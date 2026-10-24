Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — kovara Amerîkî "Newsweek" nivîsiye ku tecrûbeya Lîbyayê û aloziyên ewlehiyê û siyasî yên ji wê derketine hê jî sîberê li ser stratejiya Amerîkayê li Rojhilata Navîn dike. Ev di rewşekê de ye ku "Donald Trump" serokê Amerîkayê ji ber şerê li dijî Îranê bi pirsgirêkên zêde re rûbirû ye.
Ev kovar di gotarekê de bi qelemê "Tom O'Connor" rave kiriye ku sîbera şerê Lîbyayê di rewşekê de careke din tê gotûbêj kirin ku li Amerîkayê nîgeranî hene ku hilweşandina rejîma Îranê, bêyî ku wêneyek zelal ji serdema piştî şer hebe, dibe ku encamên pir xeternaktir ji encamên hilweşîna hikûmeta "Muammer Qezafî" di sala 2011an de bi xwe re bîne.
Newsweek destwerdana leşkerî ya Rojavayê li Lîbyayê wek nimûneyek hişyarker a sînorên hêza hewayî ji bo gihîştina armancên siyasî û stratejîk ên berdewam dibîne. Ji ber ku hilweşandina Qezafî bi piştgiriya Rêxistina Peymana Atlantîka Bakur (NATO) nehişt ku welatek aram ava bibe.
Berevajî, li gorî vê kovarê, hilweşandina Qezafî bi qelşên navxweyî, pevçûnên çekdarî û xirabbûna rewşa ewlehiyê re hevûdu bû. Encamên van guherînan bi navxweyî Lîbyayê re sînorkirî nemabû û pîvanên herêmî û navneteweyî yên wek zêdebûna koçberiyê bo Ewropayê, belavbûna çalakiyên komên çekdar li herêma Sahel a Afrîkayê û zêdebûna bandora Rûsyayê li beşên vê parzemînê bi xwe re anî.
Hişyarî li ser dubarekirina senaryoya Lîbyayê
Ev gotar di navbera encamên qeyrana Lîbyayê û bilindbûna siyasî ya Trumpê de têkilî datîne. Li gorî O'Connor, alozî li Lîbyayê, qeyrana koçberiyê û êrîşa sala 2012an li ser konsulxaneya Amerîkayê li bajarê "Bingazî" – ku di dema wê de "Christopher Stevens" balyozê Amerîkayê li Lîbyayê û çend kesên din hatine kuştin – alîkarî kir ku rexneyên li dijî hikûmeta Barack Obama tundtir bibin.
Trump jî di kampanyaya xwe ya hilbijartinê de li dijî "Hillary Clinton" ji van meseleyan sûd wergirt û di dawiyê de di sala 2016an de bû serok.
Di heman çarçoveyê de, nivîskar îstînadê li analîzan dike ku bawer dikin ku encamên destwerdana li Lîbyayê alîkarî kir ku meylên populîst û rêgezên dijberî strukturên siyasî yên kevneşopî li Rojavayê xurt bibin.
Berevajî, gotar balê dikişîne ser nakokiyekê di helwesta niha ya Amerîkayê de. Trump ku berê rexne li hilweşandina Qezafî û aloziyên piştî wê girtibû, niha bi şerekê li dijî Îranê re rûbirû ye ku nîgeraniyên bi vî rengî li ser nebûna dîtbarek zelal ji pêşeroja vî welatî afirandiye.
Ev rapor herwiha balê dikişîne ser hişyariya "JD Vance" cîgirê serokê Amerîkayê li ser dubarekirina senaryoya Lîbyayê û veguherîna Îranê bo welatekî têkçûyî. Rewşek ku dikare pêla berfireh a penaberiyê, belavbûna terorîzmê û bêaramî ya herêmî bi xwe re bîne.
Armancên Amerîkayê bi dawîbûna rûbirûbûnê ve girêdayî ne
Ev gotar dinivîse ku armancên ragihandî yên Amerîkayê tê de misogerkirina azadiya keştiyê li Tengava Hormuzê û berdewamiya herikîna veguheztina neft û gazê û herwiha pêşîlêgirtina gihîştina Îranê bo çekên nukleerî ne. Lêbelê, pêkanîna van armancan bi dawîbûna rûbirûbûna leşkerî û şiyana Washingtonê ji bo kontrolkirina encamên wê ve girêdayî ye.
Nivîskar tekez dike ku di navbera rewşa Lîbyayê û Îranê de cudahiyên bingehîn hene. Destwerdana li Lîbyayê bi hemahengî ya hevalbendan û di çarçoveya cûreyek nixumandina navneteweyî de hat encamdan. Lê şerê li dijî Îranê bi hevkariya rejîma sîyonîst dest pê kiriye û bi dijberiya hin hevkarên herêmî û bêyî xwedîkirina destûrnameyek navneteweyî ya bi vî rengî re bûye.
Herwiha, li gorî analîzan ku nivîskar îstînadê li dîtinên wan dike, li Îranê hêzek çekdar a dijber a navxweyî ya mîna wan hêzan ku li dijî Qezafî şer kirin tune ye. Li ser vê yekê, firehiya erdnîgarî ya Îranê, şiyanên wê û tora hevalbendiyên wê, êrîşa leşkerî, dagirkirin û serdestiya li ser vî welatî dikin mîsyonek pir tevlihev.
Ji ber vê yekê, ev gotar hişyariya pisporan vediguhêze ku serdestiya hewayî, çiqas jî di qelskirina dijmin an tunekirina şiyanên wî de bi bandor be, bi tenê ji bo hilweşandina rejîmek siyasî û misogerkirina aramiyê piştî wê têr nake.
Tecrûbeya Lîbyayê nîşan daye ku nebûna lihevhatina navneteweyî li ser qonaxa derbasbûnê û neşiyana birêvebirina hevsengiyên navxweyî dikare bibe sedema pevçûnên dirêj û avabûna valahiyên ewlehiyê, valahiyên ku kontrolkirina wan dijwar e.
Li ser vê bingehê, dîplomasiya berdewam, danîna rêzikên ewlehiyê û ji nû ve avakirina saziyên dewletê wek hêmanên bingehîn ên her stratejiyekê ji bo serdema piştî şer tên hesibandin.
Dersek hişyarker ji bo Trump
Analîza Newsweek balê dikişîne ser pîvanên jeopolîtîk ên berfirehtir jî û hilweşîna dewleta Lîbyayê bi zêdebûna çalakiyên komên çekdar li herêma Sahil a Afrîqayê ve girê dide. Ev kovar di heman çarçoveyê de balê dikişîne ser beşdariya şervanên ji eşîra "Tawareq" ku berê li kêleka Qezafî şer kiribûn û paşê di pevçûnên bakurê Malî de amade bûn.
Gotar herwiha dibêje ku Rûsya ji encamên destwerdana Rojavayê li Lîbyayê sûd wergirtiye da ku hebûna xwe ya ewlehiyê li Afrîqayê xurt bike. Di heman demê de, li gorî raporan ku Newsweek behsa wan dike, Moskow di dema şer de piştgiriya îstîxbaratî û keşfê daye Îranê. Piştgiriyek ku dikare şiyana Îranê ji bo armancgirtina baregehên Amerîkayê li herêmê zêde bike.
Ev rapor di dawiyê de encam dide ku mezinترین pirsgirêka li ber Washingtonê ne tenê diyarkirina çarenûsa leşkerî ya rûbirûbûnê ye, lê encamên stratejîk ên dirêj-dem jî dihewîne.
Li gorî Newsweek, şerên ku bêyî plansaziyek siyasî ya zelal ji bo serdema piştî pevçûnê dest pê dikin an berdewam dikin, dibe ku li şûna xurtkirina bandora Amerîkayê, wê qels bikin û şiyana vî welatî ji bo rêgirtinê li dijî hevrikan, bi taybetî Rûsya û Çînê, kêm bikin.
Li ser vê bingehê, Newsweek tecrûbeya Lîbyayê wek hişyariyekê ji bo Trump pêşkêş dike. Hilweşandin an qelskirina leşkerî ya dijmin ne hewce ye ku wateya serkeftina siyasî be. Heke ji bo serdema piştî şer bernameyek berfireh tune be, dibe ku encamên wê bibin barek stratejîk ku lêçûna wê ji destkeftiyên hêvîkirî derbas bibe.
Dawiya peyamê /
Etîket:
Amerîka
Lîbya
Trump
Îran
Newsweek
Muammer Qezafî
Your Comment