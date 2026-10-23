Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (S.X) - ABNA –
Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (S.X) - ABNA –Hucetulîslam wel muslimîn Elî Qenawatî, cîgirê berpirsê karûbarên xwendekar û mezûnên hawzeyên zanistên dînî, ji Dr. Sîmâyî-Serrâf, Wezîrê Zanist, Lêkolîn û Teknolojiyê yê Komara Îslamî ya Îranê, ji ber piştgiriya wî ji keçên bi hicab ên Komara Azerbaycanê re, yên ku ji mafê xwendinê bêpar hatine hiştin, spasdarî û rêzdariya xwe anî ziman.
Nivîsa nameya spasdarî ya Hucetulîslam wel muslimîn Qenawatî ji Dr. Sîmâyî-Serrâf re wiha ye:
Bi navê Xwedayê Dilovan û Dilovîn
Birêz Dr. Sîmâyî-Serrâf, Xwedê serkeftinên we zêde bike,
Wezîrê birêz ê Zanist, Lêkolîn û Teknolojiyê yê Komara Îslamî ya Îranê,
Silav û rêz li we be.
Gava we ya şoreşgerî û bi aqil, ku we deriyê zanîngehên Îranê li ser keçên bi hicab ên Azerbaycanê vekir, bersiv bû ji siyaseta dijî-dînî ya ku keçên pak û bi hicab li wê welatê misilman ji mafê xwendinê bêpar dihêle. Ev gav ji biryarekê îdarî wêdetir bû; ew ji nêrîneke şaristaniyê hatiye û di warê rêveberiyê û di qada navneteweyî de nîşana zindî ya qeyretê dînî, berpirsiyariya îlahî û şoreşgerî bû.
Ev helwesta di wextê xwe de û rast, di heman demê de ku rêzê ji hicabê re wekî xeta bingehîn a ummeta Îslamî digire, careke din wateya rastîn a Îrana hêja wekî penageha bindestan û azadîxwazên cîhanê û ala hilgira rûmeta jina misilman nîşan da. Ev nêzîkatî bi armancên bingehîn ên Şoreşa Îslamî û rêbernameyên rêberên hêja yên şoreşê re li hev tê.
Ez wekî xwendekarekî hawzeya zanistên dînî, ji ber vê têgihiştina kûr, hişmendiya bilind, helwesta şoreşgerî û gava bi rûmet a we, bi dilpakî spasdar im. Ji Xwedayê Mezin dixwazim ku di parastina nirxên Îslamî de serkeftinên we roj bi roj zêde bike.
Elî Qenawatî
Cîgirê berpirsê karûbarên xwendekar û mezûnên hawzeyên zanistên dînî
..............................
Dawiya peyamê /
Etîket:
- Elî Qenawatî
- Sîmâyî-Serrâf
- Hawzeyên zanistên dînî
- Komara Azerbaycanê
- Wezareta Zanist, Lêkolîn û Teknolojiyê
Your Comment