Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA –Di çavkaniyên rivayetê yên şîe de, nêzîkî 110 rivayet ji Xatûn Fatima Zehra (S) hatine ragihandin ku beşeke mezin a wan di pirtûka Musneda Xatûn Fatime Zehra (S), ya ku ji aliyê Allame Etaridî hatiye nivîsandin, hatiye berhevkirin û belavkirin. Di çavkaniyên Ehli Sunnetê de jî 91 rivayet ji wê hatine ragihandin ku bi rakirina rivayetên dubare, hejmara wan digihîje 46 rivayetan.
Di nav van çavkaniyan de, nivîskar bi piranî beşek ji bo duayên Xatûn Fatime Zehra (S) terx kirine. Komela van duayan jî di hin çavkaniyan de, di nav wan de Es-Sahîfetu'l-Cami'etü'l-Fatimiyye, hatiye berhevkirin. Ev dua bi piranî di nav axaftinên wê de hatine ragihandin û 67 dua dihewînin ku li ser mijarên wek munacat, duayên taybet ên rojên taybet û dua an nalet li ser hin kesan in. Di çavkaniyên Ehli Sunnetê de jî şeş dua ji wê hatine ragihandin ku kêmbûna vê hejmarê nikare bê têkilî bi bûyerên piştî koçkirina Pêxemberê Mezin (s.x.a) re be.
Di nav duayên ku ji Xatûn Fatime Zehra (S) hatine ragihandin de, mijarên wek daxwaza bexşîn û efûyê ji Xwedê, pêkhatina hewcedariyan, dûrxistina dijminan, penaberina bi Xwedê re, duayên piştî nimêjên rojane û duayên taybet ên rojên hefteyê têne dîtin.
Yek ji taybetmendiyên duayên Xatûn Fatime Zehra (S), duayên wê ji bo şîeyan e ku nêzîkî 11 duayan dihewîne. Bi gotineke din, nêzîkî 13 ji sedî ya duayên ku ji wê hatine ragihandin ji şîeyan re hatine terx kirin û ev mijar di nav mijarên duayên wê de para herî mezin digire. Di çavkaniyên rivayetê de her weha heft dua bi mijara daxwaza şefaeta Xatûn Fatime (s) ji bo şîeyan di roja qiyametê de hatine ragihandin; duayên ku helwesta şîeyan di duayên wê de û rûyeke ji dilsoziya dayikane ya wê li hember şopînerên xwe nîşan didin.
Wek nimûne ji duayên wê ji bo şîeyan, ev dua tê behskirin: "Xwedayê min, ez ji te dixwazim bi Muhemmedê Hilbijartî û bêrîkirina wî ya ji min re, û bi Aliyê Razî û xemgîniya wî li ser min, û bi Hesenê Hilbijartî û girîna wî li ser min, û bi Huseynê Şehîd û kulbûna wî li ser min, û bi keçên min ên Fatimî û hesretkirina wan li ser min, ku tu li xetakarên ji ummeta Muhemmed re bi dilovanî bibî û wan bibexşînî û wan bikeve bihiştê, bi rastî tu keremkarê herî mezin ê xwestiyan û dilovanê herî dilovan î."
Ji duayên wê yên roja qiyametê, ku di pirtûka Ilelu'ş-Şerayi' û Biharu'l-Enwar de ji Îmam Baqir (s.x) hatiye ragihandin, ev dua ye ku ew bi Xwedê re wiha dibêje: "Xwedayê min û axayê min, te navê min Fatime danî û bi min, kesê ku ji min hez kiriye û ji zurriyeta min hez kiriye, ji agir parastî, û soza te rast e û tu sozê xwe naşikînî." (Werger: "Xwedayê min û axayê min, te navê min Fatime danî û bi min, kesê ku ji min hez kiriye û ji zurriyeta min hez kiriye, ji agir parastî, û soza te rast e û tu sozê xwe naşikînî.")
Her weha ew di duayeke din de bi van gotinan ji Xwedê daxwaza rizgarkirina şîeyan dike: "Xwedayê min û axayê min, zurriyeta min û şîeyên min, û şîeyên zurriyeta min û hezkiriyên min û hezkiriyên zurriyeta min" (ango: "Xwedayê min û axayê min, zurriyeta min û şîeyên min, û şîeyên zurriyeta min û hezkiriyên min û hezkiriyên zurriyeta min bigire"). Ev dua di pirtûka Emalî ya Sedûq û Biharu'l-Enwar de ji Îmam Baqir (s.x) hatiye ragihandin.
Di beşên bê yên vê nivîsê de, duayên Xatûn Fatime Zehra (S) li ser mijarên din têne lêkolîn kirin.
Seyid Elî Esxer Huseynî / Ajansa Nûçeyan a Abna
…………………
Dawiya peyamê
Etîket: Duayên şîe, duayên Xatûn Fatime, şîe, duanasî, duanasî ya şîe
Your Comment