Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Hakan Fîdan, Wezîrê Karên Derve yê Tirkiyeyê, ev gotin di civîna çapemeniyê ya piştî civîna koma «R4 + E3» de li Stenbolê got. Wî hişyarî da ku êrîşeke nû li dijî Îranê dê qada şer û pevçûnên li herêmê firehtir bike.
Fîdan diyar kir ku çalakiya leşkerî li dijî Îranê ne çareseriyek e û di rewşa heyî de ew piştgiriyê nade wê. Wî herwiha got ku di rewşekê de ku hin kes piştgiriyê bidin çalakiya leşkerî, dîsa jî ev yek dê bibe sedema aloziyên zêdetir.
Fîdan di derbarê şerê Rûsya û Ukraynayê de jî got ku divê ev şer were rawestandin. Wî destnîşan kir ku heke şer neyê rawestandin, divê alîgirên şer di warê enerjiyê û genimê de îstîsnayan li ber çavan bigirin.
Civîna Stenbolê bi beşdariya koma «R4», ku ji Tirkiye, Misir, Pakistan û Erebistana Siûdî pêk tê, û koma «E3», ku ji Brîtanya, Almanya û Fransa pêk tê, hate lidarxistin.
Beşdarên civînê, pêşketinên Filistîn, Îran, Yemen û Sûriyeyê, şerê Rûsya û Ukraynayê û rêyên xurtkirina hevrêziya di navbera beşdaran de nirxandin.
…………….
Dawîya Peyam/
Your Comment