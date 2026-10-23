Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehl-ul Beytê (S.X) - ABNA –Fazil Mîranî, berpirsê heyeta rêveber a Ofîsa Siyasî ya Partiya Demokrat a Kurdistanê, di derveyî çalakiyên 18emîn Pêşangeha Navneteweyî ya Pirtûkan a Hewlêrê de, derbarê guhertinên herêmê û rewşa Kurdan de axivî.
Mîranî, li ser guhertinên herêmê, got: «Her kes li ser guhertinan diaxive, lê ya girîng ew e ku em bizanibin ev guhertin çi ne û bi kîjan mekanîzmayê pêk tên.»
Wî tekez kir: «Rojek aşîtî ji sed rojan şerê çêtir û şîrîntir e. Divê em bibin beşek ji çareseriyan, ne beşek ji qurbaniyan.»
Berpirsê heyeta rêveber a Ofîsa Siyasî ya Partiya Demokrat a Kurdistanê her wiha li ser pêwîstiya xebata hevpar ji bo parastina destkeftiyên Kurdan tekez kir û got ku divê neyê destûr dan ku ev destkeftî ji dest biçin.
Mîranî her wiha ragihand ku di têkiliyên di navbera Partiya Demokrat a Kurdistanê û Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê de pêşketin çêbûne.
Wî derbarê têkiliyên Herêma Kurdistanê û hikûmeta Iraqê de jî got ku ew her cure ferzkirina îradeyê li dijî Destûra Bingehîn red dikin. Wî tekez kir ku divê hemû aliyên siyasî yên Kurdî li ser mafên rewa yên gelê Kurdistanê bi yek deng û helwesteke yekgirtî biaxivin.
………..
Dawîya Nûçeyî/
Your Comment