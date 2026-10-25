NAVENDA NÛÇEYAN
Wezareta Karên Derve ya Amerîkayê hişyariyên xwe yên ewlehiyê nû kirin û daxwaz ji welatiyên xwe kir ku bi her awayî ji serdanên ji bo Iraqê dûr bikevin ku ji ber zêdebûna metirsiyên ewlehiyê û aloziyên herêmî ye.
Wezareta Karên Derve ya Amerîkayê, derbarê serdana welatiyên xwe ji bo Iraqê û metirsiyên li ser wan ji ber şerê li herêmê, daxuyaniyek belav kir.
Amerîkayê daxwaz ji welatiyên xwe kir ku bi tu awayî serdana Iraqê nekin û tekezî kir ku hêza wan a pêşkêşkirina xizmetguzariyên konsulxaneyê an jî bersivdana rewşên awarte li nav Iraqê pir sînordare.
Her wiha destnîşan kir ku rayedarên Iraqê nikarin ewlehiya welatiyên Amerîkî di dema rûdana pevçûnên çekdarî an tundiya ji nişka ve de dabîn bikin.
Wezareta Karên Derve ya Amerîkayê tekezî li ser çend metirsiyên sereke kir û got: “Metirsiya berdewam a çalakiyên terorîstî, revandin û êrişên balafirên bêmirov an mayînên ji aliyê komên çekdar ên nêzîkî Îranê û rêxistina DAIŞ’ê ve hene. Egera armanc girtina cihên wek otêl, balafirxane, jêrxaneya enerjiyê û nûnertiyên dîplomatîk jî hene.”
Di dawiya daxuyaniyê de Amerîkayê rênimayiyên tund arasteyî karmendên xwe yên dîplomatîk ên li Iraqê kir ku bi tevahî pabendî rêkarên ewlehiyê yên qedexekirina hatûçûnê li derveyî deverên diyarkirî bin, heta ku destûra taybet neyê girtin.
Your Comment