Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA –Ji demên kevn ve, mijara "bendewariya zuhûrê" ji baweriyeke takekesî wêdetir, rêzeyeke berpirsiyariyên civakî û manewî daniye ser milê bendewaran.
Di vê navberê de, yek ji wan hîngehan ku di metnên rîwayetî yên pêbawer de rengvedaneke kûr heye, Tewqî'a Şerîf e ku ji Îmam Zeman (A.C.F) di pirtûka "El-Îhticac" a Marhûm Tabersî de hatî veguhastin, û tê de mercê pêkhatina ferac bi "yekdilî û wefadariya bi peymana komî" ya Şiîyan ve hatiye girêdan.
Hucetul-Îslam Mesûd Élî jî di rêya ravekirina vê hîngeha bandor de, gotinên hêja di çarçoveya axaftinên maarifî û merasîmên Mehdî de pêşkêş kiriye, ku di dewamê de wê bixwînin.
Yek ji giringtirîn û stratejîktirîn Tewqî'ên ku ji hêla Hezretê Weliyê Esr (a.c.f) ve hatine derxistin, peyama e ku Marhûm Tabersî di pirtûka hêja "El-Îhticac" de ew bi navnîşana Şêx Mufîd (ره) veguhastiye. Ev beş bi zelalî perdeyê ji sedema sereke ya berdewamiya xefa û erkê civakî yê bendewaran radike:
«وَلَوْ أَنَّ أَشْيَاعَنَا وَفَّقَهُمُ اللَّهُ لِطَاعَتِهِ عَلَى اجْتِمَاعٍ مِنَ الْقُلُوبِ فِي الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ عَلَيْهِمْ، لَمَا تَأَخَّرَ عَنْهُمُ الْيُمْنُ بِلِقَائِنَا...»
(Eger Şiîyên me — ku Xwedê tifaqa îtaeta xwe nisîb wan bike — di wefadariya bi peymanê de ku li ser wan e, bi yekdilî û yekgirtî bûna, bereketa dîtina me qet ji wan dê paş neketiba...)
Îmam Zeman (a.c.f); hem muntezar û hem muntezir
Di vekolîna vê gotina ronahî de, du xalên bingehîn û guherîner veşartî ne:
1. Dûalîbûna wateya bendewariyê:
Tevî ku di edebiyata dînî de her tim ew bi sifeta "muntezar" (ew ê ku kesên din li benda wî ne) tê bibîranîn, lê rastî ew e ku ew di heman demê de "muntezir" a rastîn jî tê hesibandin; ji ber ku îmamê masûm li benda gihîştina fikrî, yekîtîya civakî û amadehiya kiryarî ya şopînerên xwe ye, da ku bingehên pêkhatina hikûmeta cîhanî ya edaletê were amadekirin.
2. Kemala hucreta Xwedê û pêdiviya tevgera mirovan:
Weliyê Xwedê diyarkirina temam a hidayet û birêvebirina Xwedayî ye û di pileyan de hewceyî tekamulê, perwerdeyê an jî derbasbûna dewreyên birêvebirinê nîne; ew ji her alî ve amade ye ku heqê rabike û edaletê saz bike. Ji ber vê yekê, girêka xefê li aliyê civaka bendewar de ye. Ev mirov û civak in ku divê bi sererastkirina takekesî, yekitiya dilan, wefadariya bi peymanê û nêzîkbûna gav bi gav û berbiçav bi pîvanên razîbûna îmam re, astengên zuhûrê rake û rêya dîtinê û feracê hêsan bike.
Etîket
Bendewarên zuhûrê
Mehdiyê Mew'ûd
Hucetul-Îslam Mesûd Élî
Your Comment