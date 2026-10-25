Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehlu’l-Beyt (s.x) — ABNA —Di serdema teqîna medyayê û belavbûna berfireh a hilberên sînemayî yên cîhanê di jiyana çandî ya malbatan de, ravekirina sînorên şer‘î yên nihêrîna li wêneyên ku li gorî hicaba îslamî nînin, bûye yek ji pirsên ku di civaka olî de gelek caran tên pirsîn.
Di vê çarçoveyê de, Hucetulîslam û Mislimîn Zeynulabidînî, nûnerê nivîsgeha Ayetullah el-Uzma Cewadî Amolî, bersiva vê pirsê daye.
Pirs
Hukmê şer‘î yê temaşekirina fîlmên biyanî yên ku tê de jin bêhicab in, çi ye?
Bersiva Hucetulîslam wel Muslimîn Zeynulabidînî
Wî di bersiva vê pirsê de got:
“Bixwe, biyanî jî di fîlmên xwe yên asayî de bi awayekî nisbî li gorî adetên civaka xwe xwe dipêşînin. Ji ber ku ew kesên ne-mehrem û ne-misilman in û baweriya wan bi hicab û hukmên îslamî tune ye, heke asta cilûbergê wan di sînorê adetên civaka xwe de be — yanî bi tevahî tazî nebin, ku nihêrîna li wê bêguman qedexe ye, lê mînakî tenê porê wan an jî beşek ji destên wan xuya be — û ev nihêrîn ji bo temaşevan bibe sedema fesadê, wê demê nihêrîna li vê astê pirsgirêkek tune ye.
Ev ast ji cilûbergê ji bo xwe jî ji wan re têrê dike. Heke kesek bê niyeta xerab, bê fesad û bê şehwetê binêre, nihêrîna wî pirsgirêkek şer‘î tune ye.
Lê bêguman, zêde temaşekirina van fîlman û dubare nihêrîna li xemilandinên jinên ne-mehrem carinan dikare dilê mirov tarî û xemgîn bike. Ji ber vê yekê, baştir e ku mirov ji temaşekirina zêde ya van cure fîlman an jî dubare nihêrîna li wan dûr bikeve; hem ji bo parastina geşbûna derûnî ya mirov, hem jî ji bo pêşîgirtina li weswese û ceribandinên muhtemel ên Îblîs, ku her dem li benda derfetekê ye da ku rêyekê ji bo ketinê û xistina bandora xwe li ser dil û baweriya mirov bibîne.
Ji ber vê yekê, heke nihêrîn bê fesad be, ji aliyê şer‘î ve pirsgirêkek tune ye; lê baştir e ku mirov ji zêdekarî û nihêrîna zêde dûr bikeve.”
Etîket
- Hukmên îslamî
- Cilûberga îslamî
- Ayetullah Cewadî Amolî
- Pirs û bersivên şer‘î
Your Comment