Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Pêvajoya yekgirtina Hêzên Sûriyeya Demokratîk (QSD) û Rêveberiya Xweser di nav saziyên hikûmeta navendî ya Sûriyê de, tevî hin pêşketinan di warê yekgirtina leşkerî û beşdariya hin kesayetiyên Kurd di saziyên dewletê de, hîn jî bi nakokiyên girîng ên li ser mafê perwerde û hînkirinê bi zimanê Kurdî, beşdariya siyasî, desthilatên herêmî û ewlehiya deverên Kurdnişîn re rû bi rû ye. Nirxandina pêvajoya pêkanîna peymana Şamê û Hêzên Sûriyeya Demokratîk nîşan dide ku hikûmeta navendî di vegerandina desthilatdariya xwe li ser deverên bakur û rojhilatê Sûriyê de pêşketiye, lê hê jî garantiyên zelal ji bo parastina destkeftiyên siyasî û civakî yên Kurdan nehatiye pêşkêşkirin.
Îvo Morîs-Grey, nivîskarê kovara Amargi, di raporekê de ku di 22ê Cotmehê de hate weşandin, bi amajekirin bi domandina danûstandinên di navbera Şamê û nûnerên Kurd de, tekez kir ku pêvajoya yekbûnê, tevî hin destkeftiyan, hîn di qonaxeke dijwar de ye. Li gorî Elham Ehmed, dîplomatê payebilind ê Kurdên Sûriyê, alîgirên peymanê di vê pêvajoyê de pêşketin çêkirine, lê hîn jî hin berpirsiyariyên girîng nehatiye bicihanîn. Nakokî li ser statûya hêzên leşkerî yên Kurd, mafên perwerdehî û zimanî, awayê beşdariya siyasî û radeya desthilatên herêmî, di nav astengiyên herî girîng ên temamkirina vê pêvajoyê de ne.
Yek ji guhertinên herî girîng ên vê pêvajoyê, hilweşandina fermî ya Hêzên Sûriyeya Demokratîk wek hêzeke leşkerî ya serbixwe di 25ê Tebaxa 2026an de bû. Berî wê jî, nêzî 5200 leşkerên mêr ên vê hêzê di çar lîwayan de tevlî artêşa Sûriyê bûbûn. Piştî qedandina perwerdeyên leşkerî li derûdora Şamê, ev hêz li deverên xwe yên herêmî hatin bicihkirin û berpirsiyariyên parastina sînorê wan hatin spartin. Lêbelê, yekbûna van hêzan bi tenê nayê wê wateyê ku nakokiyên li ser fermandariya leşkerî, desthilatên ewlehiya herêmî û awayê beşdariya Kurdan di avahiya parastinê ya Sûriyê de hatine çareserkirin.
Rewşa Yekîneyên Parastina Jinê jî hîn ne diyar e. Ev yekîne di 20ê Cotmehê de ragihandin ku danûstandinên li ser hûrguliyên yekbûna wan hîn didomin. Du meh berî wê, nûnerên vê hêzê bi Wezareta Navxweyî ya hikûmeta derbasbûnê ya Sûriyê re li ser îmkana yekbûna Yekîneyên Parastina Jinê wek hêzeke cuda û rêxistinkirî gotûbêj kiribûn, lê peymaneke dawî nehatiye bidestxistin. Dijberiya Şamê ya li hember beşdariya jinan di artêşê de, pêşeroja yekbûna van hêzan aloztir kiriye.
Ev nakokî ji mijareke leşkerî wêdetir e û bi pêşeroja mafên jinan li Sûriyê ve girêdayî ye. Rêveberiya Xweser di salên borî de beşdariya wekhev a jinan di avahiyên siyasî û leşkerî de kiribû yek ji bingehên xwe. Lê nêzîkatiya hikûmeta navendî di vê mijarê de cuda ye. Biryarên dawî yên Şamê yên ku jinan ji xwendinê li hin zanîngeh û beşên zanîngehê bêpar dihêlin, fikarên derbarê sînordarkirina mafên jinan di dema derbasbûnê de zêde kirine. Ji ber vê yekê, çarenûsa Yekîneyên Parastina Jinê dikare bibe pîvanek ji bo nirxandina asta parastina destkeftiyên civakî yên Rêveberiya Xweser di avahiya nû ya Sûriyê de.
Di warê mafên çandî û zimanî de, Fermana jimare 13 ya serokatiya Sûriyê, ku nasname, çand û zimanê Kurdî nas dike, yek ji bingehên peymana yekbûnê tê hesibandin. Lêbelê, gelek Kurd bawer dikin ku naskirina mafên wan di belgeyên fermî de, bêyî pêkanîna wan di pratîkê de li dibistan, zanîngeh û saziyên îdarî, bandoreke sînordar dê hebe.
Biryarnameya jimare 493 ya Wezareta Perwerdehiya Sûriyê, ku li gorî wê her hefte sê ders ji bo hînkirina zimanê Kurdî li dibistanan tên veqetandin, bi nerazîbûna xwendekar, mamoste, malbat û nûnerên siyasî yên Kurd re rû bi rû bûye. Ev biryar di şert û mercên ku xwendekarên deverên di bin rêveberiya xweser de di 14 salên borî de bi zimanê dayikê xwendibûn de hate girtin. Nerazîbûn û boykotkirina dersan nîşan dide ku nakokiya li ser hînkirina zimanê Kurdî bûye yek ji dijwariyên sereke yên pêkanîna peymanê.
Rewşa zanîngehên ku di dema Rêveberiya Xweser de hatine damezrandin jî hîn ne zelal e. Mervan El-Helebî, wezîrê Perwerdehiya Bilind ê Sûriyê, di meha Tîrmehê de serdana Zanîngeha Rojava ya li Qamişlo kir û got ku wezaret dixebite ku yekbûna vê zanîngehê di şaxê Hesekê yê Zanîngeha Firatê de lêkolîn bike. Lê danûstandinên li ser hûrguliyên vê plansaziyê hîn didomin û Zanîngeha Rojava dixwaze beşek ji serxwebûna saziyî ya xwe biparêze û hînkirina bi zimanê Kurdî bidomîne. Awayê çareserkirina vê nakokiyê dikare bandorê li pêşeroja perwerdehiya bilind li deverên Kurdnişîn û asta parastina saziyên ku di dema Rêveberiya Xweser de hatine avakirin bike.
Hikûmeta derbasbûnê ya Sûriyê di warê dayîna hemwelatîbûnê ji Kurdan re yên ku di serjimêriya Hesekê ya sala 1962an de ji hemwelatîbûnê bêpar hatibûn hiştin, hin gav avêtine. Ev yek ji daxwazên demdirêj ên Kurdan ên Sûriyê bû û destpêkirina pêvajoya dayîna hemwelatîbûnê dikare wek gaveke erênî were nirxandin. Lêbelê, Kurdên ku li derveyî Sûriyê dijîn hîn jî derfetek zelal ji bo tomarkirina daxwazên hemwelatîbûnê nînin û ev sînordarî bandora vê gavê kêm dike.
Beşdariya siyasî ya Kurdan di avahiya nû ya Sûriyê de jî bi pirsên girîng re rû bi rû ye. Parlamentoya derbasbûnê ya Sûriyê di sala 2026an de dest bi kar kir, lê nûnerên Kurd derbarê têrkerbûna mekanîzmayên ku ji bo temsîlkirina civakên wan hatine pêşxistin, fikarên xwe anîne ziman. Hêzên girêdayî Rêveberiya Xweser beşdarî hilbijartinan nebûn, herçend Elham Ehmed paşê bi tayînkirina Şamê bû nûnera parlamentoyê. Ev pêşketin di şert û mercên ku pêvajoya veguheztina siyasî ya Sûriyê hîn jî bi awayekî giran navendî ye de pêk hatin; asta desthilatên herêman û radeya beşdariya niştecihên wan di biryardanê de li ser pêşeroja xwe hê jî ne diyar e.
Tayînkirina Mezlûm Ebdî, fermandarê Hêzên Sûriyeya Demokratîk, wek şêwirmendê serokatiyê yê karûbarên Kurdan jî dikare rêyekê ji bo gihandina daxwazên Kurdan bigihîne saziyên navendî. Lê asta bandora wî ya rastîn di biryardanên hikûmetê de hîn ne diyar e. Li gorî nûnerên Kurd, hebûna wan di saziyên fermî de tenê dema dikare bibe beşdariya siyasî ya bi bandor ku bi pêşbaziya siyasî ya rastîn, mekanîzmayên temsîlkirinê yên pêbawer û desthilatên zelal ji bo rêveberiya karûbarên herêmî re were girêdan.
Li kêleka van nakokiyan, tengezariyên civakî û fikarên ewlehiyê jî pêkanîna peymanê dijwartir kirine. Li taxa Ghuweran a bajarê Hesekê, hejmarek ji niştecihên Ereb ji ber ya ku ew wek nebûna kontrola têr a hikûmeta navendî li ser vê herêmê dinirxînin, xwepêşandanek lidar xistin. Di heman demê de, bêhurmetîkirina eşkere ya al û sembolên Kurdî di hin xwepêşandanan de, fikarên derbarê îhtîmala zêdebûna tengezariyê di navbera civakên cuda de zêde kir. Nûr-ed-Dîn Ehmed, parêzgarê Kurd ê Hesekê, hêzên dijberê peymana yekbûnê bi teşwîqkirina tengezariyan li vê bajêr tawanbar kir.
Vegeriyana koçberan jî yek ji ceribandinên herî girîng ên pratîkî yên peymana Şamê û Hêzên Sûriyeya Demokratîk e. Li gorî peymana 29ê Çileya 2026an, vegerandina koçberan bo deverên ku lê dijiyan yek ji berpirsiyariyên aliyan bû. Piştî vekişîna hêzên Tirkiyeyê û komên çekdar ên piştgiriyê ji hin baregehên girîng ên Efrîn û Serê Kaniyê, karwanên ji bo vegerandina koçberan bi beşdariya saziyên hikûmeta derbasbûnê û Rêveberiya Xweser hatin organîzekirin.
Di bûyera herî nû de, di 21ê Cotmehê de 645 malbatên koçber ên ji Serê Kaniyê vegeriyan vê bajêr û deverên derdora wê. Ev şeşemîn karwana vegerê bû ji dema destpêkirina vê pêvajoyê di 10ê Tebaxê de. Lêbelê, domandina çalakiya komên çekdar ên girêdayî aliyên ku ji aliyê Tirkiyeyê ve tên piştgirîkirin û nebûna ewlehiyê li deverên vegerê, astengiyek li pêş vegeriyana domdar a gelek malbatên Kurd e.
Tirkiye jî nîşaneyek nîşan neda ku amade ye bi tevahî dawî li hebûna xwe ya leşkerî li bakurê Sûriyê bîne. Yaşar Güler, wezîrê parastinê yê Tirkiyeyê, di 20ê Cotmehê de ji Ajansa Nûçeyan a Fransayê re got ku Enqere dixwaze hebûna xwe ya leşkerî li Sûriyê û Iraqê bidomîne û ji nû ve nirxandina rewşa baregeh û hêzên xwe girêdayî pêkanîna şertên ku ev welat di warê ewlehiya herêmî û sînorî de dixwaze kiriye. Domandina vê hebûnê û bandora ewlehiyê ya Tirkiyeyê li derdora Serê Kaniyê, fikarên koçberên Kurd ên derbarê îmkana vegeriyana ewle bo malên xwe zêde kiriye.
Di 21ê Cotmehê de jî hejmarek ji niştecihên Serê Kaniyê ku ji sala 2019an ve li kampa koçberan a Waşokanî dijîn, bi şewitandina lastîkan û çêkirina astengan li ser riya ku diçe kampê xwepêşandan kirin. Ev çalakî nîşan da ku tevî organîzekirina karwanên vegerê, hîn jî beşek ji koçberan nikarin vegerin jiyana asayî li deverên xwe.
Çarenûsa hêzên Hêzên Sûriyeya Demokratîk ên winda piştî pevçûnên Çileya 2026an jî bûye mijareke din a nakokiyê. Malbatên van hêzan daxwaza agahiyên zelal derbarê rewşa xizmên xwe dikin. Hin malbatên li Kobanê ragihandine ku nêzî 80 leşker winda bûne û daxwaza lêkolînê li ser vê mijarê kirine. Domandina nezelaliya li ser çarenûsa van kesan dikare baweriyê bi pêvajoya yekbûnê kêm bike û îmkana lihevhatinê di navbera aliyên şer de lawaz bike.
Tevahiya van pêşketinan nîşan dide ku nakokiya sereke di navbera Şamê û nûnerên Kurd de, ji bingehê yekbûnê zêdetir, li ser xwezayî û encamên dawî yên wê ye. Hikûmeta navendî ya Sûriyê dixwaze avahiyeke navendî ava bike û desthilatdariya xwe li ser tevahiya welat fireh bike, di heman demê de nûnerên Kurd dixwazin desthilatên herêmî biparêzin û mafên siyasî, çandî û civakî yên civaka Kurd garantîkirî bin. Di vê navberê de, cudahiya di navbera radestkirina hin desthilatên îdarî ji herêman re û xwedîbûna hêza rastîn ji bo biryardanê li ser karûbarên herêmî, hîn bê çareserî maye.
Li gorî vê yekê, nayê gotin ku pêvajoya niha bi tevahî li berjewendiya Kurdan e. Şam di yekgirtina avahiya leşkerî û firehkirina hebûna hikûmeta navendî de pêşketiye, lê daxwazên bingehîn ên Kurdan derbarê hînkirina bi zimanê dayikê, beşdariya siyasî ya bi bandor, desthilatên herêmî, pozîsyona jinan û dabînkirina ewlehiya deverên Kurdnişîn de hîn jî bi astengiyên girîng re rû bi rû ne. Destkeftiyên wek naskirina fermî ya nasnameya Kurdî, destpêkirina pêvajoya dayîna hemwelatîbûnê û vegeriyana beşek ji koçberan girîng in, lê hîn nebûne komek garantiyên domdar û pêkanbar.
Pêşeroja vê pêvajoyê girêdayî wê ye ku gelo Şam dê amade be di berdêla yekgirtina avahiyên leşkerî û îdarî yên Rêveberiya Xweser de, maf û desthilatên diyarkirî ji bo Kurdan nas bike an na. Heke yekbûn tenê wateya hilweşandina saziyên serbixwe yên Kurdan û veguheztina desthilatên wan bo hikûmeta navendî be, îhtîmala kêm bûna hêza danûstandinê ya Kurdan dê zêde bibe. Lê heke peyman bibe sedema garantîkirina mafên zimanî, beşdariya siyasî ya rastîn, desthilatên herêmî û ewlehiya domdar, wê hingê dikare zemînekê ji bo domandina beşek ji destkeftiyên Kurdan di avahiya nû ya Sûriyê de peyda bike.
Heta 22ê Cotmeha 2026an, delîlên heyî zêdetir nîşan didin ku Şam di xurtkirina desthilatdariya navendî de pêşketiye. Lê hîn delîlên têr tune ne ku em encamê bigirin ku peyman bi awayekî hevseng û li berjewendiya Kurdan hatiye pêkanîn.
………..
Dawîya Nûçeyî/
Your Comment