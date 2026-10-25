Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Di demekê de ku beriya hilbijartinên Knessetê yên rejîma Sîyonîst, ku dê di 27ê Cotmehê de bêne lidarxistin, nakokî û tengezarî di navbera Sîyonîstan de hîn jî zêde dibin, Gadi Aîzenkot, serokê berê yê Serfermandariya Giştî ya Artêşê artêşa rejîma Sîyonîst, serokê partiya nû ya bi navê «Yashar» û hevrikê hilbijartinê yê Benjamin Netanyahu, serokwezîrê niha yê rejîma dagirker, di daxuyaniyên xwe yên nû de got ku Netanyahu di xeyalên xwe yên dûrî rastiyê de dijî û bi rastiyê re têkiliya xwe winda kiriye.
Aîzenkot tekez kir ku Netanyahu, piştî ku civaka Îsraîlê parçe kir û artêşê lawaz kir, niha hilweşandina aboriya Îsraîlê ya ji bo dehsalan wekî armanca xwe ya din destnîşan kiriye.
Wî got: «Netanyahu têkiliya xwe bi rastiyê re winda kiriye û berê xwe daye cîhaneke xeyalî. Ev yek bi taybetî di çareseriya wî ya ji bo krîza tecrîda navneteweyî ya Îsraîlê de xuya dibe; tecrîdeke ku bi xwe bûye sedema wê. Çareseriya wî ji bo vê krîzê ev e ku Îsraîlê ji aboriya cîhanî dûr bixe.»
Gadi Aîzenkot îdia kir ku Îsraîliyan dê roja Sêşemê bi hêviya paşerojeke çêtir û yekîtiya civakê re deng bidin.
Ev gotinên hevrikê hilbijartinê yê Netanyahu piştî wê hatin kirin ku Netanyahu roja Înê gotibû ku dixwaze planeke aborî li ser bingeha rêbazên alternatîf, di nav de pereyên dîjîtal, amade bike da ku heke cezayên aborî û bankî yên navneteweyî li dijî Îsraîlê bên sepandin, bikaribe ji van rêbazan sûd werbigire.
Serokwezîrê niha yê rejîma Sîyonîst her wiha got ku alîkariyên leşkerî yên Dewletên Yekbûyî ji bo Îsraîlê nikarin her dem bidomin û Îsraîl divê xwe ji bo qonaxeke nû amade bike ku dibe ev alîkarî bi dawî bibin.
Di bersiva van gotinên Netanyahu de, Aîzenkot bi awayekî henekî pirsî ka şirketên teknolojiyê yên Îsraîlê, yên ku xerîdarên wan ên derveyî welêt hene, heke cezayên bankî yên navneteweyî bên sepandin û welat bixwe bisekine ser pereyên dîjîtal, dê çawa karibin pereyên xwe bistînin. Wî her wiha pirsî ku Îsraîl dê çawa karibe veberhênanên biyanî bikişîne.
Wî di derbarê îhtîmala pêkanîna peymanên navneteweyî yên kirîn û xwedîbûna şirketên Îsraîlî de jî pirs kir, heke aboriya rejîmê ji pergala darayî ya cîhanî dûr bikeve. Wî hişyarî da ku pêkanîna van polîtîkayan dikare şirketên Îsraîlî neçar bike ku çalakiyên xwe bibin derveyî welêt.
Gadi Aîzenkot got ku encamên vê polîtîkayê dê bibe sedema kêmkirina derfetên kar, kêmbûna çavkaniyên ku ji bo beşên tenduristî û perwerdehiyê tên veqetandin û zirarê bide ewlehiya Îsraîlê.
Wî tekez kir: «Baldar bin, ev ne senaryoyeke xeyalî û tirsnak e, lê belê planeke rastîn e ku Netanyahu ji bo paşeroja Îsraîlê di ber çavan re derbas dike.»
Anketeke ku rojnameya Maariv weşand û wekî anketa dawî ya beriya hilbijartinên roja Sêşemê yên rejîma Sîyonîst hate pêşkêşkirin, nîşan da ku bloka hevpeymaniya desthilatdar a bi serokatiya Benjamin Netanyahu daketiye 48 kursiyan, di heman demê de bloka opozîsyonê xwedî 54 kursiyan e.
Lê divê were gotin ku kampa Netanyahu û opozîsyonê di xwezaya armancên xwe û di taybetmendiyên tundrew ên ku ji ramana Sîyonîzmê tên de, ji hev cuda nabin. Ya ku van hevrikan ji Netanyahu vediqetîne ne xwezaya armancên wan, lê belê şêwaza rêveberiyê, asta berpirsiyariyê û dûrbûna wan ji kesayetên rastgirên tundrew e.
Her wiha, di asta gotara bingehîn de — domandina serweriya leşkerî ya rejîma Sîyonîst, înkarkirina serweriya Filistîniyan û amadebûna ji bo bikaranîna hêzê li dijî Îranê — di navbera her du kampan de lihevkirineke berfireh heye. Ji ber vê yekê, ev hilbijartinên 27ê Cotmehê, tewra heke bi têkçûna Netanyahu biqedin jî, dê di xwezaya bingehîn a van polîtîkayan de guhertineke bingehîn çênekin.
Dawiya nûçeyê
Your Comment