Ajansa Nêvdewletî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Di serdema krîza nasnameyê û kêmbûna nimûneyên berfireh û hemalî de, ji nû ve xwendina jiyana Hz. Fatîma Zehra (silavên Xwedê lê bin) ji sînorên mezhebî û zayendî wêdetir, bersiveke zindî ye ji bo hewcedariya xwezayî ya mirovê hevdem. Ew kesayetiya ku kamilbûna hundirîn bi çalakiyên civakî, berxwedan di hember krîzan de û jêhatîbûna bêhempa di perwerdehiyê de li hev anî û pîvana «mirovê kamil» nîşan da.
Di vê çarçoveyê de û bi hatina rojên xemgîn ên şehadeta Siddiqa Tahire (s.), di çarçoveya rêzehevpeyvînên bi mijara «Nimûnesazî ji sîreta Fatimî ji bo hemû cîhanê» de, me bi Hecetulîslam welmuslimîn Hasan Muzafferîzad, lêkolîner û pisporê dîroka Îslamê, re hevpeyvînek pêk aniye. Ev hevpeyvîn li jêr ji bo xwendewarên hêja tê pêşkêşkirin.
Pêwîstiya mirov bi nimûne û pêşengê jiyanê
Yek ji hewcedariyên mirovahiyê yên ku nayên înkarkirin û ji xwezaya mirovî tên, di hemû civakan de hewcedariya bi «nimûne û pêşengê jiyanê» ye. Bêguman, her çiqas ev nimûne jêhatîtir, berfirehtir û xwedî aliyên kesayetiyê yên curbicur be, ew ê bêtir rê li ber mirov veke û bibêje encamên çêtir.
Carinan hin kes di qadeke taybet de, wek zanist û zanînê, xwedî cih û pileyeke bilind in û dikarin bibin pîvan û nimûne ji bo kesên din. Lê dema mirov nêzî wan dibe, kêmasiyên wan di exlaq, edeb an çandê de xuya dibin. Ji ber vê yekê, mirov li pey nimûneyeke din digere ku di heman astê de an jî ji wê bilindtir be; kesayetiya ku ji bilî pile û astên bilind ên zanistî, xwedî fezîletên exlaqî û helwestên baş ên di tevger û reftarê de jî be.
Ji ber ku mirov ji du aliyên bingehîn pêk tê, aliyê madî (laşî) û aliyê hundirîn (ruhî), ew hewcedarê nimûneyên jiyanê ye ku di her du qadên dinyayê û axîretê de gihîştibin kamilbûnê. Ev nimûne divê hem ji aliyê xuyayî û hem jî ji aliyê hundirîn ve cihê bawerî û şopandinê bin, da ku mirov bi dilê rehet li pey wan bikeve û kar û barên xwe yên dinyayî û axîretê bi ewlehî pêş bibe.
Li gorî zanînên paqij ên Îslamê û hînkirinên Quranê û rivayetan, çardeh ronahiyên pîroz xwedî cih û payeyeke bêhempa û bêşibih in. Ev paye hem di dibistana Ehli Beytê (a.s.) de û hem jî di nêrîna birayên Sunnî de tê tekez kirin. Di serê van kesayetiyên mezin de, Pêxemberê mezin ê Îslamê heye, yê ku Quranê Pîroz wî wekî nimûneyeke kamil pêşkêş dike:
«Bi rastî, di Resûlê Xwedê de ji bo we nimûneyeke baş heye.»
Hz. Zehra (s.); nimûneya eşkere ya «xêrê pir û bêhed»
Di çavkaniyên Quranî û rivayetî de jî gelek caran li ser paye û mezinahiya keça hêja ya Pêxember, Hz. Fatîma Zehra (silavên Xwedê liwan bin), hatiye tekez kirin. Di Quranê Pîroz de gelek ayet hene ku li ser şan û payeya vê xatûna mezin hatine nazilkirin, an jî ew wekî nimûneya herî eşkere û temam a wan tê hesibandin. Ji wan yek jî sûreya pîroz a Kewser e ku tê de Hz. Zehra wekî nimûneya «xêrê pir û bêhed» tê nasandin:
«Bi rastî, Me Kewser da te.»
Pirbûna xêrê û bereketa hebûna Hz. Zehra (silavên Xwedê lê bin) hem aliyên madî û dinyayî û hem jî aliyên derveyî dinyayê, ruhî û manewî dihewîne. Yek ji eşkertirîn aliyên nimûneya jiyana wê, «hewldana bêwestan û sebat di rêya rastiyê de» ye.
Ew di şert û mercên dîrokî yên herî dijwar de hat dinyayê. Di sala pêncemîn a bişûndabûna peyamberiyê de, di serdemeke ku zilm û zexta müşrikên Mekkeyê li ser misilmanan gihîştibû asta herî bilind, ji dayik bû. Di wê demê de Pêxemberê Îslamê (s.x.a) neçar bû ku hejmarek ji bawermendan bişîne koçberiyê ber bi Hebeşeyê ve.
Piştî du an sê salan, serdema dorpêçkirina hemûalî ya di Şi‘b Ebî Talib de dest pê kir û heta ku ew gihîşt temenê pênc saliyê dewam kir. Lê ev dorpêç û zextên aborî û civakî yên giran qet nebûn sedema lerizîna wê; berevajî vê yekê, bawerî, sebr û sebatên wê zêdetir kirin.
Piştî bidawîbûna dorpêçkirina Şi‘b Ebî Talib, Hz. Zehra (S) bi xem û derdê windakirina diya xwe ya fedakar, Hz. Xedîce (S), û paşê jî windakirina piştgirê mezin ê Pêxember, Hz. Ebû Talib (R), re rû bi rû bû. Piştî van bûyerên dijwar û di şert û mercên ku Pêxemberê Îslamê (s.a.w.) ji bo domandina belavkirina peyama xwe ber bi Taifê û deverên derdorê ve çûbû de, hebûna dilovan û dilsoz a Fatîmayê her dem bû cihê penaberî û aramiya bavê wê.
Bi koçkirina Pêxember (s..x.a) ber bi Medîneyê ve jî qonaxeke nû ya dijwarî û rûbirûbûnê bi müşrikan, munafiqan û Erebên bedevî re dest pê kir. Di dema deh salan a hebûna Pêxember li Medîneyê de, nêzîkî sî şer û seferên leşkerî yên girîng pêk hatin. Di piraniya van şeran de, Emîrulmu’minîn Elî ibn Ebî Talib (r.a) li eniya pêşîn û li kêleka Pêxember amade bû. Di şert û mercên wiha yên dijwar de, ev xatûna ciwan, tevî birêvebirina karûbarên malê û mezinxistina zarokên biçûk, ewqas aramî, bawerî û piştgiriya hestyarî û manewî ji hevjînê xwe re peyda dikir ku Hz. Elî (s.x) bi îrade û biryareke bihêztir li pêşiya şervanên Îslamê bisekine.
Ev sîreta geş û ronak, delîleke eşkere ye ji bo ruhiyeta bêwestan û cîhadan û fedakariya bêhempa ya Hz. Fatîma Zehra (silavên Xwedê lê bin). Ew nimûneyeke zindî û berbiçav e ku rastiya ayeta pîroz a «Û ji bo mirov tiştekî din tune ye, ji bilî wê ku ew ji bo wê xebitiye» di asta herî bilind de nîşan dide.
Bingehîbûna hewldanê: Girêdana di navbera cîhada dinyayê û jiyana bêdawî de
Ya ku ji van zanîn û hînkirinên dînî tê derxistin ev e ku di pergala Xwedayî de, pile û cihê mirov rastî nîşana «hewldan û cîhada» wan e. Heke Ehli Beyt (silavên Xwedê li wan bin) jî gihîştibin vê payeya pir bilind û bêhempa, ev encama salên dirêj ên sebr, xebat û sebatê di rêya rastiyê de ye.
Di vê derbarê de, vegotineke xweş ji cenabê Selmanê Farisî hatiye vegotin. Dema ew ketin mala Hz. Fatîma Zehra (silavên Xwedê lê bin), dîtin ku ew xatûna mezin di nîvê kar û xebata malê ya gelek westîner de ye; di heman demê de jî zikrek li ser lêvên wê ye û ew bi xwe re dibêje: «Axîret çêtir û mayîndetir e.» An jî gotinên din ên bi heman wateyê ku axîret çêtir û domdartir e.
Ev rewşa ronahî, bi awayekî geş nîşan dide ku kompas û armancên bilind ên mirovê bawermend çi ne. Ew delîl e ku mirov ne tenê ji bo girêdanên zû derbas dibin ên dinyayê hatiye afirandin; berevajî vê yekê, ew rêwîtiyeke ber bi pêşketin û kamilbûnê ve ye, kamilbûneke ku sînorên dinyayê derbas dike û di cîhana axîretê de jî didome, heta ku mirov bigihîje nêzîkbûna Xwedê. Ev zehmetî û êşên dinyayê jî, zû an dereng, bi dawî dibin û ya ku dimîne, encam û xurmeke vê cîhad û hewldanê ye.
Bingehên perwerdekirina zarokan di dibistana Siddiqa Tahire (S) de
Yek ji aliyên din ên geş ên sîreta Siddiqa Tahire (silavên Xwedê lê bin), wekî nimûne û «xêrê pir û bêhed», şêwaza perwerdekirina zarokan û prensîbên wê yên perwerdehiyê ye. Hz. Fatîma (S) di perwerdekirina zarokên xwe de ji rêbazên nûjen û bibandor sûd werdigirtin; ji wan jî «lîstin, helbestxwendin û amadekirina bingehên fikrî û ruhî» bûn.
Li gorî vegotinên dîrokî, ew dema ku bi zarokên xwe re dilîstin, helbestên watedar û rêber nerm dibêjin. Ji wan helbesta navdar û tijî hikmet a wê ye ku dema bi Îmam Hesen (a.) re dilîst, wî di hembêza xwe de digirt û wî bilind û nizm dikir. Di vê helbestê de wiha tê gotin:
«Ey Hesen, wekî bavê xwe be
Û rastiyê ji bendê derxe…»
Di van rêzên helbestê yên bilind de, gelek nuqteyên perwerdehiyê yên girîng veşartî ne:
1. Teqezkirina cihê bav wekî nimûne
Zarok hewceyê nimûneyekê ye û ji bo kur, çêtirîn nimûne bavê wî ye, heke bav bi xwe mînakek zindî ya kamilbûnên exlaqî û ruhî be; bavêk wek Emîrulmu’minîn Elî ibn Ebî Talib (a.). Hz. Fatîma di van helbestan de, Îmam Hesen teşwîq dike ku dişibe bavê xwe û li pey wî bikeve.
2. Xwe girêdana bi têlê rastiyê
Daxwaza domdar ji zarok re ev e ku di her şert û mercê de xwe bi rastiyê ve girêbide û ji wê dûr nekeve.
3. Hişyariya di têkiliyên civakî de
Herwiha di domê helbestê de, balê dikişîne ser jêhatîbûna perwerdehiyê û hişyariyê: bi kesên kin û nebaş re hevaltiyê neke. Herwiha wateyên kûr ên din jî hene ku baldarî û hişmendiya wê ya di avakirina binyadê fikrî û ruhî ya zarokan de nîşan didin.
Birêvebirina têkiliya gotinê û jêhatîbûna «guhdarkirin û axaftinê» di perwerdehiyê de
Yek ji aliyên din ên girîng ên sîreta perwerdehiyê ya Hz. Fatîma Zehra (silavên Xwedê lê bin), birêvebirina bi hişmendî ya têkiliya gotinê û jêhatîbûna «guhdarkirin û axaftinê» di navbera dayik û zarok de ye.
Hz. Zehra ya pîroz (S) zarokê xwe yê biçûk dişand Mizgefta Nebewî, da ku li wir rûne û guhdariya xutbe û gotinên Pêxemberê Îslamê (s.x.a) bike. Ev kiryar di heman demê de gelek armancên perwerdehiyê pêk dianî:
1. Zarok rasterast bi bapîrê xwe yê mezin re, wekî mamoste û nimûneya Xwedayî, nas dibe.
2. Giyan û dilê zarok bi hawîrdora manewî û ronak a mizgeftê ve tê girêdan.
3. Balderî, rawestana hişê û hêza fêrbûna zarokê tê xurtkirin.
Piştî vegerê, Hz. Fatîma (S) ji zarokê xwe dixwest ku tiştên ku guhdariya wan kiriye ji dayika xwe re vegot bike. Ev axaftina nêzîk û germ di navbera dayik û zarok de, ku di pergala malbatê de gelek alîkar e, heke bi hişmendî ber bi zanîn û gotinên rast ve were rêberkirin, dê di paşeroja kesayetiyê de bereketên mezin peyda bike. Hz. Fatîma (s.) gotinên ronahî yên Pêxember (s.x.a) dikir bingeha van axaftinan.
Çîroka tevahî ya vê rivayetê tijî nuqteyên nazik, îbretên mezin û hînkirinên paqij e. Ji ber vê yekê, xwendina çavkaniya wê ya bingehîn ji hemû lêkolîner û kesên eleqedar re tê pêşniyarkirin. Ev nimûneyên jiyanê bi awayekî eşkere îsbat dikin ku Siddiqa Tahire (S) ne tenê di aliyên melekûtî û hundirîn de, lê di hemû aliyên pratîkî, xuyayî û şêwaza jiyana rojane de jî, ji bo hemû mirovahiyê nimûneyeke kamil, pêbawer û bêkêmasî ye.
Hevpeyvîn: Samîra Golkar
Etîket
-
Hz. Fatîma Zehra (S)
-
Nimûne û pêşeng
-
Sîreta Hz. Zehra (S`)
-
Kewser
-
Perwerdekirina zarokan
-
Şêwaza jiyana Îslamî
Your Comment