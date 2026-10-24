Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Rojnameya «New York Times» di raporeke xwe de planên Amerîka û Îsraîlê ji bo êrîşên nû yên muhtemel li dijî Îranê, armancên leşkerî û navokî yên van operasyonan, dudilî û gumanên Trumpê derbarê destpêkirina şer, hişyariyên Tehranê derbarê bersiveke berfireh û encamên muhtemel ên tundbûna şer li ser ewlehiya herêmê û bazara enerjiyê ya cîhanî nirxandine û wiha nivîsiye:
Li gorî gotina berpirsên Amerîkî û kesên din ên ku ji nêz ve ji danûstandin û şêwirên têkildar agahdar bûne, hêzên leşkerî yên Amerîka û Îsraîlê planên taybet ji bo ji nû ve destpêkirina êrîşan li dijî Îranê piştî hilbijartinên navîn-dema Amerîkayê amade kirine.
Di heman demê de ku plansazî ji bo pêkanîna operasyoneke kurt, lê zêde tund û xurt, pêş dikeve, artêşên Amerîka û Îsraîlê qad û berfirehiya manevrayên xwe yên leşkerî zêde kirine. Ew bi firandina balafiran li ser ezmanê Iraqê, manevrayên êrîşkirinê diceribînin. Berpirsên Amerîkî gotin ku Pete Hegseth, Wezîrê Şerê Amerîkayê, di dema serdana xwe ya vê hefteyê de li Îsraîlê, bi Benjamin Netanyahu, serokwezîrê vê dewletê, re civiya da ku li ser êrîşên nû biaxivin.
Tê texmînkirin ku binesaziyên enerjiyê yên Îranê, tesîsên navokî û cebexaneya mûşek û balafirên bêmirov ên vê welatê di nav armancên êrîşan de bin. Hin berpirsan îdia dikin ku dorêke din a êrîşên mezin dikare aboriya Îranê bixe ber sînorê hilweşînê û vê welatê neçar bike ku piştî nêzîkî heşt mehan şer, di danûstandinên dîplomatîk de hin tawîzan bide.
Lêbelê, sedem hene ku mirov li ser serkeftina şerê nû, li gorî qonaxa yekem a êrîşên berfireh ên Amerîka û Îsraîlê yên ji Sibatê heta Nîsanê, guman bike. Ew qonaxa şer bû sedema zêdebûna bihayê enerjiyê û enflasyonê li seranserê cîhanê, ewlehiya Rojhilata Navîn lawaz kir û zexta gelek mezin li ser rezervên parastina dijî-mûşekan ên Pentagonê danî.
Herwiha, hîç ne diyar e ku Donald Trump dê bi êrîşên nû razî bibe. Ew di heyama vê salê de gelek caran planên vegerê bo operasyonên leşkerî yên berfireh red kiriye; di nav de jî di vê mehê de, dema ku hêzên leşkerî yên Amerîka û Îsraîlê hema hema ji bo êrîşê amade bûn.
Hemû berpirsên ku ji bo amadekirina vê raporê bi wan re hevpeyvîn hatibû kirin, bi şertê ku nasnameya wan veşartî bimîne axivîn, da ku bikaribin derbarê plansaziyên leşkerî de bi zelalî û azadî ramanên xwe bêjin.
Berpirsên Îranê soz dane ku vê carê çarçoveya êrîşên tolhildanê yên xwe ji keştiyên bazirganî û binesaziyên enerjiyê yên herêmê wêdetir berfireh bikin û navendên daneyan û kabloyên înternetê yên binê deryayê jî bikin armanc.
Ew dibêjin ku ev qonaxa nû ya şer ne dê zû bi dawî bibe û ne jî dê di çarçoveyeke teng de bimîne.
Di dema ku Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê cebexaneyeke leşkerî ya pir mezin berhev dike, ku dê heta destpêka meha Mijdarê bi tevahî amade bibe, hewldanên dîplomatîk jî didomin. Danûstandvanên Amerîkî gefa vegerê bo şer wekî amûreke zextê li ser Îranê bikar tînin, da ku vê welatê neçar bikin di warê daxwazên Washingtonê yên derbarê bernameya navokî û kontrolkirina Tengava Hurmuzê de pêşveçûnekê pêk bîne.
Lêbelê, danûstandvanên Îranê heta niha qebûl nekirine ku di derbarê bernameya navokî de tawîzekê bidin û israr dikin ku ev mijar di qonaxên paşîn ên danûstandinan de were nirxandin.
Hin plansazên Amerîkî bawer in ku kampanyayeke leşkerî ya sê rojan a zêde tund dikare zirareke aborî ya têra Îranê bide û helwesta vê welatê biguherîne.
Lê berpirsên Amerîkî gelek caran hilweşîna Îranê pêşbînî kirine. Berpirsên welatên din ên rojavayî jî destnîşan kirine ku hikûmeta Îranê heta niha karîbûye li hember zextên ku li ser aboriya welatê wê hatine danîn, xwe ragire.
Dana Stroul, ku di dema rêveberiya Joe Biden de berpirsê herî bilind ê siyaseta Rojhilata Navîn li Pentagonê bû, got:
«Di vê qonaxa şer de, tişta ku eşkere ye ev e ku kampanyaya leşkerî ya asayî ku heta niha hatiye meşandin, bi hev re digel cezayên aborî yên niha yên ku aboriyê felç dikin û dorpêça deryayî ya Amerîkayê, nekariye hikûmeta Îranê bi awayekî watedar vegerîne ser maseya danûstandinan.»
Xanima Stroul, ku niha di Enstîtuya Washingtonê ya ji bo Siyaseta Rojhilata Nêzîk de dixebite, got ku ne Donald Trump û ne jî Benjamin Netanyahu «argumaneke qanihker pêşkêş nekirine ku nîşan bide şerê zêdetir dê çawa vê aloziya stratejîk di herêmeke ku roj bi roj bêîstiqrartir dibe û bêtir dikeve nav nakokiyan de biguherîne.»
Hilbijartinên Îsraîlê yên di 27ê Cotmehê de dikarin van planan tevlihevtir bikin. Li gorî gotina pisporan, heke Netanyahu di hilbijartinan de têk biçe, ew ê bibe serokwezîrê demkî û destpêkirina şer ji bo wî dê dijwartir bibe.
Lêbelê, hin şîrovekar bawer dikin ku Netanyahu dikare îhtîmala nêzîk a êrîşeke hevbeş a Amerîka û Îsraîlê wekî amûreke zextê li dijberên xwe yên siyasî bikar bîne, da ku wan razî bike tevlî hikûmeteke yekîtiya neteweyî bibin û rêvebirina şerê bikin. Ev gav dikare mayîna wî di desthilatdariyê de dirêjtir bike.
Piştî êrîşa Hemasê ya li dijî Îsraîlê di 7ê Cotmeha 2023an de, Netanyahu hikûmeteke yekîtiya neteweyî ava kir û hejmarek ji endamên partiyên dijber xist kabîneya şerê, da ku ew jî beşdarî biryardayînên têkildarî ewlehiya neteweyî bibin.
Mazal Mualem, şîrovekareke siyasî ya Îsraîlî û nivîskarê jiyana Netanyahu, got:
«Ew dikare vê rewşê wekî amûreke zextê bikar bîne da ku daxwaza avakirina hikûmeteke awarte ya berfireh bike, lê dê bi gumana kûr a dijberên xwe yên siyasî re rû bi rû bimîne.»
«Heke Îran êrîş bike, ew mijareke din e; lê destpêkirina êrîşeke destpêker ji aliyê wî ve dê pir dijwar be.»
Berpirsan dibêjin ku îhtîmala ku Donald Trump biryar bide ku di vê mehê de kampanyayeke leşkerî ya nû dest pê bike kêm e. Lê gelek sedemên siyasî hene ku nîşan didin ew ê heta piştî hilbijartinên Amerîkayê bisekine. Ji wan sedemên herî girîng, sozê ku wî di destpêka vê mehê de dabû ye; wî gotibû ku berî lidarxistina hilbijartinan tu êrîşek wê neyê kirin.
Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê heta destpêka meha Mijdarê hemû alav û hêzên leşkerî yên pêwîst li cihên hatine diyarkirin bicih nekin. Di nav van alav û hêzan de sê keştiyên balafiran, hezaran leşkerên deryayî, balafirên şer û hêzên operasyonên taybet hene. Artêşa Amerîkayê tercîh dike ku êrîşan di tariya şevê de pêk bîne. Di destpêka meha bê de jî demjimêrên tariyê li ser ezmanê Îranê zêdetir dibin.
Herwiha fikar hene ku şer dikare veguhere nakokiyeke berfirehtir. Roja Çarşemê, Wezareta Derve ya Amerîkayê fermana xebatkarên nehewce yên hikûmeta xwe û endamên malbatên wan da ku Erebistana Siûdî bihêlin. Ev di demekê de ye ku hêzên Ensarullahê yên piştgirîkirî ji aliyê Îranê ve, hîn jî êrîşên xwe li dijî armancên li vê welatê didomînin.
Yek ji berpirsên Qesra Spî roja Çarşemê got ku hikûmeta Amerîkayê derbarê planên leşkerî yên ku «dibe ku hebin an jî tunebin» de şîroveyê nake. Ev berpirs zêde kir ku Donald Trump ji bo piştrastkirina vê yekê ku Îran nikaribe xwe bigihîne çekên navokî, hemû vebijarkên xwe hîn jî li ser maseyê dihêle.
Hin berpirs dibêjin ku di diyarkirina armancên êrîşan de dê ji rafîneriyên petrolê û binesaziyên neftê dûr bikevin; ji ber ku biryara Trumpê ew e ku nahêle bihayê benzînê bêtir zêde bibe.
...............
Dawiya peyamê
Etîket
- Şerê Îran û Amerîkayê
- Tengava Hurmuzê
- Danûstandinên Îran û Amerîkayê
- Amerîka
- Îran
Your Comment