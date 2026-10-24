Mesûd Pizişkîyan tevî teqeziya li ser vêya ku cîhanê nêrîneke cihêwaz li Îranê heye, got: Ev nêrîna cihêwaz, ji ber berxwedan û rawestana gelê Îranê ye. Amerîka nedifikirî ku bi êrişa ku pêk aniye û boykotên ku sepandine, em bikarin rawestin; lê em rawestiyan û em ê hema wisa jî rawestin. Pizişkîyan careke din teqeziya li ser vêya kir ku, Îran tu carî li pey şêrr nebûye û nîyeta xwe ya şêrr tuneye, lê bi ti awayî jî naçe bin barê zor û zorbêjîyê, got: Vê mijara giring di bawerîyên me da reh vedaye û mizakire tenê di rewşa bifermînaskirina mafên gelê Îranê û sekinandina gef û destdirêjîyê da mimkin e. Pizişkîyan got: Divê gef û boykot di pratîkê da bên rakirin, da ku zemîneya gotûbêjê were dabînkirin, mirov nikare roj bi roj asta boykot û zextan zêde bike, rêyên hevkarîyê bigire û hevdem qala mizakireyê bike
24 October 2026 - 19:06
News ID: 1882063
Source: Sahar TV
Serokkomarê Îranê tevî teqeziya li ser vêya ku Amerîka nedifikirî ku Îran bikare li himber zextan raweste, got: Em rawestiyan û em ê hema wisa jî rawestin; em li pey şêrr nîn in, lê em ê bi ti awayî nerin bin barê zor û zorbêjîyê.
Your Comment