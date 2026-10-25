Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Têkiliyên giştî yên Artêşa Komara Îslamî ya Îranê ragihand ku droneyeke Lucas a Artêşa Terorîst a Amerîkayê bi agira pergalên Hêza Parastina Hewayî ya Artêşê, di bin tora yekgirtî ya parastina hewayî ya welêt de, li asîmanê Bendera Ebasê hat xistin û hate tune kirin.
Li gorî Tesnîmê, ji destpêka Şerê Remezanê heta niha çend balafirên şer ên pêşketî, çend sed drone û hemû cureyên balafiran ên dijmin ji aliyê hêzên parastina welatê me ve hatine xistin.
Dawiya peyamê/
Your Comment