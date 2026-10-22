Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Pêşcivîna zanistî ya Konferansa Navneteweyî ya Allame Şehîd Seyîd Hesen Nesrullah, bi navenda jinûvexwendina role û cihê vî şehîdê bilind di qada navneteweyî û cîhana îslamî de, îro Çarşemê 29ê Mehra 1405an (21ê Cotmeha 2026an) li Civata Cîhanî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) li Qumê hat lidarxistin.
Di vê pêşcivînê de ku bi beşdarbûna komek kesayetên hawîrdora zanistî û zanîngehî hat lidarxistin, Ayetullah Riza Remezanî (Sekreterê Giştî yê Civata Cîhanî ya Ehl-ul-Beyt ê ), Ayetullah Şêx Huseyn el-Metûq (endamê Kuweytî yê Encûmena Bilind a Civata Cîhanî ya Ehl-ul-Beyt ê ), Hucetulîslam Şêx Ehmed en-Necdî (nûnerê Hizbullahê Lubnanê li Qumê), Dr. Mihemed Mehdî Şerîetmedar (şêwirmendê çandî yê berê yê Komara Îslamî ya Îranê li Lubnanê) û Hucetulîslam Mihemed Hesen Zemanî (şêwirmendê birêvebirê hawîrdorên zanistî yên welêt) li ser aliyên kêmtir naskirî yên kesayetiya Şehîd Nesrullah ji aliyê fiqha berxwedanê, felsefeyê, birêvebirina stratejîk û şopandina welayeta fiqihê ve lêkolîn kirin.
Berxwedan bi xwe rehm e
Ayetullah Remezanî di vê pêşcivînê de bi amaje kirina vegotên Rêberê Mezin ê Şoreşê der barê kesayetên berbiçav de diyar kir: "Îmamê Şehîd der barê du kesan de peyva 'mekteb' û der barê du kesan de peyva 'diyarde' bikar anî; Şehîd Hac Qasim Silêmanî û Şehîd Seyîd Hesen Nesrullah."
Sekreterê Giştî yê Civata Cîhanî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) bi tekezkirina ku Şehîd Nesrullah tevgereke şaristanî ava kiriye, zêde kir: "Fiqha berxwedanê di tecrûbeya Şehîd Nesrullah de, teknolojiyeke birêvebirinê bû ku xwedî qatên fiqhî, exlaqî, stratejîk û rêxistinî bû."
Wî zêde kir: "Berxwedan di ramana wî de tenê dîtineke leşkerî nebû, lê di jiyana mirovan de wate dît û bi dadperwerî û bawerdarkirinê re bû."
Sirra serkeftinan di şopandina Îmam Xamineyî de ye
Ayetullah Metûq jî bi amaje kirina aliyên zanistî yên Şehîd Nesrullah got: "Wî qet civînên xwe yên zanistî û hawîrdora zanistî berdan û zêdetirî 500 dersên fiqha derveyî ji Îmam Xamineyî guhdarî kiribû."
Endamê Encûmena Bilind a Civata Cîhanî ya Ehli Beyt (s) bi amaje kirina sê kesayetên bandordar li ser avakirina ramana Şehîd Nesrullah (Şehîd Sedr, Îmam Xumeynî û Îmam Xamineyî) tekez kir: "Şehîd Nesrullah di konferanseke sala 2000an de bi zanebûn destê Îmam Xamineyî maç kir, da ku ji her kesî re bêtirîn bike ku sirra hemû serkeftinan di şopandina welayeta fiqihê de ye."
Veguheztina Şîeyan ji xeleka qelsiyê bo lûtkeya hêzê
Hucetulîslam en-Necdî, axaftvanê din ê vê pêşcivînê, bi tekezkirina li ser role navendî û taybet a Seyîdê Berxwedanê di guherîna civaka Şîeyên Lubnanê de got: "Şehîd Nesrullah bi perwerdehiya cîhadî û zêdekirina têgihiştinê, Şîeyan ji xelekeke qelsiyê veguherand qutbeke mezin a hêza herêmî."
Nûnerê Hizbullahê Lubnanê li Qumê bi amaje kirina dirûşma "Em ne bendeyên Amerîka û Îsraêlê ne, lê xwedanên welayetê ne" diyar kir: "Bersiva me bo Trump heman bersiva Hz. Zeyneb (s) e li Kerbelayê ku got: 'Ev komel in ku kujer li ser wan serdest bûye.'"
Şehîd Nesrullah lîderekî sazî-ava-kar û pêşeroj-nihêrî bû
Şêwirmendê çandî yê berê yê Îranê li Lubnanê, bal kişand ser taybetiyên bêhempa yên birêvebirina Şehîd Nesrullah û got: "Berovajî sekreterên giştî yên berê yên Hizbullahê, Şehîd Nesrullah lîderekî sazî-ava-kar û kardar bû ku li gorî lêkolîna pêşerojê tevdigere."
Dr. Şerîetmedar bi amaje kirina amadekirina "fiqha rêxistinê" li gorî fetwayên Îmam Xamineyî ji aliyê Şehîd Nesrullah ve, bal kişand: "Ew bi xurtî bawerî bi erkparêziyê li hember welayetê hebû û bawer dikir ku heke tiştek ji dilê rêberiyê derbas bibe, tewra bêyî fermaneke eşkere jî, li ser me ferz e ku em bi kar bînin."
Fedakirina her tiştî ji bo Rêberê Demê
Hucetulîslam Zemanî, şêwirmendê birêvebirê hawîrdorên zanistî, erkên dehganî yên welayetparêziya Seyîdê Berxwedanê lêkolîn kir û bi amaje kirina aliyên kesayetiya Şehîd Nesrullah got: "Îmam Xamineyî peyva 'mekteb' tenê ji bo du kesayetan bikar anî: Şehîd Hac Qasim Silêmanî û Şehîd Seyîd Hesen Nesrullah."
Wî bi amaje kirina duaya Şehîd Nesrullah ji bo Rêberê Şoreşê diyar kir: "Wî di hevpeyvîneke televîzyonê de gotibû: 'Ez her roj ji Xwedê dixwazim ku temenê mayî yê min û malbata min bi carekê rabike û li temenê Rêberê hêja yê Şoreşê zêde bike.' Ev dawî bû ji evîna wî û dilsoziya wî ji Rêberê Şoreşê re."
Hucetulîslam Îskenderî, Sekreterê Kongreya Emenaer-Rusul, jî di vê civînê de di ravekirina pêvajoya lidarxistina konferansa rêzgirtina cihê zanistî yê Şehîd Nesrullah de got: "Di encûmena zanistî ya ku ji saziyên hawîrdora zanistî û zanistî pêk dihat, ji nav lîsteya 100 zanyar û mezinan, heft kesayet ji bo lidarxistina kongreyê hatin hilbijartin ku Şehîdê Berxwedanê Allame Seyîd Hesen Nesrullah ji pêşîniyan bû."
Wî zêde kir: "Heta niha zêdetirî 600 gotar ji sekreteriya vê konferansê re hatine şandin. Di beşa hevpeyvînan de jî 20 proje hatine diyarkirin ku tê pêşbînîkirin 12 proje bigihîjin encamê û di forma pirtûkê de bêne weşandin."
Hucetulîslam Îskenderî bi amaje kirina çalakiyên parêzgehî yên vê kongreyê jî diyar kir: "Li parêzgehên Xorasan, Fars û Îsfehanê çalakî hatine kirin û heft mijar hatine hilbijartin û ji hemû zanîngehên azad re hatine ragihandin û ji hefteya bê destpêka lidarxistina van konferansan dibe."
Hêjayî gotinê ye ku ev merasîm bi hewildana Ofîsa Lêkolîn, Lêgerîn û Lêkolînan a Cîgirê Zanistî û Çandî, û bi beşdarbûna Sekreteriya Kongreya Navneteweyî ya Emenaer-Rusul, Saziya Perwerdehiyên Kurt a El-Mustefa û Nûçegihana Navneteweyî ya Ehli Beyt (a.s.) – Abna – hat lidarxistin.
..................
Dawiya peyamê/
Etîket:
-
Hizbullah
-
Ayetullah Remezanî
-
Seyîd Hesen Nesrullah
-
Civata Cîhanî ya Ehli Beyt (s)
-
Îmam Xumeynî
-
Ayetullah Metûq
Your Comment