Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Kovara Almanî Die Zeit di raporekê de li ser xwepêşandanên berfireh ên li seranserê Ewropayê, ku bi piranî ciwanên hêrsbûyî û nerazî beşdarî wan bûne, nivîsiye:
Ewropiyan ne tenê roja borî careke din li Fransayê derketin kolanan, lê li welatên din ên Ewropayê jî, bi taybetî ciwanan, li dijî lêçûnên bilind ên jiyanê, gendelî û her wiha şerên xwînrij, di nav de şerê li Xezzeyê, xwepêşandan kirin. Wan her wiha xwest ku budceya perwerdehiyê zêdetir bibe. Li gelek deveran, di navbera polîs û xwepêşanderan de pevçûnên tund derketin.
Albanya
Li Tirana, polîsên Albanyayê li dijî xwepêşanderan gazê hêsirê, erebeyên avê û guleyên lastîkî bi kar anîn. Xwepêşanderan kevir avêtin ser polîsan û ketana Wezareta Çandiniyê şewitandin.
Di vê welatê de, xwepêşandan bi pêşengiya xwendekaran li dijî gendeliya hikûmetê, kêmbûna derfetên kar û asta nizm a perwerdehiyê pêk hatin. Wan daxwaza îstifakirina Edi Rama, serokwezîrê welêt, kir; ew ji sala 2013’an ve di vê postê de ye.
Di hefteyên dawî de jî bêîstîqrarî û xwepêşandan li vê welatê çêbûbûn. Di wan de, avahiyên hikûmetê jî bûn yek ji hedefên êrîşên şewitandinê.
Bêîstîqrarî û aloziyên niha piştî xwepêşandanên havînê yên ku bi piranî aşitîxwaz bûn, derketin holê. Ew xwepêşandan li dijî projeyeke avahîsaziyê ya luksê û nakokîxwaz bûn ku Jared Kushner, zavayê Donald Trump, serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, pêşengiya wê dikir.
Îtalya
Li Îtalyayê jî, di xwepêşandanên roja borî de 380 kes hatin girtin.
Li gorî raporên belavbûyî, di nav 110 kesên hatine girtin de kesên di bin temenê qanûnî de jî hebûn. Li her yek ji bajarên Romayê û Mîlanoyê nêzîkî 3.000 kesan xwepêşandan kirin û di navbera xwepêşanderan û polîsan de hin pevçûnên cihî derketin.
Hêzên ewlehiyê li gelek bajarên Îtalyayê, ji ber tirsa dubarebûna tundûtûjiyên ku dawiya hefteya borî hatibûn dîtin, bi hejmareke mezin a polîsan di rewşa amadebûnê de bûn.
Tengavî careke din li Mîlano, Torîno û Bolonyayê bilind bûn. Li Bolonyayê, polîs ji bo astengkirina gihîştina xwepêşanderan a stasyona sereke ya trênê, gazê hêsirê û erebeyên avê bi kar anîn. Li Mîlanoyê jî pevçûnên nû derketin û polîs xwepêşandanan rawestand. Di dema van komcivînan de, polîsan li dijî xwepêşanderan darên polîsê bi kar anîn.
Ji ber tirsa zêdebûna tundûtûjiyê, gelek dikanên luksê bi panelan hatin girtin û zêdetirî 1.400 polîs li seranserê bajarî hatin bicihkirin.
Hefteya borî, xwepêşandanên li vê welatê bi piranî li dijî lêçûnên bilind ên jiyanê bûn. Lê vê carê, xwepêşandan gelek mijarên cuda dihatin girtin. Mînakî, hin kom li dijî pêşbaziya çekan û ji bo piştgirîkirina Filistînê jî xwepêşandan kirin.
Spanya
Li Madrîdê, paytexta Spanyayê, li gorî ragihandina rêveberiya bajarê, 25.000 kes ji bo parastina pergala teqawidiyê ya dewletê xwepêşandan kirin.
Li Barselonayê jî, li gorî raporan, bi sedan ciwan û xortan beşdarî xwepêşandanan bûn. Piştî pevçûnan, polîs nêzîkî 100 xwepêşander girtin.
Li gorî rojnameya Spanyayî El País û televîzyona Katalonî Betevé, nêzîkî çaryeka kesên hatine girtin di bin temenê qanûnî de bûn.
Hilbijartinên zû yên parlamentoya Spanyayê dê di 29’ê Mijdarê de bên lidarxistin. Xwepêşandanên berfireh piştî hişyariya Pedro Sánchez, serokwezîrê sosyalîst, derketin holê. Wî hişyarî dabû ku dibe Partiya Gel a muhafezekar (PP) di hilbijartinan de serkeftinê bi dest bixe.
Tê gotin ku muhafezekaran dixwestin girêdana di navbera mûçeyên teqawidiyê û enflasyonê de ji holê rakin.
Alberto Núñez Feijóo, serokê Partiya Gel, ev sûcdarkirin red kir. Wî piştrastî da gel ku heke partiya wî di hilbijartinên parlamentoyê yên 29’ê Mijdarê de serkeftinê bi dest bixe, dê mûçeyên teqawidiyê li gorî qanûnê were sererastkirin.
Zêdebûna lêçûnên jiyanê, di nav de kirêyên gelek biha, ji mijarên sereke yên kampanyaya hilbijartinê li vê welatê ye.
Piştî ku Pedro Sánchez, serokwezîrê Spanyayê, nekarî di parlamentoyê de piştgiriya têr ji bo paketa tedbîrên wî yên li dijî krîza xanî ya welêt bi dest bixe, wî parlamentoyê hilweşand û rê li ber hilbijartinên nû vekir.
Ev gav piştî xwepêşandanên seranserî welêt di dawiya Îlonê û destpêka Cotmehê de hat avêtin. Ew xwepêşandan piştî derxistina Maricarmen Abascal a 87 salî ji mala xwe dest pê kiribûn.
Ji bo xaniyên bi bihayê guncaw, li seranserê welêt grevên giştî ji bo 11’ê Mijdarê, ango du hefte beriya hilbijartinên parlamentoyê, hatine ragihandin.
Portekîz
Polîsên Portekîzê jî di saetên sibehê yên destpêka roja borî de, kampaneke xwepêşandanê ya li dijî kêmbûna xanî li navenda Lîzbonê hilweşandin. Li gorî raporên belavbûyî, di çarçoveya van xwepêşandanan de çend kes hatin girtin.
Hejmareke mezin a polîsan, di nav de polîsên ku kûçikên polîsê bi xwe re anîbûn, li deverê hatin bicihkirin.
Krîza xanî li Portekîzê, ku yek ji krîzên herî giran ên xanî li Ewropayê ye, bûye sedema sereke ya vê rewşê. Ji sala 2017’an ve bihayê milk û xanî zêdetirî du qat bûye û kirêya xanîyên nû jî hema hema bi heman rêjeyê zêde bûye. Ciwan bi taybetî ji vê rewşê bandor dibin.
Piştî meşeke xwepêşandanê ya roja Şemiyê ku bi hezaran kes tê de beşdar bûn, xwepêşanderan zêdetirî 100 kon danîn. Polîs roja Sêşemê jî kampeke bi heman rengî li heman deverê vala kiribû.
Vítor Gomes, xwepêşanderekî 21 salî, got: «Erka me ew e ku ji bo tiştê ku em pê bawer in, têbikoşin.»
Wî tekez kir ku komkirina xanî ji bo spekulasyonê, komkirina dewlemendiyê di destê hindik kesan de û zêdebûna newekheviyê ew li hemberî pêşerojê bêhêvî kiriye.
Xwepêşanderan daxwaz kir ku hikûmet pêşnûmeya qanûnekê betal bike ku derxistina kirêciyan ji xanî hêsantir dike û kirêya xanîyên nû sînordar dike.
Belçîka
Bi sedan xwepêşander, ku piraniya wan ciwan bûn, li Brukselê derketin kolanan da ku ji bo şert û mercên çêtir û budceyeke mezintir ji bo pergala perwerdehiyê xwepêşandan bikin.
Polîsên Belçîkayê di dema pevçûnan de li dijî xwepêşanderan gazê hêsirê û spreya biberê bi kar anîn.
Şahidan ji Reuters re gotin ku xwepêşander ji tundûtûjiya polîsan direvin. Hin ji wan ketin erdê û li gorî raporan, polîsan êrîşî yek ji xwepêşanderan kir.
Dawiya nûçeyê
Your Comment