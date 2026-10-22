Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Di nav karmend û kesên nêzî xelîfeyên Abasiyan de, hin kesên kêmpeyda hene ku di nav desthilatdariya xelîfetiyê de, bi dilên tijî ji evîna Ehlu'l-Beyta paqij û pîroz, ji bo xizmeta dîn û alîkariya Şîeyan dixebitîn. Elî ibn Yaqtîn, wezîrê Harûn Reşîd, yek ji kesayetiyên herî berbiçav ên wan e.
Ya ku çîroka jiyana wî tevlihevtir û di heman demê de dersdayîntir dike, cudahiya bingehîn a baweriyê di navbera dê û bavê wî de ye: bavê wî ji dijminên Ehlu'l-Beytê(s) dihat hesibandin (nasibî), lê diya wî evîndara malbata Pêxember bû. Lê çîroka perwerdekirina zarokek wek Elî ibn Yaqtîn tenê bûyerek îstîsnayî nîne. Lêkolîna dîrokê nîşan dide ku ev nimûneyek veşartî, lê gelek caran dubarebûyî ye; di wê de dayikên Şîe roleke bingehîn û diyarker di rêberiya zarokên xwe ber bi welayeta Ehlu'l-Beytê ve lîstine.
Elî ibn Yaqtîn di sala 124'an a hicrî ya qemerî de li Kûfe ji dayik bû. Bavê wî, Yaqtîn ibn Mûsa, ji alîgir û bangwerên xanedana Abbasiyan bû û piştî ku ev xanedan gihîşt desthilatdariyê, di nav desthilatdariya xelîfetiyê de bû xwediyê postên bilind.
Lêbelê, kurê wî Elî ibn Yaqtîn, tevî hevkariya xwe bi xelîfeyên Abbasiyan re, di veşartî de Şîe û bawermendê îmametê bû. Ew heta pêncê yekê (xums) û zekata xwe jî ji bo Îmam Sadiq dişand. Lê bavê Elî ibn Yaqtîn di nav nasibiyan de, ango dijminên Ehlu'l-Beytê, dihat hesibandin.
Di aliyê din de, ji diya Elî ibn Yaqtîn re kesayetiyeke geş û bawermend tê nîşandan; xanimeke ku evîndara Ehlu'l-Beytê(S) bû û evîna malbata wehiyê di dilê kurê xwe de bi cih kir.
Ev nakokiya baweriyê di hundirê malbatekê de, bû zemîneke ji bo avabûna kesayetiyeke bêhempa û derfetek ji bo lêkolîna kûrtir li ser rola perwerdeya dayikane.
Di çavkaniyên dîrokî de, kêm caran behsa nav û rewşa vê xanima bawermend tê kirin. Lêbelê, encama perwerdeya wê dikare di pileya bilind û kiryarên hişmend ên kurê wê de were dîtin.
Elî ibn Yaqtîn ne tenê bû yek ji nêzîktirîn hevalên Îmam Kâzım, lê di şert û mercên herî dijwar de jî, bi girtina posteke herî hesas di hukûmeta zordar de, wek bendek li hember zilmê rawesta û can û milkê xwe ji bo alîkariya Şîeyan bikar anî.
Çîroka Elî ibn Yaqtîn, her çend ecêb be jî, di dîroka Şîetiyê de ne bûyereke yekta û bêhempa ye. Di pêl û bizavên dîroka Îslamê de, kesên din jî hene ku tevî cudahiya baweriyê di navbera dê û bavê wan de, rêya welayetê hilbijartine.
Nimûneyeke berbiçav a vê yekê di jiyana Qasim ibn Hesen ibn Elî ibn Yaqtîn û xanedana mezin a Alê Yaqtîn de tê dîtin. Ya balkêş ev e ku neviyên Elî ibn Yaqtîn jî hemû ji dilsoz û vegêranên hedîsên Îmamên paqij bûne. Ev yek bi xwe delîlek e ku kevneşopiyeke perwerdeyî di hundirê vê malbatê de berdewam kiriye.
Di nav van kesan de, ku gelek ji wan di nav bûyerên siyasî û civakî yên giran de dijiyan, bandora dayikan di domandina rêya Ehlu'l-Beytê de roleke sereke hebû.
Rola bingehîn a dayikê di perwerdekirina nifşek bawermend de
Ger em li jiyana Elî ibn Yaqtîn û kesayetiyên mîna wî ji aliyê perwerdehiyê ve binêrin, em digihîjin têgihiştina rola bêhempa ya dayikê, wek perwerdekarê yekem û herî mayînde yê mirovan.
Di nêrîna Îslamê û sîreya Ehlu'l-Beytê de, kesayetiya zarok ji destpêkê ve di bin bandora bawerî û kiryarên dayikê de ava dibe. Dayik di perwerdekirina nifşa bê de roleke bingehîn dilîze.
Diya Elî ibn Yaqtîn, tevî ku di malbatekê de dijî ku xuya bû bi xelîfetiya Abbasiyan re li hev bû, karî evîna malbata Pêxember(Silav liwanbin) di dilê kurê xwe de wisa kûr bike ku ew qet di navbera şan û şerefa dinyayî û bindestiyê li hember Ehlu'l-Beytê de dudilî nebe.
Taqwada dayikê, paqijiya xwarina wê û nêrîna wê ya kûr li ser mijarên olî, bûn bingehên kesayetiya Elî ibn Yaqtîn. Wî di lûtkeya hêzê de li hember îmamê xwe serê xwe ditewand û heta ji bo razîbûna wî, amade bû ku ji post û cihê xwe dest berdê.
Çîroka navdar a şîretkirin û cezakirina wî ji aliyê Îmam Kâzım ve, ji ber ku wî Ibrahimê şetirvan qebûl nekiribû (1), ku bawermendekî hejar bû, nîşan dide ku xizmeta Ehlu'l-Beytê tenê bi veşartîkarî û ketina nav desthilatdariya xelîfeyan sînordar nebû. Berevajî vê, paqijkirina nefsa xwe û nermî û tevazû li hember xelkê, ji bingehên sereke yên vê rêyê bûn.
Bêguman, ev asta bilind a edeb û bendetiyê, encama perwerdeya olî û hestyarî ya dayikekê bû ku bi salan, bi baweriya xwe ya kûr, bûbû ronahiya rêya kurê xwe.
Lêkolîna jiyana Elî ibn Yaqtîn û kesên mîna wî, perdeya rastiyeke kêmgotî radike: dîrok tijî dayikên ku di veşartî û eşkere de, bi evîna Ehlu'l-Beytê, nifşekî perwerde kirine ku di girîngtirîn demên dijwar ên dîrokê de bûne ala hilgirên Îslama rastîn û belavkarên Quranê û Ehlu'l-Beytê.
Ev dayik, tevî dijberiya mêrên xwe an jî hawîrdora zordar a civakê, li ser peymana xwe man û tovê hezkirinê di dilê zarokên xwe de çandin.
Zehra Salihîfer, pisporê masterê yê Quran û Hedîsê û xwendekara masterê ya rêveberiya medyayê li Zanîngeha Baqirululumê.
Çavkanî û şîrove
1. Çîroka qebûlnekirina Îbrahimê şetirvan û cezakirina Elî ibn Yaqtîn ji aliyê Îmam Kâzım ve
Ibrahimê şetirvan, ku di hin çavkaniyan de bi navê «Ibrahim Jemmal» an jî «Ibrahim Sarban» tê binavkirin, ji Şîeyan bû. Ew ji bo dîtina Elî ibn Yaqtîn, ku wezîrê derbarê Harûn Reşîd bû, çû mala wî. Lê Elî ibn Yaqtîn ji ber pozîsyona xwe ya bilind, rê neda wî û wî qebûl nekir.
Rastî ew bû ku di heman salê de, Elî ibn Yaqtîn çû Hecê û li Medîneyê xwest bigihîje cem Îmam Kâzım. Lê Îmam Kâzım wî qebûl nekir. Roja din, Elî ibn Yaqtîn dîsa hat, lê Îmam careke din rê neda wî.
Elî ibn Yaqtîn pirsî:
«Ey serwerê min, min çi guneh kiriye ku we min ji dîtina xwe bêpar kir?»
Îmam Kâzım Wusa kerem kirem kirin:
«حَجَبْتُکَ لِأَنَّکَ حَجَبْتَ أَخَاکَ إِبْرَاهِیمَ الْجَمَّالَ، وَقَدْ أَبَی اللَّهُ أَنْ یَشْکُرَ سَعْیَکَ حَتَّی یَغْفِرَ لَکَ إِبْرَاهِیمُ الْجَمَّالُ»
Wate: «Min rê neda te, ji ber ku te rê neda birayê xwe Ibrahimê şetirvan. Xwedê qebûl nake ku hewldana te bi spasdarî were pêşwazîkirin, heta ku Ibrahimê şetirvan te nebexşîne.»
Elî ibn Yaqtîn got: «Ey mamostayê min, ez li Medîneyê me, lê Ibrahim li Kûfeyê ye!»
Îmam Kâzım jê re got: «Şevê, bêyî ku kes bizane, here goristana Beqî. Li wir deveke amade û zînkirî heye. Siwarê wê bibe, ew ê te bigihîne cihê xwe.»
Elî ibn Yaqtîn wisa kir û bi wê deve di demeke kin de gihîşt mala Îbrahimê li Kûfeyê. Li derî xist û xwe nasand. Îbrahimê şetirvan bi şaşî got: «Elî ibn Yaqtîn, wezîr, li ber deriyê mala min çi dike?»
Elî ibn Yaqtîn ket hundirê malê, lêborîn xwest û got ku Îmam Kâzım heta ku Ibrahim wî nebexşîne, ji wî razî nabe.
Îbrahim got: «غَفَرَ اللَّهُ لَکَ» — «Xwedê te bibexşîne.»
Lê Elî ibn Yaqtîn bi vê lêborînê têr nebû. Ji bo ku Ibrahim bi rastî û ji dilê xwe wî bibexşîne, rûyê xwe danî ser axê û ji Ibrahim xwest ku lingê xwe li ser rûyê wî danê.
Di destpêkê de Ibrahim red kir, lê Elî ibn Yaqtîn israr kir û wî bi navê Xwedê sond da. Di dawiyê de Ibrahim ev kir û Elî ibn Yaqtîn di wê rewşê de digot: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ» — «Xwedayo, şahid be!»
Piştre ew siwarê wê deve bû, heman şevê vegeriya Medîneyê û Îmam Kâzım(s.x) wî qebûl kir.
Çavkaniyên dîrokî:
- Es-Saqib fi'l-Menaqib, rûpela 458, hedis 386.
- Uyun el-Mu'cizat, rûpela 103.
- Bihar el-Enwar, cildê 48, rûpela 85, hedis 105.
Etîket
- Elî bin Yeqtîn
- Hevalên Ehli Beytê
- Jinên epîk / Jinên qehreman
- Jina li gor standarda Şoreşa Îslamî
Your Comment