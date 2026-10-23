Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Rêxistina Heşda Şe‘bî ya Iraqê îro, roja Pêncşemê, ragihand ku wê êrîşa terorîstî ya bermayên koma DAIŞê li navçeya El-Hewîce, ya girêdayî parêzgeha Kerkûkê, bêbandor kiriye.
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Iraqê (WAA), Heşda Şe‘bî herwiha tekez kir ku di vê bûyerê de tu kes
nehatiye kuştin an birîndarkirin.
Navenda Ragihandinê ya Rêxistina Heşda Şe‘bî di daxuyaniyekê de ragihand: «Hêzek ji lîwaya 61’emîn a Heşda Şe‘bî êvara roja Pêncşemê karî êrîşeke ku hêmanên mayî yên koma terorîst a DAIŞê li devera Ed-Denedîş, li bakurê navçeya El-Hewîce ya parêzgeha Kerkûkê, pêk anîbûn, bêbandor bike.»
Di dema vê êrîşê de, hêmanên terorîst kamerayeke germî ya ku li devera navborî hatibû danîn, kirin hedef û paşê ji cihê bûyerê reviyan.
Heşda Şe‘bî di vê daxuyaniyê de tekez kir ku di encama êrîşê de tu kes zirar nedîtiye.
...........
Dawiya peyamê /
Etîket
- Heşda Şe‘bî
- DAIŞ
- Kerkûk
Your Comment