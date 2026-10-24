Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Amadebûna kesayetên nêzîkî hikûmeta Colanî û piştgirên wê di medyayên sîyonîst de, diyardeyeke nû nîne. Tewra beriya hilweşîna hikûmeta Beşar Esed jî, hêzên girêdayî komela "Heyet Tahrîr el-Şam" ku di dawiya sala 2024an de hat ser desthilatê, di hevpeyvînan de xuya dibûn û hewl didan ku rejîma sîyonîst dilniya bikin û wê li ser guherînên şerê "Red' el-Udwan" agahdar bikin, şerê ku bû sedema hilweşîna hikûmeta Beşar Esed.
Li gorî rapora rojnameya "El-Axbar" a Lubnanê, ev nêzîkatî dişibiya tevgera ku di salên şerê Sûriyeyê de ji aliyê çalakvan û siyasetmedarên girêdayî komela "Heyet Tahrîr el-Şam" ve dihat şopandin. Kesên ku berdewam bersivên sîyonîst kirin.
Îro jî, di rewşekê de ku hikûmeta Colanî hewl dide bi navbeynkariya Waşingtonê bigihîje lihevhatineke ewlehiyê bi Tel Avîvê re, çalakvanên nêzîkî wê hewl didin her çi zûtir rê vekin ji bo pêkanîna ya jê re asayîkirina germ a têkiliyan tê gotin. Armancek ku tewra ji bo welatên ku berê bi rejîma sîyonîst re peymanên aştiyê îmze kirine jî, hê jî bi hêsanî ne pêkan e.
Xala balkêş ew e ku ev kes her carê li ser vegotina bidawîanîna bandora Îranê li Sûriyeyê tekez dikin û wê li ber pêşveçûna pêvajoya asayîkirina têkiliyên Sûriyeyê û rejîma sîyonîst datînin. Ev di rewşekê de ye ku berfirehbûna hebûna leşkerî ya rejîma sîyonîst li başûrê Sûriyeyê piştî hilweşîna hikûmeta Beşar Esed, paşê hewldana xurtkirina vê hebûnê bi avakirina baregehên leşkerî, desteserkirina çavkaniyên avê û piştgiriya cureyek rêveberiya xweser li parêzgeha Suweyda, xwezaya projeya Tel Avîvê li eniya Sûriyeyê eşkere kiriye.
Ji lihevhatina ewlehiyê heta asayîkirinê
Di nûmûneya herî nû ya van amadebûnên medyayî de, "Fehd el-Misrî" serokê niha yê partiya "Sûriya Azad" beşdarî hevpeyvînekê bi "Danny Zaken" analîstê mijarên siyasî û stratejîk ê rojnameya îbranî "Israel Hayom" bû.
Li gorî rojnameya El-Axbar, el-Misrî li ber vegera bo Şamê ye û dibe ku berpirsiyariyeke hikûmî jî li wir li ser xwe bigire. Çavkaniyên vê rojnameyê vê ihtîmalê derxistine holê, herçend pêkanîna wê ne diyar e.
El-Misrî di vê hevpeyvînê de, avakirina hikûmeteke berfireh li Sûriyeyê bi gihîştina lihevhatinê bi rejîma sîyonîst re û çareserkirina pirsgirêka Suweyda ve girê da.
Di heman demê de, "Mîsa Qabanî" çalakvana Sûrî-Amerîkî û cîgirê serokê desteya rêveberiyê ya rêxistina "Global Justice" ku di destpêka qeyrana Sûriyeyê de hat avakirin, wek mêvan beşdarî tora îbranî "Makan" bû.
Qabanî di ravekirina sedema amadebûna xwe di vê torê de got: Çima em dengê xwe di demeke hesas de beriya hilbijartinên Îsraîlê negihînin gelê Îsraîlê?
Wê ji rejîma sîyonîst xwest ku Sûriyeyê wek dijminê xwe nebîne.
Tevî dijberiya Qabanî bi bandora leşkerî ya rejîma sîyonîst li başûrê Sûriyeyê – bêyî ku behsa xwezaya an hejmara van bandoran bike – wê sedema dijberiya xwe bi wîçika artêşa Colanî ji bo parastina sînorên Sûriyeyê û ne destwerdana di karên welatên din de ve girê da.
Qabanî herwiha bi destnîşankirina ku tewra gulecek jî ji Sûriyeyê ber bi erdên dagirkirî ve nehatiye avêtin, vê ferzkirinê derxist holê ku rejîma sîyonîst divê ji bidawîbûna hebûna Îranê û Hizbullahê li Sûriyeya nû kêfxweş be.
Bêdengî li ser helwesta gelê Sûriyeyê li hember aştiyê bi rejîma sîyonîst re
Qabanî di rewşekê de ku di daxuyaniyên xwe de eşkere hewl dida bala rejîma sîyonîst bikişîne, ji bersiva rasterast a vê pirsê reviya ku raya giştî ya Sûriyeyê çi helwest li ser aştiyê bi rejîma sîyonîst re heye, û gotûbêj sînorkirî bi pirsgirêka Suweyda kir.
Wê herwiha daxwaza Şamê ya vekişîna rejîma sîyonîst ji herêmên ku piştî hilweşîna hikûmeta Beşar Esed ketine wan, wek şerta her lihevhatineke pêşerojê dernexist holê. Berevajî vê, wê got ku her lihevhatineke ewlehiyê, destpêka aştiyê di navbera Sûriyeyê û rejîma sîyonîst de ye.
Ev daxuyanî ji aliyê çend Sûriyan ve, bangek eşkere bo asayîkirina têkiliyan hat hesibandin. Di rewşekê de ku rejîma sîyonîst hê jî berdewam e bi kuştina Sûriyan li başûrê vî welatî.
Hin rexnegiran jî di bersiva amadebûna Qabanî di vê torê de gotin ku qurbanî û xwîna wan nekarîbûne Mîsa Qabanî, a dilketî ya Trump, ji amadebûna di tora girêdayî rejîma sîyonîst ku bi tundrewiyê tê naskirin, vegerîne.
Têkiliya "Global Justice" bi torên siyasî û cihû yên li Amerîkayê re
Di nav endamên rêxistina "Global Justice" de, "Abî Şehbender" çalakvanê Sûrî-Amerîkî jî heye. Kesê ku wek şêwirmendê bilind li Pentagone kar kiribû.
Şehbender bi rêya rêxistina "Piştgiriya Sûriyeyê" di navbera salên 2012 û 2014an de di belavkirin û piştgiriya komela "Artêşa Azad a Sûriyeyê" û avakirina kanalên têkiliyê yên Amerîkayê bi hêmanên jê re navendî yên vê komelê re, rolek hebû.
Ev kanalên têkiliyê paşê bûn bingeha pêşkêşkirina alîkariyên leşkerî û bijîşkî yên Amerîkayê bo vê komelê di dema qeyrana Sûriyeyê de. Piştgirî di dewamê de berfireh bû bo dabînkirina moşekên dij-tankê ji bo wê bi rêya Amerîka û Erebistana Siûdî.
Têkiliya vê rêxistinê bi rejîma sîyonîst re di civînên ku bi amadebûna civakên cihû li Washingtonê hatine lidarxistin de eşkere dibe. Civînên ku Qabanî jî bo amadebûna wan hatibû vexwendin.
Ev çalakî, berdewamiya rêyeke ku Şehbender berê dişopand, tê wesfandin. Ew berdewam di kovara "The Tower" de dinivîsand. Kovareke ku ji aliyê rêxistina "Projeya Îsraîlê" ve dihat weşandin û çalakiya wê di navbera salên 2002 û 2019an de berdewam bû.
Sûriyeya nû, Xeze nîne; peyameke medyayî bo bersivên sîyonîst
Amadebûna kesayetên Sûrî di medyayên sîyonîst de bi hevpeyvînên çalakvan û siyasetmedaran sînorkirî nîne û hin ji wan gavên pêtir avêtine.
Yek ji van kesan, "Xessan Îbrahîm" rojnamevanê Sûrî ye ku berê hin malperên Sûrî yên rastxweniyê nûçeyan rûpela wî wek çavkaniya belavkirina agahiyên gêreker destnîşan kiribûn.
Îbrahîm guhertoyeke îbranî ya malpera "Syria Focus" ava kiriye. Ew di hevpeyvînekê de bi tora sîyonîst "KAN" re got ku armanca avakirina vê guhertoyê, pêşkêşkirina wêneyeke cuda ji Sûriyeyê bo bersivên îbranîaxêv e.
Wî peyama xwe bo sîyonîstan di vê gotinê de kurt kir: Sûriyeya nû, Xeze nîne; Hemas an Hizbullah an Îran jî nîne.
..............................
Dawiya peyamê /
Etîket:
Sûriya
Rejîma sîyonîst
Îsraîl
Asayîkirina têkiliyan
Hikûmeta Colanî
Your Comment