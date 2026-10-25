Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA — Ajansa nûçeyan a Reuters di raporê xwe yê li ser pêşbirka hilbijartinê ya rejîma Îsraêlê de nivîsand ku hejmarek ji piştgirên berê yên Benyamin Netanyahu li bajarê Dîmona, yek ji bingehen kevneşopî yên partiya Likud, niha ji bo serkeftina Gadî Aîzenkot, hevrikê sereke yê wî, kar dikin. Ev hilbijartin yekem hilbijartina giştî ya Îsraêlê ye piştî êrişa surprîz a Hamasê di 7ê cotmeha 2023an de; êrişek ku li gorî Reuters Îsraêl hejand û herêmê xiste serdemeke nû.
Ev medya ragihand ku binpêkirina ewlehiyê ya 7ê cotmehê bû sedema kêmbûna tund a populerbûna partiya Likud û anketan di van mehan de nîşan didan ku dibe ku hevbendiya Netanyahu, ku ji partiyên rastgir, rast a tundrew û Cihûyên Haredî pêk tê, piraniya xwe winda bike.
Lêbelê, Aîzenkot jî rêyeke zelal ji bo gihîştina desthilatê tune û pêşbirka li ber hilbijartinê tengtir bûye.
Li gorî daneyên Enstîtuya Demokrasiyê ya Îsraêlê ku Reuters pê ve girêdayî ye, nêzîkî 13% ji dengdêran hîn biryara xwe nedane. Ji kesên ku di hilbijartina sala 2022an de dengê Likudê dane, 55% gotine ku dê careke din dengê vê partiyê bidin; lê 15% berê xwe dane partiyên dijî Netanyahu û 14% berê xwe dane partiyên din ên rastgir û 9% hîn jî dudil in. Ev rewş dengdêrên berê yên Likudê kiriye yek ji armancên sereke yên pêşbirka hilbijartinê.
Ev rapor zêde dike ku Gadî Aîzenkot, serokê berê yê stara giştî ya artêşa Îsraêlê, ji ber paşxaneya xwe ya malbatî di civaka Cihûyên Rojhilatî de û paşxaneya xwe ya leşkerî, ji bo beşek ji dengdêran balkêş e. Kuştina kurê wî di komkujiya Gazayê de di Kanûna 2023an de jî bi bertekeke hestî ya hinek dengdêran re bû. Berevajî vê, Netanyahu hîn jî li herêmên kevneşopî yên Likudê piştgirî heye û hinek rayedarên berê yên vê partiyê dibêjin ku hejmarek ji dengdêrên ku ji Likudê dûr ketibûn, bi nêzîkbûna hilbijartinê re vedigerin.
Reuters bi vê yekê ku Netanyahu bi giştî di şeş serdeman de nêzîkî 18 sal serokwezîr bûye, nivîsand ku heta hinek ji kesên ku bi wî re hevxem in jî daxwaza guherînê dikin. Yek ji dengdêran li Dîmona gotiye ku Netanyahu gelek tişt ji bo Îsraêlê kiriye, lê berdewamiya wî di desthilatê de divê êdî berdewam nebe.
Rapor di dawiyê de behsa kêmbûna beşek ji piştgiriyan ji Likudê û pêşbirka li ser dengan dike, lê tekez dike ku îhtimala givaştina hilbijartinê hîn jî heye û Aîzenkot jî rêyeke zelal ji bo pêkanîna hikûmetê tune.
..............
Dawiya peyamê
Etîket:
- Hilbijartina Îsraîlê
- Reuters
- Hilbijartina Knessetê
- Parlamentoya Îsraîlê
- Aîzenkot
- Gadî Aîzenkot
- Benyamin Netanyahu
Your Comment