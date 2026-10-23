Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Rola artêşa Lubnanê di stratejiya Amerîkayê de ji bo rûbirûbûna bi Hizbullahê re, mijara sereke ya gera dawî ya danûstandinên leşkerî bû. Ev civîn li navenda fermandariya navendî ya artêşa Amerîkayê, li bajarê Tampa yê eyaleta Florida, di Dewletên Yekbûyî de pêk hat.
Ev danûstandin bêyî ku pêşketineke berbiçav pêk bînin bi dawî bûn. Lêbelê, careke din mijara zextên Amerîkayê li ser saziya leşkerî ya Lubnanê û asta amadebûna fermandariya wê ji bo beşdarbûna di tedbîrên ewlehiyê yên li dijî Hizbullahê de anî rojevê. Ev tedbîr dikarin rê li ber pevçûneke navxweyî li Lubnanê vekin.
Dudiliya fermandariya artêşa Lubnanê û zexta Amerîkayê ji bo beşdarbûna di danûstandinan de
Li gorî rapora rojnameya Lubnanî Al-Akhbar, agahiyan nîşan didin ku fermandariya artêşa Lubnanê tercîh dikir ku di gera danûstandinên leşkerî yên rasterast bi dijminê Sîyonîst re de beşdar nebe.
Ev helwest li ser nirxandineke berê ava bûbû. Li gorî wê nirxandinê, asta bilind a daxwazên rejîma Sîyonîst rê li ber gihîştina lihevhatineke rastîn digirt.
Ji vê perspektîfê ve, ketina danûstandinan di rewşeke ku êrîşên leşkerî yên rejîma Sîyonîst hîn jî didomin û sozên zelal ên derbarê vekişînê de tune ne, dikare artêşa Lubnanê bike beramberî erk û berpirsiyariyan ku ji çarçoveya mîsyon û şiyana wê ya bicihanînê derbas dibin.
Li gorî agahiyên heyî, biryara beşdarbûna di van danûstandinan de piştî zextên Washingtonê li ser rayedarên siyasî yên Lubnanê hate girtin. Ew rayedar jî, bi dorê xwe, fermandariya artêşa Lubnanê neçar kirin ku tevî dudiliyên li ser feydeya vê gera danûstandinan, heyetek leşkerî bişînin bajarê Tampa.
Ev vegotin bi raporên medyaya îbranî jî re li hev tê; wan jî behsa israra Amerîkayê kiribû ku civîn pêk bên, tevî ku hêvî ji bo gihîştina encamekê kêm bûn.
Di heman çarçoveyê de, fermandariya artêşa Lubnanê hewl dabû ku serokê komarê, Joseph Aoun, qanih bike ku Simon Karam, serokê heyeta danûstandinan, tevlî civînê bibe, da ku pêwendiya rasterast bi leşkerên Sîyonîst re neyê danîn. Lêbelê, Awin fermandariya artêşa Lubnanê agahdar kir ku Amerîkiyan ev pêşniyar red kiriye.
Daxwazên Îsraîlê: bêçekkirina Hizbullahê li hember vekişînê
Di aliyê din de, ragihandina medyaya rejîma Sîyonîst ji danûstandinan nîşan da ku Tel Aviv hîn jî li ser daxwazên xwe yên derbarê bêçekkirina Hizbullahê de israr dike û her vekişîna din a ji axa Lubnanê bi piştrastkirina bicihanîna rêkeftinên ewlehiyê yên ku ew dixwaze ve girê dide.
Li gorî raporên ku di rejîma Sîyonîst de hatine weşandin, nakokî tenê bi rêza pêkanîna qonaxên vekişînê û bêçekkirinê ve sînordar nebûn; wan mekanîzmayên nirxandina performansa artêşa Lubnanê jî digirtin nav xwe.
Di heman demê de, behsa xwesteka rejîma Sîyonîst ji bo avakirina kanalên rasterast ên hevrêziya operasyonî bi saziya leşkerî ya Lubnanê re jî hatiye kirin. Ev kanal dê ji çarçoveyên heyî û navbeynkariya Amerîkayê wêdetir bixebitin.
Ev daxwaz di rewşeke pir hesas de tên pêşxistin, ji ber ku di navbera nêrîna Lubnanê û ya rejîma Sîyonîst de derbarê xwezaya qonaxa bê de nakokî heye. Rayedarên Lubnanê daxwaza rawestandina operasyonên rejîma Sîyonîst û vekişîna wê ji axa welatê xwe dikin. Lê dijminê Sîyonîst hîn jî dagirkirina leşkerî wekî zextekê dibîne ku bi asta pêşketina bêçekkirina Hizbullahê ve girêdayî ye.
Li ser vê bingehê, nebûna encamên berbiçav di civînên Tampa de bi nirxandinên hişyarane yên ku berê ji fermandariya artêşa Lubnanê re hatibûn nisbetkirin, li hev tê. Lêbelê, ev yek ne hewce ye ku wateya bidawîbûna pêvajoya danûstandinan bide. Her wiha, nikare tenê wekî encama tebeîbûna tam a avahiya siyasî ya Beyrûtê ji daxwazên Amerîkayê bê şîrovekirin.
Zext li ser artêşa Lubnanê: mijar tenê pêkanîna biryarên hikûmetê nîne
Girîngiya danûstandinên Tampa tenê bi encamên rasterast ên wan ve sînordar nabe. Zextên Amerîkayê pirsên cidî derbarê têkiliya ku Washington dixwaze di navbera avahiya siyasî û saziya leşkerî ya Lubnanê de ava bike, derdixin holê.
Li gorî nêrîna aliyên dijberê siyaseta Amerîkayê, Washington dixwaze fermandariya artêşa Lubnanê neçar bike ku di mijarên ewlehiyê û danûstandinan de li gorî arastekirinên avahiya siyasî tevbigere. Ev di demekê de ye ku heman avahiya siyasî jî ji bo bilezkirina pêkanîna daxwazên derbarê çekên Hizbullahê de, her dem di bin zexta Amerîkayê de ye.
Lêbelê, mijar tenê ew nîne ku saziya leşkerî divê li biryarên desthilata sivîl bigere. Ev prensîp yek ji bingehên sereke yên rêvebirina dewletekê ye. Pirsa bingehîn ew e ka gelo avahiya siyasî ya Lubnanê bi xwe dikare biryarên serbixwe bigire? Biryarên ku şert û mercên navxweyî yên welatê dihesibînin û tenê bersivê nadin daxwazên derve, bi taybetî dema ku ev biryar xetereyên ji bo îstîqrara navxweyî bi xwe re tînin.
Hewldana rakirina fermandarê artêşa Lubnanê û nakokî li ser awayê bêçekkirinê
Girîngiya vê nîqaşê piştî weşandina rapor û agahiyên derbarê zextên Amerîkayê ji bo rakirina Rudolf Haykal, fermandarê artêşa Lubnanê, zêdetir bûye. Ev zext piştî nakokiyên derbarê leza pêkanîna tedbîrên bêçekkirina Hizbullahê de derketine holê.
Di heman demê de, hin kesayetên siyasî û medyayî yên Lubnanê jî helwestên rexneyî li dijî performansa fermandariya artêşa welatê xwe girtine û daxwaza pêkanîna biryarên avahiya siyasî bi awayekî tundtir kirine. Ev helwest nîşana zêdebûna nakokiyan li ser awayên pêkanîna siyaseta yekdesthilatiya çekan di destê dewletê de û asta amadebûna artêşê ji bo bikaranîna hêzê li hundirê welatê ne.
Li gorî agahiyên ku gihîştine hin saziyên fermî, di 48 saetên borî de tiştekî mîna rêwerzekê ji aliyê balyozxaneyên Amerîkayê û Erebistana Siûdî ve hatiye derxistin. Piştî wê, hejmarek ji çalakvanên Lubnanî dest bi rexnekirina artêşa welatê xwe kirin û wê bi pêkanîna nebûna biryara hikûmetê ya derbarê bêçekkirina Hizbullahê tawanbar kirin.
Zextên girêdayî danûstandinên leşkerî di heman demê de pêk tên ku bala Amerîkayê li ser dosyayên ewlehî, dadwerî û siyasî yên navxweyî yên Lubnanê zêde bûye. Dawîntirîn mînak dosyaya ku wekî «kamîyona madeyên teqîner» tê naskirin e. Ev dosye bûye navenda nakokiyeke siyasî û medyayî derbarê têkiliya Hizbullahê bi barkirinê, armanca wê û awayê helwesta saziyên Lubnanê li hember vê mijarê.
Di heman demê de, zextên Amerîkayê ji bo şandina vê dosyayê bo Encumena Dadweriyê zêde bûne. Ev gav di pratîkê de dikare deriyekî fireh ji bo derketina pevçûneke navxweyî veke û mijarê ji sînorên nakokiyeke siyasî derbas bike.
Têkiliya Rubio bi Awun re: girêdana dosyaya madeyên teqîner bi hevrêziya leşkerî
Di vê çarçoveyê de, têkiliya Marco Rubio, wezîrê derve yê Amerîkayê, bi Joseph Awin, serokê Lubnanê re, girîngiyeke taybet digire.
Li gorî agahiyên fermî yên Amerîkayê, di vê têkiliyê de mijara madeyên teqîner ên hatine desteserkirin û pêwîstiya ku ew careke din negihîjin destê Hizbullahê, hatiye nîqaşkirin. Her wiha, ji Lubnanê hatiye xwestin ku pêwendiya leşkerî ya rasterast bi rejîma Sîyonîst re xurtir bike.
Nîqaşkirina van her du mijaran di heman têkiliya dîplomatîk a Amerîkayê de nîşan dide ku Washington rêkeftinên ewlehiyê yên li ser sînor û tedbîrên girêdayî çekên Hizbullahê yên li hundirê Lubnanê wekî beşên girêdayî hev ji pêşîniyên xwe yên siyasî û ewlehiyê dibîne.
Ev nêzîkatî bûye sedem ku hin derdorên siyasî yên Lubnanê hişyarî bidin ku zêdebûna zextan di çend dosyayan de bi hev re dikare qada tevgerê ya fermandariya artêşê teng bike û hêdî hêdî wê bike beramberî vebijarkên tevlihevtir di rêvebirina têkiliya bi Hizbullahê re.
Balyozê Amerîkayê û pirsa ihtîmala şerê navxweyî
Li kêleka van pêşketinan, çend vegotin derbarê gotinên Michel Issa, balyozê Amerîkayê li Beyrûtê, di civînên taybet bi siyasetmedar û çalakvanên Lubnanî re, hatine weşandin. Li gorî van vegotinan, wî şaşmayîna xwe ji tiştê ku ew wekî mezinkirina fikarên rayedarên Lubnanê derbarê ihtîmala pevçûna di navbera artêşa welatê xwe û Hizbullahê de dibîne, anî ziman.
Ev helwest bi rapora ku rojnameya Al-Akhbar berê weşandibû re li hev tê. Li gorî wê raporê, rayedarekî ewlehiyê yê Amerîkayê piştî serdana rejîma Sîyonîst gihîştibû Lubnanê û di hevdîtina xwe bi rayedarên Lubnanê re de ev her du pirs pirsîbûn: «Hûn ji çi ditirsin? Ji şerê navxweyî? Kî ji we re gotiye ku Hizbullah dikare li hember artêşa Lubnanê bisekine?»
Xaleke balkêş ew e ku navenda Sîyonîst a «Meir Amit» ji bo lêkolînên îstixbaratî û terorîzmê, rapora rojnameya Al-Akhbar ya derbarê pêşketinên di navbera 5 û 12ê Cotmeha 2026an de, ji nû ve weşandiye.
Ev her du helwest nîşana meylekê di nav hin rayedarên Amerîkayê de ne; meylek ku nirxandinên Lubnanê derbarê xeterên ku ji bêçekkirina bi zorê ya Hizbullahê çêdibin, dixe bin pirsê.
Li hember vê yekê, fikarên ku ji fermandariya artêşa Lubnanê re tên nisbetkirin, li ser xetereyên ji bo îstîqrara navxweyî û encamên gengaz ên pevçûneke çekdarî bi Hizbullahê re ava dibin. Ev encam dikarin ji sînorên operasyoneke leşkerî ya taybet derbas bibin û bibin xwedî bandorên ewlehî û civakî yên berfirehtir.
Nakokî li ser amûr û demjimêrê pêkanînê: Çima fermandarê artêşa Lubnanê di bin zextê de ye?
Dema ku em vegerin ser zextên li ser fermandariya artêşa Lubnanê, daxwazên ji bo rakirina fermandarê wê di çarçoveya pêşketinên dawî de girîngiyeke mezintir distînin.
Heke daxwazên eşkere yên Amerîkayê li ser bêçekkirina Hizbullahê û xurtkirina desthilata dewleta Lubnanê bisekinin, nakokiya ku rapor li ser performansa fermandariya leşkerî ya welatê nîşan didin, bi bingehî têkildarî amûrên pêkanînê, nexşerêya demê û sînorên bikaranîna hêzê ye.
Di vê rewşê de, zexta siyasî li ser fermandariya artêşa Lubnanê dibe faktoreke bandorker di têkiliyên di navbera saziyên destûrî û avahiya leşkerî de. Bi taybetî heke ev zext bi daxwazên pêkanînê re bêne girêdan ku bi nirxandina artêşa Lubnanê ya xetereyên gengaz re nakok bin.
Gelo zextên Amerîkayê artêşa Lubnanê ber bi pevçûna bi Hizbullahê re dibin?
Li gorî van agahiyan, di derdorên Lubnanê de hîpotezek hatiye pêşxistin ku dibêje zextên hevdem ên Amerîkayê dikarin rewşeke siyasî û ewlehiyê ava bikin ku artêşa Lubnanê bixe beramberî vebijarka rûbirûbûna bi Hizbullahê re. Ev yek dikare bi rêya mîsyonên ewlehiyê yên rasterast, an jî di encama zêdebûna tengezariyê û pevçûnên girêdayî pêkanîna biryarên derbarê yekdesthilatiya çekan di destê dewletê de pêk were.
Ev analîz li ser hevdemiya çend pêşketinan ava dibe: zexta ji bo lidarxistina danûstandinên leşkerî yên rasterast bi dijminê Sîyonîst re; zêdebûna asta daxwazên bêçekkirinê; rexnekirina fermandariya artêşa Lubnanê; bala Amerîkayê li ser dosyayên ewlehiyê yên navxweyî; û her wiha gotinên hin rayedarên Amerîkayê ku xetereyên pevçûnê kêm dibînin an jî teşwîq dikin.
Li ser vê bingehê, gera danûstandinên Tampa ji ceribandineke tenê ji bo pîvandina îhtîmala gihîştina rêkeftinên ewlehiyê di navbera Lubnanê û dijminê Sîyonîst de wêdetir e. Ev danûstandin pirsê bingehîn jî derdixe holê: fermandariya artêşa Lubnanê di şert û mercên zêdebûna zextên siyasî û derve de heta çi radeyê dikare nirxandinên xwe yên pisporane biparêze?
Dawiya peyamê /
Etîket
- Hizbullah
- Rejîma Sîyonîst
- Hikûmeta Lubnanê
- Artêşa Lubnanê
- Amerîka
- Dosyaya bêçekkirina Hizbullahê
- Bajarê Tampa
- Joseph Awin
Your Comment