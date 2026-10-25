Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Mihemed Hacî Mehmûd, serokê Partiya Sosyaldemokrata Kurdistanê, ragihand ku hevkariya gelan tiştekî baş e. Lê wî got: «Ez nafikirim ku kesekî din birayê me be. Biratiya gelan ne tiştekî hêsan e, lê em dikarin li kêleka hev bixebitin, ji ber ku bira birayê xwe bi çekên kîmyewî bombebaran nake.»
Mihemed Hacî Mehmûd di dema axaftina xwe de, di çaremîn civîna «Dîtara Gulkxane» de, got ku yek ji mijarên ku di vê civînê de hatine nîqaşkirin, kêmkirina para budceya Herêma Kurdistanê ji sedî 14 bo sedî 6 di sala pêş de ye. Wî diyar kir ku divê Hikûmeta Herêma Kurdistanê ji bo vê pirsgirêkê çareseriyekê bibîne.
Wî her wiha got: «Heke em xwe dispêrin Bexdayê, divê em hemû bibin karmendên Wezareta Darayî ya Iraqê û her roj biçin cem wan û lîsteyên xwe bigehînin wan. Lê heke em xwe dispêrin xwe, dibe ku me deryayek tune be, nefta me rawestiyabe û me pîşesaziyên mezin tune bin, lê em dikarin di warê çandiniyê de hemû van kêmasiyan telafî bikin.»
Mihemed Hacî Mehmûd di derbarê guhertina Destûra Bingehîn a Iraqê de jî got: «Hewldan ji bo guhertina Destûra Bingehîn berdewam in û guhertina wê li dijî gelê Kurdistanê ye. Hêvî dikim ku Kurdan yekîtiya xwe biparêzin û li kêleka hev li hemberî vê yekê bisekinin.»
Wî di berdewamiya axaftina xwe de, bi îşaretkirina avakirin nebûna kabîneya dehemîn a Hikûmeta Herêma Kurdistanê, pirsî ka çima piştî derbasbûna du salan û çend rojan, hîn jî Parlamentoya Kurdistanê dest bi xebatê nekiriye.
Wî got: «Pirsgirêkên me ne wek yên Amerîka û Îranê ne; ew rûdinin û bi hev re diaxivin.»
Ev gotin di çaremîn civîna «Dîtara Gulkxane» de, bi sernavê «Serxwebûna siyasî, aborî û neteweyî: Derfet û kêşe», li herêma Şarezûrê hatin gotin.
………….
Dawîya Peyam/
Your Comment