Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Di demekê de ku aloziyên jeopolîtîk li eniyên Ukrayna û Rojhilata Navîn gihîştine asta herî bilind, encamên aborî yên van pevçûnan bi awayekî bêhempa gihîştine sînorên Ewropayê. Derbasbûna ji enerjiyên erzan bo çavkaniyên biha û guherîna pêşîniyên budçeyê ji karûbarên giştî bo pîşesaziya parastinê, ne tenê ewlehiya xwarinê dixe xeterê, lê her wiha bi lawazkirina hêza kirîna gel, pêlên nû yên nerazîbûna civakî li paytextên Ewropayê derdixe holê.
Guhertinên niha yên li Ewropayê wêneyeke nû ji krîzên girêdayî hev re pêşkêş dikin; krîzên ku cudahiya aborî vediguherînin qadeke şerê siyasî û carinan jî ji pêşketinên siyasî bandorê werdigirin.
Marc Finaud, dîplomatê berê yê Fransî û lêkolînerê girêdayî Navenda Siyaseta Ewlehiyê ya Cenevreyê, di hevpeyvînekê de bi Ajansa Nûçeyan a ABNA re, sedem û bingehên pêşketinên dawî yên li Ewropayê û belavbûna nerazîbûnên gelêrî li seranserê vê parzemînê rave kir.
Lawazbûna serweriya neteweyî ya Ewropayê: ji zextên derveyî heta krîzên navxweyî
Finaud di bersiva vê pirsê de ku gelo divê nerazîbûnên niha yên li Ewropayê di çarçoveya veguherîna vê parzemînê ji «navendeke biryardana serbixwe» bo qada pêşbirka hêzên niyabetî yên Dewletên Yekbûyî bên nirxandin û ev pêvajo çawa dikare serweriya neteweyî ya dewletên Ewropî lawaz bike, got:
«Sedemên bingehîn tevlihevtir in. Bêguman, rejîmên otorîter mîna Rûsyayê û hikûmeta Trump a ku di pêşbirka siyasî de ye, dixwazin Ewropayê lawaz û bêîstîqrar bikin; Ewropaya ku ew wekî dijberiyeke demokratîk û hevrikeke aborî dibînin. Ew ji vekirîbûna Ewropayê di warê koçberiyê û cihêrengiya civakî de sûdê werdigirin an jî rexneyê li wan digirin. Ev mijar ji aliyê dîrokî ve bi rabirdûya kolonyalîst a Ewropayê ve girêdayî ye, lê di heman demê de alîkariya dewlemendiya wê jî kiriye.»
Di heman demê de, serhildanên tundûtûj ên niha dikarin bi komek faktorên navxweyî jî bên ravekirin. Veguherîna zêde ji siyasەتên sosyaldemokratîk bo siyasەتên neolîberal bûye sedema kombûna dewlemendiyê di destê hindikahiyeke biçûk de û nebûna budçeya têr ji bo karûbarên civakî yên bi bandor.
Fransa mînakeke eşkere ya vê rewşê ye. Di dehsalên derbasbûyî de, hikûmetên rastgir ên vî welatî bacên dewlemendan kêm kirine û veberhênanên di karûbarên giştî de, wek perwerde, tenduristî, polîs û dadwerî, jî kêm kirine. Ev di demekê de ye ku deynê giştî yê mezin kombûye û çareserkirina wî girêdayî kêmkirina zêdetir a budçeyê ye.
Krîza enerjiyê û encamên şerên li Ukrayna û Îranê
Finaud di berdewamiya hevpeyvînê de, derbarê bandora hevdem a pêşketinên li eniyên Ukrayna û Îranê li ser aboriya Ewropayê û vê nêrînê ku hewldana Dewletên Yekbûyî ji bo sînordarkirina hêza Rûsya û Îranê lêçûnên giran xistine ser milê welatên Ewropî, wiha got:
«Ewropa niha bi krîzeke giran a enerjiyê û hemû encamên wê re rû bi rû ye; di nav wan de çandinî, pîşesazî û karûbar jî hene. Ev krîz ji du faktoran çêdibe: ya yekem, êrîşa Rûsyayê ya li dijî Ukraynayê ye ku bûye sedema guhertina çavkaniya dabînkirina neft û gazê ya Ewropayê; yanî ji Rûsyayê ku enerjiya wê erzan bû, ber bi Dewletên Yekbûyî ve ku enerjiya wê biha ye. Ya duyem, şerê ku Dewletên Yekbûyî li dijî Îranê dest pê kiriye.»
Trump ne tenê beşeke mezin a barê alîkariya Ukraynayê dixe ser milê Ewropiyan, lê hikûmeta wî encamên girtina Tengava Hurmuzê û di demên dawî de Tengava Bab el-Mendebê jî dixe ser milê Ewropayê û her ku diçe, deverên din ên cîhanê jî.
Her çend ev rewş dikare bandorên neyînî li ser gelê Amerîkayê jî bike, Dewletên Yekbûyî û Rûsya, wek hin ji hinardekerên sereke, ji bilindbûna bihayê neft û gazê sûd werdigirin. «Lihevhatina mazotê» ya ku di demên dawî de pêk hatiye, li gorî wî, delîlek e ku îşaretê bi hebûna lihevkirineke veşartî dike.
Bilindbûna lêçûnên leşkerî û lawazbûna pergala refaha civakî
Ev dîplomatê Fransî di bersiva vê pirsê de ku kêmkirina lêçûnên refahê û zêdekirina lêçûnên parastinê çi rolê dilîzin di girankirina krîza lêçûnên jiyanê de li Ewropayê, di nav de kêmbûna hin tiştan li bazaran û xwepêşandanên cotkaran, û ev guherîna pêşîniyan çawa dikare modela aborî ya li ser bingeha refahê bibe «aboriya şer», got:
«Meyla kêmkirina lêçûnên refaha civakî yek ji taybetmendiyên sereke yên siyaseta aborî ya neolîberal e ku di dehsalên derbasbûyî de hatiye şopandin. Niha zêdekirina budçeyên leşkerî, carinan bi rêjeyên pir mezin, aliyeke nû daye vê pêvajoyê. Ev zêdekirina lêçûnan di encama şerekî de pêk tê ku Rûsya rasterast li dijî Ukraynayê û bi awayekî tevlihev li dijî welatên Ewropî dest pê kiriye, bi armanca bêîstîqrar kirina wan.»
Mixabin, beşeke mezin a raya giştî ya Ewropayê di bin bandora vê têgihiştina tehdîdê de maye. Hikûmetan ji vê têgihiştinê sûd werdigirin da ku berjewendiyên siyasî yên xwe pêk bînin, û pargîdaniyên pîşesaziya parastinê jî ji vê rewşê sûd werdigirin. Ji ber krîz û kêmasiyên budçeyê yên ku berê jî hebûn, zêdekirina lêçûnên leşkerî tenê bi bihayê kêmkirina lêçûnên civakî dikare pêk were.
Zexta şeran li ser çandinî, veguhastin û budçeyên dewletan
Finaud di berdewamiya hevpeyvînê de, derbarê rêyên ku hikûmetên Ewropî dikarin bi wan re zextên aborî yên ji şeran û bilindbûna bihayê kîmyewiyên ziraetê, sotemenî û lêçûnên veguhastinê derdikevin, wiha rave kir:
«Hikûmet neçar in bersiva zextên komên cuda yên civakî bidin; zextên ku carinan digihîjin tundûtûjiyê. Hin welatên Ewropî bacên benzînê kêm kirine û hinên din, di nav de Fransa, ji wan beşên civakê re ku herî zêde zirar dîtine, tezmînat daye.»
Ev tedbîr kêmasiya budçeyê zêdetir dikin. Lê di demeke dirêj de, dibe ku alîkariya bilezkirina veguherîna bo enerjiyên nûjenker û çandiniya organîk bikin, an jî welatên Ewropî teşwîq bikin ku çavkaniyên dabînkirina enerjiyê yên xwe cihêrengtir bikin.
Deynê giştî û xetera zêdebûna nerazîbûnên civakî
Finaud di dawiya hevpeyvînê de, derbarê fînanskirina lêçûnên şer ji budçeyên refahê û piştgiriya civakî û rêyên pêşîgirtina li zêdebûna nerazîbûnên civakî yên ji kêmkirina hêza kirînê û hestkirina xiyanetê ji aliyê hikûmetan ve, got:
«Wekî ku em dibînin, rewş li piraniya welatan pir dijwar e. Carinan hikûmet, di nav de hikûmeta Fransa, bi zêdekirina deynê giştî, barê van pirsgirêkan radixe ser milê nifşên pêşerojê. Lê ev rêbaz ji ber bilindbûna rêjeyên faîzê jî xercdar e. Bi vî awayî, lêçûna net a budçeya karûbarên deynê Fransa dê ji 90 milyar euroyan zêdetir bibe; hejmareke ku nêzîkî budçeya parastinê ye û ji budçeya perwerdeyê zêdetir e.»
Ji ber vê yekê, hin siyasetmedar û aborînas behsa îhtîmala guhertina dema vegerandina deynan, rawestandina wan an jî jêbirina beşekê ji deynan dikin.
Di Yekîtiya Ewropayê de, divê li ser mekanîzmayên ku deynê ji veberhênanên di hilberîna pêşerojê de hêsantir bikin û deynê ji lêçûnên bêberhem, wek rêveberî û karên giştî, ceza bikin, nîqaş were kirin. Lê tewra ev gav jî dê encamên civakî hebin.
Dawiya peyamê
Etîket
- Ewropa
- Rojhilata Navîn
- Ukrayna
- Yekîtiya Ewropayê
- Ajansa Nûçeyan a ABNA
- Fransa
Your Comment