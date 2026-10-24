Bi rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Donald Trump, serokkomarê Amerîkayê, bi îdiaya ku Îlhan Omer, nûnera demokrat a dewleta Minnesota, nasnameyeke sexte bikar aniye, daxwaza desthilakêşanewe ya lezgîn ji Meclisa Nûneran kir.
Li gorî rapora Breaking News, Trump di civîneke li Florida de, bi nîşankirina cudahiya navên ku di belgeyên têkildarî Omer de hatine nivîsandin, îdia kir ku ew bi navekî sexte ketiye Kongrê. Di yek ji belgeyên nû yên Ofîsa Dozgeriya Amerîkayê de, navên "Îlhan Nur Seîd Elmî" û "Îlhan Abdullahî Omer" hatine behskirin; mijareke ku Trump wê bingeha îdiaya xwe kiriye.
Wî her weha bi rexnegirtineke tund a Somalyayê, vî welatî wek bê rêz û qanûn danasî kir û got: tiştê tenê ku tê de heye, tawan û cinayet e, mirov tê de berdewam li hev gule berdidin; Somaliya "welatê herî xerab ê cîhanê" ye!
Îlhan Omer, ku ji sala 2019an ve wek yek ji yekem jinan a misilman û yekem nûnera bi eslê somalî ketiye Kongrê, ji ber rexnegirtina Trump û helwestên wî derbarê rejîma Sihyonî û siyaseta derve ya Amerîkayê, gelek caran bûye armanca êrîşên komarîxwazan.
Di hefteyên dawî de, karmendên federal mala wê li Washingtonê di çarçoveya lêkolîna tomarên koçberiyê û hemwelatiya wê de kontrol kirine û telefona wê ya mobîl û pasaporta wê desteser kirine. Lêkolîner her weha tomarên koçberiyê yên bavê wê yê koça kirî jî lêkolîn dikin.
Demokratan van tedbîran wek hewldaneke ji bo tirsandina yek ji rexnegirên navdar ên Trump, bi taybetî li ber deriyê hilbijartinên navborî yên Amerîkayê, dibînin.
Omer jî di bersiva xwe de ji bo gefên Trump derbarê jêbirkirina hemwelatiyê û zîndankirina wê, daxuyandiye ku ew ê li ber van zextan bêdeng nemîne.
…………………
Dawiya peyamê
Etîket: Îlhan Omer, Donald Trump, Amerîka, Kongrê, Somaliya
Your Comment