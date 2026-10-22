Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Artêşên Amerîkayê û Îsraîlê ji bo êrîşên nû li dijî Îranê piştî hilbijartinên navdemî yên Amerîkayê planeke diyarkirî heye.
Li gorî rapora New York Timesê, di çarçoveya amadekirina ji bo operasyonek kurt lê tund de, her du artêşan tetbîqatên xwe xurt kirine û şerker li ser Iraqê firînên manevrayên êrîşê kirine.
Rayedarên amerîkî ragihandin ku Pete Hegseth, wezîrê parastinê yê Amerîkayê, vê hefteyê li Îsraîlê bi Binyamin Netanyahu, serokwezîrê rejîma siyonîst re hev dît û li ser van êrîşên gengaz axivî.
Li gorî vê raporê, armancên gengaz binesaziyên enerjiyê yên Îranê, tesîsên nukleerî û arsenalên moşek û dronên vî welatî ne.
Hin rayedaran bawer dikin ku dorê din ê êrîşên berfireh dê bi armanca zextê li aboriya Îranê û neçar kirina Tehranê ku piştî nêzîkî heşt mehan pevçûnê destberdanên dîplomatîk bide, were pêkanîn.
Ev rapor zêde dike: Lêbelê, guman hene ka operasyonek leşkerî dikare guhertinekê di helwêsta Îranê de çêbike an bibe sedema encamên çêtir ji bo Amerîka û Îsraîlê.
New York Timesê rave kir: Operasyonên berê yên Amerîka û Îsraîlê tenê bûne sedema zêdebûna bihayê enerjiyê û rêjeya enflasyona gerdûnî, lawazbûna ewlehiya Rojhilata Navîn û kêmbûna giran a embarên moşekên dijî-balafirê yên Pentagonê. Her weha bi tu awayî ne diyar e ku Trump dê bi pêkanîna êrîşên nû razî bibe; wî îsal gelek caran plankirinên vegerê bo operasyonên mezin ên şerî red kirine, di nav de vê mehê dema ku artêşên Amerîka û Îsraîlê li ber destpêkirina êrîşan bûn.
Li hember vê, rayedarên îranî tehdîd kirine ku vê carê bersiva xwe bi berfirehkirina qada armancan didin; bi awayekî ku ne tenê bi keştiyên bazirganî û binesaziyên enerjiyê yên herêmê sînordar nebe, belê navendên daneyê û kabloyên înternetê yên binê deryayê jî bigire.
Îraniyan teqez dikin ku şer dê ne bilez û ne sînordar be, di heman demê de Amerîkayê arsenałe mezin cih girtiye ku dê heya destpêka Mijdarê bi temamî amade be.
Di heman demê de, hewldanên dîplomatîk berdewam in û danûstendinkarên amerîkî îhtîmala vegerê bo şer wek amûra zextê li Îranê bi kar tînin da ku di daxwazên xwe yên li ser bernameya nukleerî ya Îranê û kontrola Tengava Hurmuzê de pêşkeftinê bi dest bixin.
.................
Dawiya peyamê/
Etîket
Iraq
Rejîma siyonîst
New York
Trump
Rojhilata Navîn
Îran
Your Comment