Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Mijara bawerîkirina bi kesan ji bo parastina milkê giştî, yek ji mijarên girîng e ku di rêveberiyên cuda de ji aliyê desthilatdarên îlahî ve hatiye girîngpêdan. Xutbeya 44an a Nehc el-Belaxeyê jî li ser vê mijarê hatiye gotin.
Çîroka vê xutbeyê têkildarî kesekî bi navê Mesqele bin Hubeyre ye. Wî di karekî baş de komek ji girtiyên şer ên Mesîhî azad kir, lê lêçûna vê azadkirinê nedaye malê giştî. Îmam Elî (a.s.) di vê xutbeyê de derbarê wî de dibêje:
«قَبَّحَ اللهُ مَصْقَلَةَ! فَعَلَ فِعْلَ السَّادَةِ وَ فَرَّ فِرَارَ الْعَبِيدِ! فَمَا أَنْطَقَ مَادِحَهُ حَتَّى أَسْكَتَهُ وَ لَا صَدَّقَ وَاصِفَهُ حَتَّى بَكَّتَهُ وَ لَوْ أَقَامَ لَأَخَذْنَا مَيْسُورَهُ.»
Wateya wê: «Xwedê Mesqele rezîl bike! Wî karê mêrên mezin kir, lê wek koleyan reviya! Ew hê nehiştibû pesindêrê xwe bipeyive ku ew bêdeng kir; û hê nehiştibû ku pesindarê wî gotinên xwe temam bike ku ew şermezar kir. Heke li cem me bimaya, em ê wê qasê ku dikaribû bidana wî bistînin û ji bo dayîna mayî jî li benda dewlemendiya wî bimînin.»
Di hin çavkaniyên dîrokî de, sedema revîna Mesqele tirsa wî ji dadmendiya Îmam Elî (a.s.) hatiye destnîşankirin. Hin şîrovekarên Nehc el-Belaxeyê jî ev gotin ji wî vegotine:
«Heke kesê ku ji min pere dixwest Osman an Muawiyeyê bûya, min tu xem nedibû! Min dizanî ku ew ê mafê malê giştî bi hêsanî ji min re bibexşînin, wekî ku ji kesên din re jî kirine. Lê ez ji Elî ditirsim, ji ber ku ew di mijara malê giştî de pir hişk e!»
Di vê yekê de xuya ye ku hişkbûna Îmam Elî (a.s.) li gorî dadmendiyê bû û dikare bi ayeta Qur'ana Pîroz ya derbarê dayîna demê zêdetir ji deyndaran re were berhevkirin. Wekî ku Xwedê di ayeta 280an a sûreya Beqere de dibêje:
«وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ»
Wateya wê: «Heke deyndar di tengasiyê de be, heta ku rewşa wî baştir bibe, bidin wî dem.»
Her çend çarenûsa Mesqele di dîrokê de ne diyar e, lê mirov dikare texmîn bike ku çarenûsa her kesê ku ji desthilatdariya dadmend a Elawî bireve û xwe bigihîne desthilatdariya Emeviyan dê çawa be.
Mijara vê xutbeyê gelek dişibe rewşa hin kes û şirketan ku bi armanca derbasbûna ji hin cezayên aborî re, tevî pejirandina xetereyên cuda, wekî desteserkirina milkên wan li hin welatan an jî ketina wan di navnîşên cezayan de, xwe amade dikin ku xetera firotina hilberên Îranê, bi taybetî petrolê, li bazarên cîhanê hilgirin. Hin ji wan jî berpirsiyariya çalakiyên aborî yên girêdayî eniya Berxwedanê li hin deveran digirin ser xwe.
Ev kirin dikare bi gotina Îmam Elî (a.s.) were danasîn: «فَعَلَ فِعْلَ السَّادَةِ»; ango «Karê mêrên mezin kirin».
Di zimanê aboriyê de, ev şirket wekî şirketên «Trasti» tên naskirin. Lê di nav van kesan de hindik kes hene ku wek Mesqele ji dayîna pereyên malê giştî xwe dûr dixin û berê xwe didin dijminan. Wekî ku Îmam Elî (a.s.) derbarê wan de dibêje: «فَرَّ فِرَارَ الْعَبِيدِ!»; ango «Wek koleyan direvin!»
Diyar e ku heke ev kes di vê cîhada aborî de bi awayekî rast û guncaw tevdigeriyan, sernavê «cangirên aborî» dê li wan bihata. Lê ji ber ku ew bi penabirina cem dijmin xwe nîşan didin, êdî sernavê «xayîn» li wan tê.
Îmam Elî (a.s.) ev taybetmendî bi van gotinan diyar kiriye:
«فَمَا أَنْطَقَ مَادِحَهُ حَتَّى أَسْكَتَهُ وَلَا صَدَّقَ وَاصِفَهُ حَتَّى بَكَّتَهُ»
Wateya wê: «Ew hê nehiştibû pesindêrê xwe bipeyive ku ew bêdeng kir, û hê nehiştibû ku pesindarê wî gotinên xwe temam bike ku ew şermezar kir.»
Seyîd Elî-Esgər Huseynî / Ajansa Nûçeyan a ABNA
Dawiya nûçeyê
Etîket:
- Nehc ul-Belaxe
- Îmam Elî (s.x)
- Cezayên aborî
- Derbasbûna ji cezayên aborî
- Mala giştî
Bottom of Form
Your Comment