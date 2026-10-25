Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Bi hezaran kes li Têlavîvê dijî serokwezîrê Rejîma Siyonîst xwenîşandan li dar xistin û daxwaza pêkanîna komîsyona serbixwe ya lêkolînê li ser şikesta ji hêla ewlehiyê ve ya vê rejîmê di êrişa 7`ê Cotmeha 2023`an kirin.
25 October 2026 - 21:06
News ID: 1882501
Source: Sahar TV
Bi hezaran kes li Têlavîvê dijî serokwezîrê Rejîma Siyonîst xwenîşandan li dar xistin û daxwaza pêkanîna komîsyona serbixwe ya lêkolînê li ser şikesta ji hêla ewlehiyê ve ya vê rejîmê di êrişa 7`ê Cotmeha 2023`an kirin.
Your Comment