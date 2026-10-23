Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA –Mamosta Fayiq Rostemî di xutbeyên nimêja înê ya vê hefteyê de, ku li Mizgefta Mezin a Sineyê hat lidarxistin, bal kişand ser pirsgirêkên aborî û avahîsaziyê yên Kurdistanê. Wî daxwaz kir ku berpirsiyar bi awayekî zelal bersiva pirsan bidin û projeyên ku gel pêdiviya wan heye zûtir bi cih bînin.
Îmamê nimêja înê ya Sineyê, bi rexnekirina bilindbûna bihayên tiştan, got: Tevî hewldanên ku ji bo dabînkirina hewcedariyên gel tên kirin, buhayên zêde hîn jî zextên giran li ser malbatan çêdikin û ji bo kontrolkirina bazarê gavên bi bandortir pêwîst in.
Wî herwiha destnîşan kir ku di nav dikanan de di bihayên tiştên wekhev de cûdahî hene. Wî li ser girîngiya zêdekirina çavdêriyê, pêşîlêgirtina binpêkirinan û tedbîrgirtina li dijî biha zêdekirina neqanûnî rawestiya. Wî got ku divê berpirsiyar nêzî gel bibin, daxwaz û pirsgirêkên wan ji nêz ve bibihîzin û ji bo çareserkirina wan rêyên pratîk pêşkêş bikin.
Yekîtiya neteweyî bi beşdariya netew û mezheban xurt dibe
Wî di beşeke din a axaftina xwe de got ku beşdarbûna netew û mezheban di berpirsiyariyên rêveberiyê de dikare bibe sedema zêdebûna baweriya giştî. Wî ji nêzîkatiya hikûmetê ya ji bo sûdwergirtina ji derfetên Ehli Sunnet di qada rêveberiyê de spas kir.
Îmamê nimêja înê ya Sineyê, bi behskirina bûyera neteweyî ya «Îran Can» û girîngiya pêşxistina hemû parêzgehan, got: Divê tu herêm ji ber cudahiyên neteweyî, zimanî an olî ji derfetên pêşketinê bêpar nemîne.
Wî got ku Îran milkê hemû Îraniyan e û divê ziman, cil û berg, ol û çanda netewên cuda bên rêzgirtin. Herwiha, divê baldarî bi gundên bêpar û herêmên kêmxizmet re di bernameyên pêşketinê de cihê taybet hebe.
Mamosta Rostemî, bi diyarkirina ku zextên derve divê bibe sedema lawazbûna yekîtiya navxweyî ne, li ser girîngiya xurtkirina hevdelî, guhertina daxwazên gel bo çareseriyê û parastina yekîtiya neteweyî tekez kir.
Beşdariya gel di civîna «Canfîda» de nîşana hêza neteweyî bû
Wî di berdewamiya axaftina xwe de, bi behskirina beşdariya gel di civîna «Canfîda» de, got: Beşdariya gelê Sineyê di vê civînê de nîşanek ji yekîtiyê, hevbendiyê û hêza Îranê bû û peyama berxwedana gel li hember dijminan digihand.
Îmamê nimêja înê ya Sineyê got ku dijmin her tim li pey wê ne ku derbê li gelê Îranê û civakên misilman bixin. Wî zêde kir ku parastina yekîtiyê û hevdelî di rewşa heyî de gelek girîng e.
Rostemî herwiha, bi tekezîkirina li ser cihê werzîşê di hînkirinên Îslamê de, çalakiya laşî wekî yek ji faktorên bandorker li ser tenduristiya laş û derûnê nirxand û got ku civakek ku tenduristiya wê baş nebe, dê bi gelek pirsgirêkan re rû bi rû bimîne.
Wî bi nîşankirina girîngiya werzîşê di pêşîlêgirtina depresyonê û zirarên civakî de, destnîşan kir ku amadekirina derfetên werzîşê ji bo ciwanan dikare alîkariya baştirkirina tenduristiya civakê û kêmkirina pirsgirêkên civakî bike.
Di dawiya axaftina xwe de, Îmamê nimêja înê ya Sineyê li ser girîngiya piştgirîkirina hilberîna navxweyî, rakirina astengiyên aborî û avahîsaziyê û şopandina cidî ya daxwazên gel tekez kir. Wî daxwaz kir ku berpirsiyar ji bo pêkanîna pêşketineke hevseng li Kurdistanê hewldanên xwe zêdetir bikin.
………..
Dawîya Nûçeyî/
Etîket:
Sine
Mamosta Rostemî
Kurdistan
Xutbeyên nimêja înê
Your Comment