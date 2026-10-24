Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA –Hocet-ul-îslam wel-muslimîn Seyîd Ehmed Huseynî, di civîna «Bêjin, ji bo şînê» de, ku îro sibehê bi munasebeta rojên Fatimiyê li eywana Îmam Xomeynî (r) a herema Banûya Kerametê(Fatime Masome) hate lidarxistin, bi ravekirina aliyên kesayetî, malbatî û civakî yên jiyana Hz. Fatime Zehra (silavên Xwedê lê bin), got: «Xwedayê Mezin erk û wezîfeyên mezin daye ser milên vê banûya mezin û Hz. Zehra (S) bi şêwazeke hêja û bêkêmasî ev peywirên îlahî pêk anîne.»
Wî bi amaje bi cihê bilind ê Hz. Zehra (s) di ceribandinên îlahî de, zêde kir: «Ew berî ku bikevin ceribandinên îlahî, ji aliyê Xwedê ve hatibûn ceribandin û bala taybet a Xwedê li wan hebû. Ew di vê rêyê de serbilind derketin; heta ku di hin rîwayetan de, cihê wan ê manewî û mezinahiya wan bi pileya pêxembertiyê re tên berawirdkirin.»
Malbat; qada yekem a pêkanîna erkên Hz. Zehra (s)
Axaftvanê Astanê Pîroz a Banûya Kerametê, bi tekezî li ser girîngiya cihê malbatê di rêbaza jiyana Hz. Zehra (s) de, got: «Ev banûya mezin, tevî ku xwedî cih û pileyekî taybet bû, girîngiyeke mezin dida berpirsiyariyên malbatê. Ew erkên xwe di warê hevjînbûnê, perwerdekirina zarokan û veguherandina malê bo deriyek ji bo pêşketina manewî û bendetiya Xwedê, bi awayekî bêkêmasî pêk dianî.»
Hecetulîslam welmislimîn Huseynî berdewam kir: «Rêbaza jiyana Hz. Fatime Zehra (s) nîşan dide ku mal û malbat qada yekem a perwerdekirina mirovan e û bingeha avakirina civakeke pêşketî pêk tîne. Jin bi pêkanîna rola xwe ya perwerdekar dikarin di mezinKirina nifşeke bawermend, pabendî Welayetê û xwedî hestê berpirsiyariyê de roleke girîng bilîzin.»
Parastina Welayetê; erka civakî ya Hz. Fatime Zehra (s)
Wî bi amaje bi hebûna bibandor a Hz. Zehra (S) di qada civakê de, diyar kir: «Dema ku Emîrulmûminîn Elî (silavên Xwedê lê bin), wekî Weliyê Xwedê û Îmamê civakê, rastî xeter û gefan hatin, Hz. Zehra (s) ji bo parastina Welayetê rabû ser piyan û tevî ku ciwan bû, di vê rêyê de ji tu hewldanê xwe nedûr xist.»
Axaftvanê Astanê Pîroz a Banûya Kerametê got: «Parastina Welayetê û piştgirîkirina Îmamê Zeman ji wan aliyên herî girîng ên rêbaza jiyana Hz. Fatime Zehra (s) ye. Ew nîşan da ku berpirsiyariyên malbatê û hebûna civakî ne tenê li dijî hev nînin, lê her du jî di çarçoveya bendetiya Xwedê û pêkanîna erkên îlahî de wate dibînin.»
Wî zêde kir: «Li ser vê bingehê, îro jî jin du erkên bingehîn li ser milên xwe hildigirin: yekem, xurtkirina bingeha malbatê bi rêya hevjînbûneke baş, perwerdekirina olî ya zarokan û veguherandina malê bo navendeke ewlehiyê, aramiyê û manewiyata; duyem, parastina Welayetê, piştgirîkirina Weliyê Xwedê û nûnerê Îmamê Zeman (e.c.) û lîstina roleke çalak di qadên civakî de.»
Şerê nasnameyî yê dijmin bi armanca lawazkirina nasnameya olî ya jinan
Hecetulîslam welmislimîn Huseynî, bi amaje bi domandina şerê nerm û şerê çandî yê dijmin li dijî civaka îslamî, got: «Civakên îslamî di dirêjahiya dîrokê de her tim rastî êrîşên çandî û nasnameyî hatine. Îro jî dijmin, bi zanîna rola bingehîn a dayikan di veguheztina nirxên olî û çandî de, hewl dide vê pozîsyonê lawaz bike.»
Wî bi diyarîkirina ku hicab yek ji wan qadên ku dijmin di vê pevçûna çandî de balê dikişîne ser, got: «Dijmin bi belavkirina bêhicabiyê û guhertina nêrîna jin û keçan li hember nirxên olî, dixwaze modelên çandî biguherîne û ruhê berxwedanê di civaka îslamî de lawaz bike.»
Axaftvanê Astanê Pîroz a Banûya Kerametê, bi tekezî li ser rola girêdana hestyarî û perwerdekarî ya dayikan di avakirina kesayetiya zarokan de, zêde kir: «Tenê xwedîbûna dayikê bi hicabê, bêyî ku têkiliyeke hestyarî û perwerdekarî ya bibandor bi zarokên xwe re ava bike, ji bo veguheztina tevahî ya nirxên olî bes nake. Ji ber vê yekê, dayik divê ligel pabendbûna pratîkî bi nirxan, bi têkiliyeke nêzîk, hişmendî û domdar, derfetê ji bo hundirînkirina baweriyên olî di zarokên xwe de çêkin.»
Pêwîstiya rola çalak a jinan di têkoşîna li dijî şerê nasnameyî de
Wî bi tekezî li ser cihê stratejîk ê jinan di parastina nasnameya olî ya civakê de, got: «Jin yek ji stûnên sereke yên civaka îslamî ne û rola wan di têkoşîna li dijî şerê nasnameyî yê dijmin de, hem di hawîrdora malbatê de û hem jî di qada civakî de, pir diyarker e.»
Hecetulîslam welmislimîn Huseynî di dawiya axaftina xwe de tekez kir: «Jin divê bi nimûnegirtin ji Hz. Fatime Zehra (silavên Xwedê lê bin), hem di qada malbatê de û hem jî di civakê de bi hişmendî û berpirsiyariyê hebin, erkên xwe yên perwerdekarî bi awayekî rast pêk bînin û bi xurtkirina baweriyên olî, bihêzkirina bingeha malbatê û parastina Welayetê, di hember êrîşên çandî û nasnameyî yên dijmin de roleke çalak bilîzin.»
Etîket
- Herema Pîroz a Hz. Fatime Masume (s)
- Hecetulîslam welmislimîn Seyîd Ehmed Huseynî
Your Comment