire."
Pêwîstiya veguheztina destkeftiyên zanistî bo bernameyên bicîhkirî
Ehmedî di dawiyê de hêvî xwest ku destkeftiyên Konferansa Navneteweyî ya "Zanist û Peyama Pêxemberî" bo bernameyên praktîk û çandî bibin û peyama aşitî, dadmendî, mirovatiyê, têkoşîna li dijî zilmê û piştgiriya li gemarokan, li ser bingeha zanistên wehyanî û bi zimanê zanistî ji bo guhdarên li seranserê cîhanê were ravekirin.
Wî herwiha ji serokê Zanîngeha Mistensiriyê, Dr. Sefa Îsawî, Dr. Ebdulamîr Ebûdî, serokê Koleja Edebiyatê ya vê zanîngehê, şêwirmendê çandî yê Komara Îslamî ya Îranê, zanyar, mamoste, xwendekar, xwediyên medyayê û hemû komelên zanistî û çandî yên beşdar di lidarxistina konferansê û pêşcivînên wê de qedir girt.
Ehmedî di dawiyê de li ser pêwîstiya berdewamî û bilindkirina van civînan di salên bên de ji bo kûrkirina nasîna peyama pêxemberî, tevgera Aşûrayê û kapasîteyên çandî û şaristanî yên Erbaina Huseynî tekez kir.
...........
Dawiya peyamê /
Etîket:
- Komîteya Çandî û Perwerdehiyê ya Erbaînê
- Hucetulîslam Hemîd Ehmedî
- Bexda
Your Comment