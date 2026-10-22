Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) – ABNA – Hêzên ewlekariya hundirîn ên hikûmeta Colanî ragihandin ku di dema operasyoneke ewlehiyê de li dijî şaneyeke girêdayî rêxistina terorîst a DAIŞ’ê li bajaroka «Rankûs», li rojavayê derûdora Şamê, du endamên hêzên ewlehiyê hatine kuştin û pênc kesên din jî birîndar bûne. Di encama vê operasyonê de, pênc endamên wê şaneyê hatine kuştin û şeş kesên din hatine girtin.
Pevçûna çekdarî piştî ku endamên DAIŞ’ê teslîm nebûn
Li gorî rapora rojnameya «El-Erebî el-Cedîd», hêzên ewlekariya hundirîn ên hikûmeta Colanî roja Pêncşemê ragihandin ku di dema operasyoneke ewlehiyê de li dijî şaneyeke girêdayî DAIŞ’ê li bajaroka Rankûs, li rojavayê derûdora Şamê, di navbera hêzên ewlehiyê û endamên vê şaneyê de pevçûn çêbûne. Di encama pevçûnan de, du endamên hêzên ewlehiyê hatine kuştin û pênc kes jî birîndar bûne.
Li gorî daxuyaniya hêzên ewlekariya hundirîn, endamên şaneyê red kirine ku teslîm bibin û li dijî hêzên ewlehiyê agir vekirine. Ev yek bûye sedema pevçûneke çekdarî di navbera her du aliyan de.
Ev hêz zêde kirin ku di dawiyê de pênc endamên şaneyê hatine kuştin û şeş kesên din hatine girtin. Her wiha, hejmarek çek û kemberên teqemeniyê jî hatine dîtin û desteserkirin.
Operasyona hevbeş a hêzên ewlehiyê û rêveberiya îstixbarata giştî
Berî vê yekê, hêzên ewlekariya hundirîn ên hikûmeta Colanî, sibê roja Pêncşemê, di daxuyaniyeke xwe de ragihandibûn ku bi hevkariya rêveberiya îstixbarata giştî ya vê hikûmetê, li dijî şaneyeke girêdayî DAIŞ’ê li vê bajarokê operasyoneke ewlehiyê pêk anîne.
Bajaroka Rankûs li nêzî sînorê Lubnanê ye. Hêzên ewlehiyê di daxuyaniya xwe ya destpêkê de tu hûrguliyên derbarê hejmara kuştiyan, girtîyan û awayê pêkanîna operasyonê de eşkere nekiribûn.
Betalkirina plana êrîşkirina li ser patrola polîsan li derûdora Şamê
Di 16ê Cotmeha vê salê de, rêveberiya îstixbarata giştî ya hikûmeta Colanî, bi hevkariya hêzên ewlekariya hundirîn, ragihand ku plana şaneyeke girêdayî DAIŞ’ê ya êrîşkirina li ser patrola polîsan li parêzgeha derûdora Şamê bêbandor kiriye.
Li gorî daxuyaniya rayedarên hikûmeta Colanî, di vê operasyonê de du kesên ku bi tîpên destpêkê yên navên «M. X» û «E. H» tên nasîn, hatine girtin. Her wiha, bombeeke destçêkirî û amade ji bo teqandinê jî ji cem wan hatiye dîtin û desteserkirin.
Di çarçoveya hewldanên xwe de ji bo pûçkirina êrîşên li dijî hêzên ewlehiyê û avahiyên giştî yên Sûriyeyê, saziyên ewlehiyê yên hikûmeta Colanî operasyonên şopandin û nasîna şaneyên DAIŞ’ê li deverên cuda yên welêt zêde kirine.
Belavkirina şaneyeke DAIŞ’ê li bakurê derûdora Himsê
Di heman demê de, hêzên ewlekariya hundirîn ên hikûmeta Colanî roja Înê ya borî ragihandin ku şaneyeke girêdayî rêxistina terorîst a DAIŞ’ê li herêma «El-Hûle», li bakurê derûdora parêzgeha Himsê ya li navenda Sûriyeyê, belav kirine.
Ev hêz ragihandin ku di vê operasyonê de planên êrîşkirina li ser cihên îbadetê û patrolên ewlehiyê hatine pûçkirin. Her wiha, hêzên ewlehiyê li bajarê «Teldo», ku di heman herêmê de ye, operasyoneke êrîşkirin û girtina gumanbaran pêk anîne.
Ev tedbîr di çarçoveya lêkolînên derbarê êrîşa li ser otobuseke ku karkeran diguhast, li nêzî pirê «Misiyaf» di dawiya meha borî de, hatine girtin. Kesên hatine girtin bi endamtiya di nav DAIŞ’ê de tên tawanbarkirin.
Dîtina du bombeyên destçêkirî û nasîna erkên endamên şaneyê
Hêzên ewlekariya hundirîn ên Sûriyeyê di daxuyaniyeke xwe de ragihandin ku operasyona ewlehiyê ya ku ji aliyê saziyên peywendîdar ve li herêma El-Hûle hatiye kirin, bûye sedema belavkirina şaneyeke girêdayî DAIŞ’ê û girtina du endamên wê. Di dema operasyonê de, du bombeyên destçêkirî yên ku ji bo bikaranîna di êrîşan de amade kiribûn, hatine dîtin û desteserkirin.
Li gorî vê daxuyaniyê, lêkolînan nîşan daye ku kesên hatine girtin berpirsiyarê wergirtina madeyên teqemeniyê û veguhastina wan ji bo DAIŞ’ê bûne. Her wiha, wan cihên îbadetê û patrolên hêzên ewlekariya hundirîn jî di bin çavdêriya xwe de girtibûn.
Hêzên ewlekariya hundirîn ên Sûriyeyê ragihandin ku ev kiryar beşek ji planên ku, li gorî wan, bi armanca «çêkirina fitneyê û bêîstiqrar kirina ewlehî û aramiya herêmê» hatibûn sêwirandin.
Dawiya nûçeyê /
Your Comment