Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Îsmaîl Beqayî bi bihaneya bîranîna Bîheqî, bi kinaye li Amerîkayê nivîsand: "Destpêkirina êrîşê bi xeyala serkeftineke hêsan, ne wekhevî serkeftinê ye; û texmîna çewt derbarê 'kelehê ku şêran tê de ne' bê guman ji bo êrîşkaran encamek ji bilî şerm û têkçûnê nîne."
Wî di vê peyamê de nivîsiye:
Îro roja bîranîna Ebû'l-Fazl Bîheqî û roja neteweyî ya pexşana farisî ye; û çi baştir e ku di rojgara tengahî û tehdîdan de, dijminên me bînin bîra xwe ya ku dîroka Bîheqî hezar sal berê gotiye:
«... Ji wê kelehê re dikeniyan, karê wê bi nîşanekê û siwariyên sê sed kesî re şandin ber deriyê kelehê û wan guman kir ku gava Okar bigihîje wir, di cih de keleh bi şer an bi aşitiyê bikeve destê wan da nîşana mêraniyê li ser bana kelehê bixin; û 'Guman şaş dibe û rast dibe!' û agah nebûn ku li wir şêr in... wan guman kir ku hatine paluze xwarin û kar hêsan e!»
Bîheqî, dîroknivîsê zana yê îranî, hezar sal berê hişyarî dabû ku di navbera gumana serkeftinê û rastiya meydanê de mesafeyeke pir mezin heye. Destpêkirina êrîşê bi xeyala serkeftineke hêsan, ne wekhevî serkeftinê ye; û texmîna çewt derbarê 'kelehê ku şêran tê de ne' û sadegumaniya şerkirina bi 'wisa şêran re' bê guman ji bo êrîşkaran encamek ji bilî şerm û têkçûnê nîne.
...........
Dawiya peyamê/
Etîket:
Îsmaîl Beqayî
Amerîka
Wezareta Karên Derve
Your Comment