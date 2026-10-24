Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA— Berxwedana Iraqê di daxuyaniyekê de bi rexnekirina ya ku jê re binpêkirina serweriya neteweyî ya vî welatî ji aliyê Amerîkayê ve dibêje, ragihand ku ji 30ê îlonê heta 23ê cotmeha îsal, 171 rewşa binpêkirina sînorê hewayî yê Iraqê ji aliyê balafirên şerî û casûsî ve hatine belgekirin.
Di vê daxuyaniyê de, ev rewşên binpêkirinê wek dijberî lihevhatinên hatine kirin û sozên ji wan derketine hatine wesfandin û ji hikûmeta Iraqê hat xwestin ku li ser guherînên rûdayî û ya ku di sînorê hewayî yê vî welatî de derbas dibe, li ber gel zelal bike.
Berxwedana Iraqê tekez kiriye ku berdewamiya vê rewşê, hikûmetê ji aliyê exlaqî ve li ber gelê Iraqê berpirsiyar dike û pêwîstiya ravekirinê li ser rewşên îdiakirî zêde dike.
Rexneya Berxwedana Iraqê li ser biryarên têkildarî sînorên Îranê
Beşeke din a vê daxuyaniyê ji bo biryarên têkildarî girtina balafirgehan û derbasgehên sînorî yên hevpar ên Iraqê bi Komara Îslamî ya Îranê re hatiye veqetandin. Berxwedana Iraqê tekez kiriye ku ev biryar di bin îrade û fermanên Amerîkayê de tên girtin.
Di daxuyaniyê de hatiye gotin ku di rewşa berdewamiya ya jê re binpêkirina serweriya neteweyî ya Iraqê tê gotin, axaftin li ser serweriya neteweyî bêyî baldan li ser rol û bandora Amerîkayê, bi rûmet û îrada azad a gelê vî welatî re li dijî hev in.
Berxwedana Iraqê herwiha hişyarî daye ku biryarên bi vî rengî dikarin bibin sedema xurtkirina serdestî û bandora Amerîkayê û qelskirina serxwebûna biryargirtinê ya neteweyî ya Iraqê.
Tekeş li ser piştgiriya Komara Îslamî ya Îranê
Berxwedana Iraqê di beşa dawîn a daxuyaniya xwe de, li kêleka eniya rast rawestandin li dijî hêzên xerabiyê wek erkek ji fîtreta mirovî derketî wesfandiye.
Di vê daxuyaniyê de, kiryarên Amerîkayê û rejîma sîyonîst li dijî Komara Îslamî ya Îranê, nîşaneya lihevketina du eniyên rast û batil hatine wesfandin û li ser pêwîstiya piştgiriya eniya rast tekez hatiye kirin.
..............
Dawiya peyamê
Etîket:
Berxwedana Iraqê
Elî el-Zeydî
Binpêkirina sînorê hewayî yê Iraqê
Your Comment