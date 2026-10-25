Li gorî Ajansa Navneteweyî ya Ehlu’l-Beyt (s.x) — ABNA —Raliya Dakarê ya sala 2027’an ji ber nebûna şertên ewlehiyê yên guncaw ji bo lidarxistina vê bûyera werzîşî ya salane û girîng, ji Erebistana Siûdî tê derxistin. Bi vî awayî, Raliya Dakarê jî dikeve nav lîsteya bûyerên werzîşî yên ku lidarxistina wan li Erebistanê ji ber rewşa niha ya ewlehiyê û êrîşên hêzên çekdar ên Yemenê li ser çend bajarên vî welatî hatine betalkirin an jî bi astengiyan re rû bi rû bûne.
Raliya Dakarê ya 2027’an ji Erebistana Siûdî derdikeve
Rêxistina Amaury Sport Organisation (ASO), ku her sal raliya Dakarê organîze dike, îro roja Yekşemê ragihand ku pêşbaziyên raliya Dakarê ya sala 2027’an ji ber fikarên ewlehiyê dê ji Erebistana Siûdî derkevin.
Ev rêxistin di daxuyaniyeke fermî de, ku li ser malpera xwe belav kir, ragihand: Raliya Dakarê ya 2027’an dê li gorî plana xwe were lidarxistin, lê pêşbaziyên wê di sala 2027’an de li herêmeke din, ne li Erebistana Siûdî, dê bên lidarxistin. Cihê nû yê lidarxistina vê bûyerê dê di rojên pêş de, di daxuyaniyeke cuda de, were ragihandin.
Fikarên ewlehiyê sedema guhertina cihê pêşbaziyê ne
Plan kiribûn ku raliya Dakarê ya 2027’an ji 1 heta 15ê Çileya sala bê di Erebistana Siûdî de were lidarxistin. Lê belê, organîzatorên vê bûyera werzîşî, tevî ku ji bo biryareke fermî hîn zû bû, biryar dan ku pêşbaziyan derxin derveyî Erebistanê û li benda zelalbûna rewşa ewlehiyê an jî gihîştina agahiyên nû nemînin.
Ev biryar di demekê de hatiye girtin ku şer li herêmê berdewam dike û pêşketinên nû, di nav de berdewamiya êrîşên hêzên çekdar ên Yemenê li ser bajarên Erebistana Siûdî, fikarên ewlehiyê zêde kirine.
Raliya Dakarê; bûyera herî nû ya werzîşî ku ji rewşa ewlehiyê bandor lê hatiye kirin
Derxistina raliya Dakarê ji Erebistana Siûdî tê wê wateyê ku ev welat bûyereke din a werzîşî ji dest dide; bûyereke ku diviyabû di sala 2026’an û destpêka sala 2027’an de were lidarxistin.
Berî vê, pêşbaziyên Kûpaya Cîhanê ya Werzîşên Elektronîk ku diviyabû di meha Cotmehê ya îsal de li Erebistanê bên lidarxistin, bi biryara FIFA’yê hatibûn paşxistin. Her wiha, pêşbaziyên tenîsê yên «Şeş Padîşah» jî hatine paşxistin.
Ji bilî vê, derbarê îmkana lidarxistina Kûpaya Neteweyan a Asyayê ya 2027’an de jî guman hene. Divê ev pêşbazî di destpêka sala 2027’an de li Erebistana Siûdî bên lidarxistin.
Dawiya nûçeyê /
Etîket
- Erebistana Siûdî
- FIFA
- Yemen
- Raliya Dakarê
- Hêzên çekdar ên Yemenê
Your Comment