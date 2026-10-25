Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA –Beşa Karûbarên Navneteweyî ya Civîna Giştî ya Cîhanî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) êvara Çarşemê, 29ê Rezbera 1405an, mêvandariya komek ji rêveber û nûnerên navneteweyî yên hawzeyên zanistên olî ji parêzgehên cuda yên welêt kir.
Di vê civîna germ û dostane de, Hucetulîslam û Mislimîn Muhemmedelî Muînîyan, cîgirê Karûbarên Navneteweyî yê Civîna Giştî ya Cîhanî ya Ehl-ul- Beytê (s.x), bi hin rêveberên vê beşê re, civînê û kapasîteyên wê yên navneteweyî nasandin. Her wiha, ew behsa kesayetên biyanî û xwecihî yên girêdayî vê rêxistina ne-hikûmî kirin, di nav de endamên Civîna Giştî, mubeliğ û weşangerên olî, civînên herêmî û navendên girêdayî Ehlibeytê, û her wiha navendên ku bi evîndar û şopînerên Ehl-ul- Beytê (s.x) re li derveyî welêt têkilî danîn.
Di heman demê de, qadên hevkariyê yên navneteweyî di navbera Civîna Giştî ya Cîhanî ya Ehl-ul- Beytê (s.x), beşên wê yên bingehîn û navendên girêdayî wê, û nûneratiyên navneteweyî yên hawzeyên zanistên olî yên ku li zêdetirî 30 parêzgehên welêt dixebitin, hatin destnîşankirin.
Di berdewamiya civînê de, Hucetulîslam û Mislimîn Ziyaî, ku berpirsê vê komeyê ye, amadebûna saziyên navneteweyî yên hawzeyên zanistên olî li parêzgehên welêt ji bo hevkarî, hevahengî û alîkariya hevbeş di warên cuda de ragihand. Wî bi taybetî bal kişand ser karûbarên perwerdehiyê, lêkolînê û hilberîna naveroka pirzimanî û navneteweyî li gorî nêrînek zanistî, çandî, olî û mezhebî.
Di dawiya civînê de, Cîgirê Karûbarên Navneteweyî yê Civîna Giştî ya Cîhanî ya Ehl-ul- Beytê (s.x), bersiva hin pirsên beşdaran di derbarê çalakiyên navneteweyî yên vê civînê de da.
Dawiya nûçeyê /
Etîket:
- Medreseyên îlmî
- Civata Cîhanî ya Ehl-ul- Beytê (s.x)
- Îran
- Hucetulîslam Muîniyan
- Cîgirê Karûbarên Navneteweyî yê Civata Cîhanî ya Ehl-ul- Beytê (s.x)
Your Comment