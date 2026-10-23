Nûçegeha Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA –
Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Hêzên çekdar ên Yemenê di bertekê de ji bo êrîşên hewayî yên berfireh ên Erebistana Siûdî li ser herêmên di bin kontrola hikûmeta Yemenê de, çar operasyonên leşkerî bi bikaranîna mûşekên balîstîk û dronan li kûrahiya xaka Siûdî pêk anîn. Li gorî van hêzan, giringtirîn armanca van operasyonan balafirgeha "Malik Fehd" li bajarê Dammamê bû. Li wê derê rayedarên Siûdî ragihandine ku du kes hatine kuştin û çend kesên din jî birîndar bûne.
Li gorî rapora rojnameya "El-Axbar" a Libnanê, serheng "Yehya Serî" berdevkê hêzên çekdar ên Yemenê ragihand ku operasyona yekem a bersivê ji bo êrîşa hewayî ya Erebistana Siûdî avahiya Wezareta Parastinê li Riyadê armanc girt û lêdaneke rasterast bû. Operasyona duyem jî balafirgeha navneteweyî ya Malik Fehd li bajarê Dammamê armanc girt û bû sedema têkçûnê di çûnûhatina hewayî de.
Wî zêde kir ku êrîşa sêyem tesîsên şirketa Aramco li Yanbu' armanc girt û bû sedema agirbestêkê li wê derê. Di operasyona çaremîn de jî balafirgeha navneteweyî ya Ebha hate armancgirtin.
Ji aliyê din ve, Saziya Balafirgehên Sivîl a Erebistana Siûdî piştrast kir ku di êrîşa li ser balafirgeha Dammamê de du kes hatine kuştin û çend kesên din jî birîndar bûne.
Berfirehbûna banka armancên leşkerî yên Yemenê
Çavkaniyek leşkerî ya agahdar li bajarê Sana'ayê di hevpeyvînê de bi rojnameya "El-Axbar" re ragihand ku êrîşa roja Pêncşemê li ser avahiya Wezareta Parastinê ya Erebistana Siûdî bi çend moşekên balîstîk, di çarçoveya berfirehkirina banka armancên leşkerî de pêk hat. Banka armancan ku li gorî vê çavkaniyê, bi dehan armancên nû lê hatine zêdekirin.
Vê çavkaniyê rave kir ku hêzên çekdar ên Yemenê hemû operasyonên pêkhatî di nav 100 rojan de ji dewra niha ya zêdebûna aloziyan nirxandine. Ev dewra aloziyan ji 20ê Tîrmeha borî dest pê kiriye û di dema wê de, armancên nû û hesas li lîsteya armancên leşkerî hatine zêdekirin.
Li gorî vê çavkaniyê, ji nav armancên nû, saziyên îstixbaratê û navendên daneyên leşkerî yên têkildarî Amerîka û rejîma Siyonîst hene. Wî herwiha zêde kir ku tesîsên aborî û leşkerî li herêmên cuda yên Erebistana Siûdî jî di nav armancên nû de ne.
Hişyariya Yemenê ji Erebistana Siûdî derbarê armancgirtina kombûnên êşîran
Di heman demê de bi berdewamiya êrîşan, serheng Yehya Serî hişyarî da Erebistana Siûdî ku heke tehdîda xwe ya armancgirtina kombûnên êşîran li herêmên di bin kontrola hikûmeta Yemenê de pêk bîne, ev hêz dê biçin ser bijareyên berfirehtir. Bijareyên ku li gorî wî, Yemenê di destpêkê de niyeta bikaranîna wan tune bû.
Berdevkê hêzên çekdar ên Yemenê tekez kir: Tehdîda Erebistana Siûdî ji bo armancgirtina êşîrên Yemenê bê bersiv namîne. Encamên wisa kiryarekê dê karesatbar û neşênbar bin.
Wezareta Parastinê ya hikûmeta Edenê ya girêdayî Erebistana Siûdî, du roj berê wê di daxuyaniyekê de derbarê lidarxistina her kombûneke êşîrî li herêmên di bin kontrola hikûmeta Yemenê de hişyarî dabû û tehdîd kiribû ku hemû kombûnên êşîrî dê bibin armanca êrîşên hewayî.
Çavkaniyek êşîrî li bajarê Sana'ayê di hevpeyvînê de bi rojnameya "El-Axbar" re tekez kir ku tehdîda Wezareta Parastinê ya hikûmeta Edenê ji bo armancgirtina êşîrên Yemenê li cihê kombûna wan bi fermaneke Erebistana Siûdî hatiye dayîn. Wî vê daxuyaniyê wek îlana şer li dijî êşîrên Yemenê dît û got ku êşîr dê li parêzgeh, navçe û meydanên cuda yên şer bersivê bidin vê tehdîdê.
Vê çavkaniyê herwiha zêde kir ku hejmara hêzên rezerv ên êşîrî li herêmên di bin kontrola hikûmeta Yemenê de ji milyonek şervanî derbas dibe û ev hêz dê di pevçûnên pêşerojê de amade bin.
Piştgiriya êşîran ji hikûmeta Yemenê
Di heman demê de, êşîr li bajarê Sana'ayê, parêzgeha Sana'ayê û çend parêzgehên din ên di bin kontrola hikûmeta Yemenê de, kombûnên çekdarî li dar xistin. Beşdarvanên van kombûnan digel îlankirina dijberiya xwe ji êrîşên Siûdî, piştgiriya xwe ji operasyonên leşkerî li kûrahiya xaka Erebistana Siûdî û eniyên navxweyî yên Yemenê ragihandin.
Hin çavdêran difikirin ku tehdîda Erebistana Siûdî li dijî êşîrên Yemenê tevî hebûna çek û alavên leşkerî yên van koman ên berawirdî bi derfetên dewletê re, nîşana têkçûna hewldanên Riyadê ye ji bo nifûzkirina di strukturên êşîrî yên parêzgehên di bin kontrola hikûmeta Yemenê de.
Li gorî van çavdêran, tehdîdên dawî herwiha toneke tolhildanê li dijî strukturên êşîrî dihewîne. Strukturek ku piştgirên Erebistana Siûdî wê bi hevkariya bi hikûmeta Yemenê re û têkçûna çend operasyonên leşkerî yên di bin rêberiya Riyadê li dijî Sana'ayê tawanbar dikin.
Pêşveçûnên eniya Ta'izê; dema 72 saetan ji bo hêzên hevalbendî Erebistana Siûdî
Li eniyên Ta'izê, rayedarên herêmî yên girêdayî hikûmeta Yemenê demeke nû ya 72 saetan ji bo teslîmbûna hêzên hevalbendî Erebistana Siûdî diyar kirin. Van rayedaran tekez kir ku biryara efûya giştî ji bo hemû kesên çekdar ên ku dixwazin şer rawestînin, hê jî bi hêz e.
Ev gav piştî derketina çend fermandarên payebilind ên leşkerî yên girêdayî Erebistana Siûdî ji bajarê Ta'izê hat girtin. Di nav van kesan de, serheng "Abdulhekim Dukm" serokê staba Tîpa Pêncem a Garda Serokatiyê ya hikûmeta Edenê ya hevalbendî Erebistana Siûdî û "Asim Hemûd El-Esbehî" kurê serokê staba Tîpa 145 ya hikûmeta Edenê û yek ji efserên wê, digel malbat û hevalên xwe amade bûn.
Li gorî rapora çavkaniyên herêmî, çend leşkerên girêdayî Erebistana Siûdî li Ta'izê rewşa leşkerî fêm kirin û tercîh kirin ku li bajarê bimînin, lê çalakiyên xwe rawestînin.
Van çavkaniyan herwiha ragihandin ku pevçûnên belavbûyî li çend tewereyên derdorê û deriyên bajarê Ta'izê nemaze li eniyên rojava pêk hatine. Derdora balafirgeha Ta'izê, kolana "El-Selasîn", baregeha Tîpa 35 û herêmên "El-Cibalî", "Aqaqe" û "Xurab" ji nav herêmên têkildarî van pêşveçûnan bûn.
Di dema ku hikûmeta Yemenê bi alîkariya navbeynkaran hewl dide pêşveçûna pevçûnan li bajarê Ta'izê rawestîne, balafirên şer ên Siûdî êrîşên xwe li navçeyên ku hêzên çekdar ên Yemenê azad kirine berdewam dikin.
Li gorî vê raporê, çend saetan piştî êrîşa li ser yek ji navendên girtinê yên girêdayî saziyên ewlehiyê yên hikûmeta Yemenê li navçeya "Cebel Hebşî" ku bû sedema kuştina çend girtiyan, balafirên şer ên Siûdî êvara du roj berê rêzeyeke êrîşên hewayî li dijî çend herêmên din pêk anîn.
Di nav herêmên armancgirtî de, "Ez-Zekîre" û "El-Mesahîn" li navçeya "Eş-Şemayitîn" hebûn ku bûn armanca rêzeyeke êrîşên hewayî.
Alîkariya îstixbaratî ya Îsraîlê ji Erebistana Siûdî di şerê Yemenê de
Çavkaniyek ewlehiyê ya rejîma Siyonîst ji malpera "Walla" re got ku saziya îstixbaratê ya vê rejîmê alîkariya artêşa Erebistana Siûdî dike di berberiya hêzên çekdar ên Yemenê de.
Li gorî gotinên vê çavkaniyê, ev hevkarî di bin rêberiya "Yekîneya 9900" ya girêdayî îdareya îstixbarata leşkerî ya artêşa rejîma Siyonîst de pêk tê û wêneyên satelaytê, amadekirina nexşeyan û berhevkirina agahiyên dîtbarî dihewîne.
Ev alîkarî herwiha avakirina danegeha armancan, diyarkirina cihê êrîşên hewayî yên Erebistana Siûdî û xêzkirina nexşeya wan, pêşkêşkirina hişyariyên destpêkê û wênekirina cihê bicihbûna hêzên çekdar ên Yemenê dihewîne.
Li gorî vê çavkaniyê, agahiyên berhevkirî bi riya Amerîkayê têne veguhestin. Wî îdia kir ku pêşkêşkirina van agahiyan dikare xizmeteke pir baş ji rejîma Siyonîst re pêşkêş bike, ji ber ku êrîşên Erebistana Siûdî hêza leşkerî ya hêzên çekdar ên Yemenê lawaz dikin û di heman demê de, rejîma Siyonîst çek û taktîkên wan ji nêz ve lêkolîn dike.
Ev îdîa di dema ku pevçûnên leşkerî û êrîşên hewayî li Yemenê berdewam in û hevdem, tehdîdên dualî derbarê armancgirtina cihên leşkerî û kombûnên êşîran, xetera berfirehbûna qada berberiyê di nav aliyên têkildar de zêde kiriye, têne gotin.
..............................
Dawiya Peyamê/
Etîket
Erebistana Siûdî
Rejîma Siyonîst
Yemen
Riyad
Balafirgeha Dammamê
Serheng Yehya Serî
Hêzên çekdar ên Yemenê
Bajarê Sana'ayê
Nûçeyên têkildar
Your Comment