Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Omîd Xoşnaw Parêzgarê Hewlêrê, ragihand ku îdareya xwecihî ya Hewlêrê li benda wê yekê ye ku PKK bi awayekî tam navçeyên sînorî yên parêzgeha Hewlêrê vala bike; navçeyên ku li gorî gotina wî, hebûna PKKyê li wan bûye sedema xitimîna pêvajoya jîyana asayî û çalakiyên geştiyarîyê.
Omîd Xoşnaw tevî amajeya bi rewşa beşa geştiyarîyê ya parêzgeha Hewlêrê got ku ev beş hema wisa di rêya pêşxistinê da ye û di warê raberkirina xizmetguzarîyan û pêşwazîkirina geştyaran da gavên giring hatine avêtin.
Parêzgarê Hewlêrê herwiha got ku piştî valakirina van navçeyan, Hikûmeta Herêma Kurdistanê û îdareya parêzgehê bernameyeke hevgirtî û stratejîk ji bo vejiyandin, avedanî û wergirtina sermayeguzarîyê û geştyaran li hemî navçeyên xwezayî yên bedew ên xwedî şiyana geştiyarîyê dê bi cih bînin.
…………
Dawîya Nûçeyî/
Etîket:Parêzgarê Hewlêrê- Hikûmeta Herêma Kurdistanê- Valakirina navçeyên sînorî yên Hewlêrê ji aliyê PKKyê
Your Comment