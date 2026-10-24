Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Rojnameya Amerîkî The Washington Post bi weşandina nivîsekê nivîsand ku Tehran, tevî zextên aborî û leşkerî yên Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, hîn jî armancên xwe yên stratejîk dişopîne û dixwaze nîzama ewlekariya herêmê biguherîne.
Di vê nivîsê de, bi destnîşankirina girîngiya Tengava Hurmuzê di stratejiya Îranê de, hatiye gotin:
«Îraniyan dixwazin nîzameke nû li herêmê ava bikin; li gorî vê nîzamê, ji keştiyên ku ji Tengava Hurmuzê derbas dibin bac were girtin û têkiliyên ewlehiyê di navbera Dewletên Yekbûyî û welatên ereb ên li peravên Kendava Farisê de ji holê bên rakirin.»
Li gorî nirxandina vê raporê, zextên aborî bi tenê ne mecbûrî ye ku Tehranê neçarî guhertina rêya xwe ya stratejîk bikin. Îran hîn jî dixwaze amûrên xwe yên deterrence û pêşîlêgirtinê biparêze û pozîsyona xwe di hevsengiya hêzên herêmê de xurtir bike.
Dawiya peyamê
Etîket
- [Amerîka]
- [Kendava Farisê]
- [Tehran]
- [Tengava Hurmuzê]
Your Comment