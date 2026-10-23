Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Ji medyaya nûçeyan a Xendan, Encûmena Rêberiyê ya Yekgirtûya Îslamî ya Kurdistanê di civîna roja Şemiyê de piştî civîna xwe ya asayî ragihand ku ev encûmen komkujî û qetlîama gelê Xezzeyê û Libnanê ku ji aliyê artêşa dagirker a rejîma Siyonîst ve di nav salekê de tê kirin şermezar dike, û her wiha li ser şermezarkirina êrîşên vê rejîmê yên ku sedema têkçûna aramiyê li herêmê ne, li ser Komara Îslamî ya Îranê jî tekez dike.
Ev encûmen destnîşan kir ku pêvajoya hilbijartina parlamentoya Kurdistanê hatiye nirxandin û derbarê kêmasiyan û binpêkirinên ku di vê pêvajoyê de çêbûne nîqaş û gotûbêj hatiye kirin, û dezgeha hilbijartinê ya partiyê hat erkdarkirin ku bi partiyên siyasî yên din re hemahengî bike ji bo lêkolînkirina vê mijarê û pêkanîna tedbîrên pêwîst.
Li gorî rapora daxuyaniya vê civînê, Partiya Yekgirtûya Îslamî ya Kurdistanê bi yekdengî biryar da ku di kabîneya hikûmeta Herêma Kurdistanê ya pêşerojê de beşdar nebe. Her wiha hate tekezkirin ku ev partî pêşwaziya hewldanên ji bo çareserkirina pirsgirêka kurdan li Tirkiyeyê bi awayekî aşitî û bi aramî û bidestxistina mafan bi lidarxistina gotûbêj û danûstandinan dike.
…………
Dawîya Peyam/
Etîket: Parlamentoya Kurdistanê- Partiya Yekgirtûya Îslamî ya Kurdistanê- Hikûmeta Herêma Kurdistanê
Your Comment