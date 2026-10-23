Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Meyla hilbijartinê ya dengderên Ereb ên Amerîkayî di beriya hilbijartinên navîn-term ên Kongreyê de, ku dê di 3’ê Mijdara pêşerojê de bêne kirin, guhertineke berbiçav derbas kiriye. Zêdebûna hêrsê ya giştî ji ber bihabûnê û siyasetên «Donald Trump», serokê Amerîkayê, li Rojhilata Navîn, her wiha bihêzbûna vê hestê ku Partiya Komarî pêşwaziya wan nake, bûye sedem ku piştgiriya wan ji namzetên Partiya Demokrat re zêde bibe.
Rojnameya Washington Post li ser bingeha anketeke ku bi hevkariya «Şar College» di navbera
20’ê Tebaxê û 7’ê Îlona 2026’an de hatiye kirin, ragihandiye ku ji dengderên Ereb ên Amerîkayî yên qeydkirî, 58 ji sedî dê di hilbijartinên pêşerojê yên Kongreyê de piştgirî bidin Demokratan, lê 34 ji sedî dê dengê xwe bidin Komarîyan.
Ev hejmar nîşana guherînek girîng e li gorî hilbijartinên serokatiyê yên sala 2024’an. Wê demê, 41 ji sedî ji van dengderan gotibûn ku dengê xwe dane «Kamala Harris», namzeta Demokratan, û 39 ji sedî jî Donald Trump hilbijartibûn. Ev encam bi texmînên berê re li hev tên, ku nîşan didan dengên vê komê hema hema bi awayekî wekhev di navbera her du namzetan de belav bûne.
Ev veguherîn di şert û mercên ku razîbûna ji performansa aborî ya Trump û siyasetên wî li Rojhilata Navîn kêm bûye de pêk tê. Ji bilî vê yekê, beşeke girîng ji Erebên Amerîkayî bawer dikin ku serokê vî welatî û Partiya Komarî li hember wan helwestên nedostane digirin.
Hejmarê Amerîkayiyên bi eslê Erebî nêzî 3,5 milyon kes e ku nêzîkî yek ji sedê nifûsa Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê pêk tînin. Çaryeka wan li herêma Midwest a Amerîkayê dijîn; herêmek ku dengên vê komê dikarin bandorê li encama pêşbaziyên hilbijartinê yên nêzîk bikin.
Bihabûn û şeran; du sedemên sereke yên nerazîbûnê
Mesrefên jiyanê sedema herî girîng a nerazîbûna dengderên Ereb ên Amerîkayî ye. Wisa ku ji her 10 kesan, 7 kes ji awayê rêvebirina aboriyê ji aliyê Trump ve nerazî ne. Ev jî di rewşeke ku bihayê sotemenî û xwarinê zêde bûye de pêk tê. Beşek ji vê zêdebûna bihayan bi bacên gumrikê û şerê li dijî Îranê tê girêdan.
Ev rojname dinivîse ku nêzîkî 4 ji her 10 dengderên Ereb ên Amerîkayî yên ku berê dengê xwe dane Trump, niha ji performansa wî ya aborî nerazî ne. Di vê navberê de, şiyana dabînkirina mesrefên jiyanê bûye yek ji mijarên diyarker ên beriya hilbijartinan.
Nerazîbûn tenê bi mijarên aborî ve sînordar nabe. Ji sedî 80’ê Erebên Amerîkayî li dijî awayê muameleya Trump bi rejîma Sîyonîst û Xezzeyê ne, û ji sedî 75 jî ji performansa wî ya li hember Îranê razî nînin. Nêzîkî 8 ji her 10 kesan dixwazin ku alîkariya leşkerî ya Amerîkayê ji bo rejîma Sîyonîst kêm bibe; di nav wan de, 6 ji her 10 kesan daxwaza rawestandina tevahî ya vê alîkariyê dikin.
Ev rêjeya dijberiyê ji asta ku di nav tevahiya nifûsa Amerîkayê de hatiye qeydkirin bilindtir e. Li gorî anketeke din, 58 ji sedî yên Amerîkayiyan dixwazin alîkariya leşkerî ya ji bo rejîma Sîyonîst kêm bibe an were rawestandin.
Trump di dema kampanyaya hilbijartinên sala 2024’an de hewl dabû ku ji hêrsê Erebên Amerîkayî yên li hember siyasetên rêveberiya «Joe Biden» di dema şerê rejîma Sîyonîst li dijî Xezzeyê de sûd werbigire û piştgiriya wan bi dest bixe. Wî soz dabû ku aştiyê vegerîne Rojhilata Navîn. Lê belê, domandina şer û destpêkirina şerê li dijî Îranê bûne sedem ku balkêşiya siyasî ya wî di nav hin beşên vê civakê de kêm bibe.
Nêzîkî 7 ji her 10 Erebên Amerîkayî bawer dikin ku rejîma Sîyonîst li Xezzeyê li dijî Filistîniyan sûcên şer an qirkirina neteweyî kiriye.
Gotarên ku cudahiyê kûrtir dikin
Têkiliyên di navbera Erebên Amerîkayî û Komarîyan de bi astengiyeke din re rû bi rû ne: gotar û axaftinên dijî misilmanan ku hin siyasetmedarên Komarî bikar tînin.
Nêzîkî nîvê Erebên Amerîkayî bawer dikin ku Partiya Komarî li hember wan helwesteke nedostane digire. Dema ku performans û helwestên Trump têne nirxandin, ev rêje digihîje nêzîkî 60 ji sedî.
Di hember vê yekê de, Demokrat jî piştgiriya bê şert û merc a vê civakê nabînin. Ji sedî 45’ê Erebên Amerîkayî li ser asta dostaniya helwestên Partiya Demokrat li hember xwe xwedî nêrîneke bêalî ne. Ev rewş di demekê de ye ku piştgiriya rêveberiya Biden ji bo Îsraîlê jî bûbû sedema nerazîbûna wan.
Ev guhertin li eyaleta Michigan girîngiyeke taybet dibînin; li wir «Abdulrahman al-Sayed», ku bi navê «Abdul» tê nasîn û bi eslê xwe Misrî ye, wekî namzetê Demokrat di pêşbaziya bidestxistina kursiya Senatoya Amerîkayê de li hember «Mike Rogers», namzetê Komarî, radiweste. Encama vê pêşbaziyê dikare bandorê li domandina kontrola Komarîyan li ser Senatoyê bike.
..............................
Dawiya peyamê /
Etîket
- Partiya Komarî
- Donald Trump
- Senatoya Amerîkayê
- Amerîka
- Erebên Amerîkayê
- Amerîkayiyên bi eslê Erebî
Your Comment