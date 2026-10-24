Bi rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Wê hişyariya berfireh a medyayê ku bi şandina hêzên ereb û ne-ereb bo Yemenê re hatiye, di nav de hêzên xwedan cih û nîşana dîrokî wek hêzên Misrî, di rastiyê de guherîneke mezin çê nake. Xuya nake ku tu yek ji wan welatan ku hêz şandine, bi kêmanî bi awayekî fermî û bi pîvaneke berfireh, dilxwaz be ku li hundirê Yemenê şer bike da ku hevsengiya heyî ya vî welatî biguherîne.
Li gorî rapora rojnameya lubnanî «El-Axbar», berevajî vê, Yemen jî niyeta xwe nîne ku Erebistana Siûdî armanc bigire, ji bilî di çarçoveya bersivdana bombebaran û dorpêçkirina herêmên di bin kontrola xwe de ji aliyê Erebistanê ve, û bi armanca zextê li Riyadê bike ku şer û dorpêçê bi hev re rawestîne û yemeniyan bi halê xwe bihêle.
Di rewşeke wiha de, dawiya şer li dijî Yemenê bi qasî şiyana Erebistanê ya ragirtina zextan û derketina ji gola ku Amerîka di çarçoveya şerê berfirehtir li dijî Îranê de ew tê de daniye, ve girêdayî ye. Ji ber ku ev têkoşîn bi giştî di navbera du hevpeymanên mezin de dimeşe û Erebistan neçar e para xwe tê de bilîze.
Hevpeymanên pirrjimar, bê beşdariya leşkerî ya biryardar
Erebistan heta niha nekarîye wan welatan ku bi wan re hevpeyman e, çi bi rêya hevpeymanên fermî yên wek hevpeymana Mekkê ku Tirkiye û Pakistanê jî dihewîne, çi li derveyî wan hevpeymanan wek Misrê, neçarî avakirina hevpeymaneke rastîn bike. Hevpeymanek ku bi hêzên xwe yên leşkerî yên pirrjimar li hundirê Yemenê bikeve şer û hevsengiya meydanê ku bi eşkereyî bi berjewendiya hêzên çekdar ên Yemenê ve diguhere, biguherîne.
Rastî ev e ku Erebistan bi pere nikare tiştekî ji bilî beşdariyeke nîşanedar û bê bandoreke berçav bikire. Bikaranîna artêşên welatên din hewceyî derfetên mezin e ku dibe Riyad nekaribe wan peyda bike. Wekî din, welatên hevpeyman bi xwe jî nikarin beşdariya leşkerî ya berfireh rastdar bikin, heya ku bigihîjin destkeftiyên li gorî pîvanên vê beşdariyê û encamên wê.
Heta Erebistan bi xwe jî artêşa xwe neşandiye ku li hundirê axa Yemenê şer bike. Her çend ev mesele bi bingehîn re bikare wek nekarîna artêşa Siûdî ya şerkirinê were hesibandin. Mijareke ku bi awayekî naskirî bi struktura dewleta Erebistanê – û welatên din ên ereb ên qiraxa Kendava Farsê – ve girêdayî ye. Ev dewlet bi bingehîn li ser bingeha hewcedariya domdar a hêzeke ji bo parastina xwe ava bûne û berevajî vê, ji derfet û kapasîteyên xwe, bi taybetî di warê neftê de, sûdê digirin.
Çima ketina artêşên hevpeyman jî hevsengiyê naguherîne?
Heta em bibêjin ku welatên beşdar di şer de hemû nîgeranî û sînorên xwe yên hundirîn bidin alî û bi hêzên xwe yên leşkerî yên pirrjimar bikevin Yemenê da ku bi hêzên çekdar ên Yemenê re şer bikin, dîsa jî ne mecbûrî bi ser dikevin ku hevsengiyê biguherînin.
Bo nimûne, Tirkiye nikare li axa Yemenê heman tiştî bike ku li Sûriye û Iraqê dike; cihê ku artêşa xwe şandiye da ku li dijî serhildana kurdî ya tehdîdkera dewleta Tirkiyê bi xwe şer bike.
Pakistan jî nikare li Yemenê bi heman awayî şer bike ku li ser sînorên xwe yên bi Hindistanê re li herêma Keşmîrê şer dike. Herêmeke ku bi dehan salan e şahidê nakokiya sînorî ye û ev nakokî bandorê li ser temamiya axa Pakistanê bi xwe dike.
Digel vê, Erebistan hîn jî hewl dide van welatan bikişîne nav şer. Hewla Riyadê ya ji bo vekirina eniyeke sînorî bi hêzên çekdar ên Yemenê re – bi taybetî li parêzgehên Sa'de, Hecce û Cewf – jî heman armancê dişopîne. Kişandina hêzên çekdar ên Yemenê nav pevçûna rasterast bi hêzên hevpeyman re ku li herêmên Cîzan û Necran li ser sînorê Erebistanê bi Yemenê re hatine bicihkirin.
Pêşveçûna hêzên çekdar ên Yemenê û şerê çarenûsî yê Taizê
Li gorî van rastiyan, xuya ye ku şer bi heman rewşê ya niha berdewam be. Rewşeke ku ji hêzên çekdar ên Yemenê re dibe ku bêyî astengên cidî pêşveçûna xwe li herêmên bakurê Yemenê yê berê berdewam bikin.
Di heman çarçoveyê de, şerê bajarê Taizê ye ku hêzên çekdar ên Yemenê niha pêşve dibin û xuya ye ku ev şer, çi bi rêya şer û çi bêyî wê, dê di demeke nêz de bigihîje encamê. Ev nirxandin li gorî dorpêçkirina bajarê Taizê ji aliyê van hêzan ve û ketina wan bo hin taxên hundirîn ên wê tê mînakirin.
Heman rewşê partiya Îxwanî «Îslah» neçar kir ku daxwaza navbeynkariya Omanê bike da ku bigihîje lihevhatinekê li ser awayê rêveberiya bajarê Taizê. Ev partî her weha şandeyeke jî şandiye ku bi şandeya danûstandinê ya hikûmeta Yemenê re li Mesqetê bicive.
Berevajî vê, hêzên çekdar ên Yemenê ji bo bidawîkirina şer pêdivî bi qebûlkirina têkçûnê ji aliyê Erebistanê ve hene. Ev hêz ne dikarin şer ji aliyê leşkerî ve li dijî Erebistanê bi awayekî biryardar biqedînin û ne jî mimkun e ku bikaribin bikevin parêzgehên başûr û rojhilat ên di bin kontrola Riyadê de.
Ev parêzgeh hêzên cudaxwaz di xwe de dihewînin ku li serxwebûna başûrê Yemenê digerin. Di rewşa niha de, vekirina dosya van hêzan, çi ji aliyê leşkerî û çi ji aliyê siyasî ve, guncan xuya nake. Wekî din, dibe ku meseleya başûr bi bingehîn ji bilî di çarçoveya çareserkirina giştî ya krîza Yemenê de neyê çareserkirin, pêvajoyeke ku ew jî pêdivî bi beşdariya Erebistanê heye.
Stratejiya Yemenê: zextê li Erebistanê heya rawestandina şer û dorpêçê
Hikûmeta Yemenê vê rastiyê baş têdigihe. Ji ber vê yekê, daxwazên xwe sînordar kiriye bi kêmtirîn asta mumkin, ango rawestandina şer û rakirina dorpêçê. Tedbîrên ku dikarin rêyê ji bo Riyadê jî hêsantir bikin, ji ber ku destkeftiyên tê xwestin ne ew qas berfireh in û bi bingehîn maf in ku ji gelê Yemenê re têne dayîn.
Digel vê, hikûmeta Yemenê nikare ji ya ku tenê vebijarka xwe ya ji bo gihîştina armanca navborî dibîne, ango sepandina zexta leşkerî û aborî li hundirê Erebistanê li tengava Bab-ul-Mendeb û li parêzgehên yemenî yên di bin kontrola Erebistanê de, paşde bikişîne.
Li aliyê din, Erebistan xwe di quncikekê de asê kiriye ku derketina ji wê dijwar e. Ji bilî ku careke din tiştekî ezmûn bike ku ji nihêrîna xwe ve dê têkçûneke şermezar li Yemenê be. Ev rewş bi taybetî piştî wê dijwartir bûye ku Riyad ji bo bicihkirina armancên ku gihîştina wan ne mimkun xuya dike, ji hevpeyman û hêzên pirrjimar alîkarî xwestiye.
…………
Dawîya Peyam/
Etîket: Yemen, Artêşa Siûdî, Erebistan, Tirkiye, Şerê Yemenê, Pakistan, Bajarê Taizê, Hêzên Çekdar ên Yemenê
Your Comment