Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – ji bo hedefgirtina kûrahiya axa Erebistanê pêk anîn. Ev operasyon ji roja berî doh ve bi êrîşkirina balafirgehên «Melik Xalid» li bajarê Riyadê û «Melik Fehd» li bajarê Dammamê, her wiha sazgehên pargîdaniya «Aramco» li çend deveran, dest pê kir û roja duh jî berdewam kir. Qada operasyonê ji Riyadê heta Ciddeyê û gelek bajarên başûrê Erebistanê dirêj bû.
Li gorî rapora rojnameya Lubnanî «Al-Akhbar», Erebistana Siûdî jî, wekî carên berê, di bin zexta êrîşan de hewl da ku Yemenê bi hedefgirtina Mekke û Medîneyê tawanbar bike.
Brîgadîr Yahya Serî, berdevkê Hêzên çekdar ên Yemenê, ev tawanbarî wekî mezintirîn îftirayê binav kir. Wî tekez kir ku ev hêz tenê sazgehên Aramco û balafirgehên dijminê Siûdî dike hedef.
Li gorî çavkaniyên leşkerî yên agahdar li bajarê Sanaa, ku bi rojnameya «Al-Akhbar» re axivîne, operasyon di van du rojên dawî de qut nebûye û ji destpêka bilindbûna tengezariyê di 20ê Tîrmeha borî de, ev berfirehtirîn operasyon e. Li gorî van çavkaniyan, Hêzên çekdar ên Yemenê vê dawiyê ketine qonaxa sepandina siyaseta zexta herî zêde.
Li gorî daxuyaniyên hatine weşandin, Hêzên çekdar ên Yemenê balafirgeha «Melik Xalid» wekî yek ji hedefên pêşîn destnîşan kirine. Van hêzan careke din di daxuyaniyekê de ji hemû pargîdaniyên balafirgeha navneteweyî, karmend û rêwiyan li hember metirsiya bikaranîna vê balafirgehê hişyarî dan û tekez kirin ku operasyon li dijî wê dê berdewam bike.
Ev hişyarî di heman demê de hat ku Rêxistina Hêvaniyê ya Sivîl a Erebistana Siûdî ragihand ku dixwaze ji roja duh ve çalakiyên balafirgeha «Melik Xalid» gav bi gav ji nû ve dest pê bike. Di destpêka vê mehê de, êrîşên Hêzên çekdar ên Yemenê bûbûn sedema girtina vê balafirgehê.
Ziyanên li balafirgehên Erebistanê û tevliheviya firînan
Çavkaniyên leşkerî li Sanaa ji rojnameya «Al-Akhbar» re piştrast kirin ku balafirgeha «Melik Xalid» di van du rojên dawî de bi çend mûşekên giran hatiye hedefgirtin û ev êrîş ziyanên giran gihandine beşên cuda yên wê. Li gorî van çavkaniyan, operasyon ji bo derxistina balafirgehên din ji çerxa xizmetê jî berdewam dike.
Di heman demê de, çalakvanên Siûdî ragihandin ku xizmetên balafirgeha «Melik Fehd» li Dammamê ji sibeh zû ve çend caran hatine rawestandin. Malperên şopandina trafîka hewayî jî ji tevliheviya çalakiyên balafirgeha «Melik Ebdulazîz» li Ciddeyê di roja borî de agahî dan.
Turkî El-Malikî, berdevkê Hevbendiya Siûdî, êrîşa Hêzên Yemenê ya li ser Riyadê û çend deverên din ên Erebistanê, ku sibeh zû pêk hat, piştrast kir û got ku pergalên parastina hewayî hin ji van êrîşan şopandine û rawestandine.
Ajansa Frans Press jî ji şewitîna sazgehekî neftê ya Erebistanê li bajarê Riyadê agahî da û bi veguhastina gotinên çavkaniyan ragihand ku stûnên dûmanê li nêzî balafirgeha «Melik Xalid» rabûne asîman.
Hişyarî û daxuyaniyên Rêxistina Parastina Sivîl a Erebistanê jî nîşan didin ku êrîşên mûşekî yên Hêzên çekdar ên Yemenê li kûrahiya axa Erebistanê di van du rojên dawî de berdewam bûne.
Yemen: Ji nû ve vekirina balafirgeha Riyadê bi destpêkirina çalakiyên balafirgeha Sanaa ve girêdayî ye
Çavkaniyek leşkerî ya Yemenî di axaftina xwe ya bi rojnameya «Al-Akhbar» re de tekez kir ku biryara ji nû ve destpêkirina çalakiyên balafirgeha «Melik Xalid» êdî tenê di destê Riyadê de nîne, lê ew bi vegera çalakiyên balafirgeha Sanaa ve girêdayî ye.
Ev çavkanî bi îşaret bi eşkerebûna hevkêşeya «balafirgeha li hember balafirgehê» tekez kir ku Hêzên çekdar ên Yemenê dê her hewlekê ji bo şikandina dorpêça hewayî ya li ser balafirgeha «Melik Xalid» têk bibin û dê girtina balafirgehên din jî berdewam bikin, heta ku Erebistana Siûdî bersiva daxwazên rewa yên gelê Yemenê bide.
Êrîşên dawî yên li ser balafirgehên Erebistanê di bersiva êrîşên hewayî yên balafirên şer ên Siûdî de li ser bajarên Sanaa, Hudeyde, Teiz û Se’de pêk hatin. Hejmara van êrîşan ji 100î derbas bû û bû sedema şehîdbûna 21 sivîlên Yemenî û birîndarbûna zêdetirî 50 kesên din; piraniya qurbaniyan jin û zarok bûn.
Berfirehbûna êrîşan ber bi başûr û rojhilatê Erebistanê
Di çarçoveya hevkêşeya rêgirtinê û bersiva rasterast de, Hêzên çekdar ên Yemenê bi karanîna yekîneyên mûşekî û bêbalafirên xwe, êrîşeke berfireh li dijî hedefên leşkerî û aborî yên li başûrê Erebistanê pêk anîn.
Her çend Turkî El-Malikî, berdevkê Hevbendiya Siûdî, êrîşên li ser deverên başûrê Erebistanê piştrast kir û got ku di vê êrîşê de zêdetirî 14 mûşek û bêbalafir hatine bikaranîn, lê çavdêrên li Sanaa bawer dikin ku pejirandina wî ya tenê beşek ji êrîşan dikare nîşan bide ku operasyonên Yemenê ziyanên girantir gihandine Erebistanê.
Li gorî van çavdêran, Erebistana Siûdî ji aliyekî ve bi kêm bûna depoyên mûşekên parastina hewayî re rû bi rû ye û ji aliyê din ve lêçûnên êrîşên ku ji başûr ber bi rojhilatê welêt ve berfireh bûne, zêde dibin.
Êrîşên li hundirê Yemenê: Hedefgirtina baregehên hêzên alîgirê Siûdî
Di hundirê Yemenê de jî, Hêzên çekdar ên Yemenê roja duh operasyonên xwe yên pêşîlêgirtinê li dijî cihên kombûna hêzên girêdayî Erebistana Siûdî li parêzgehên Lehic û Edenê berdewam kirin.
Van hêzan di daxuyaniyekê de ragihand ku wan kampê «En-Nasr» û baregeheke deryayî ya leşkerî li bajarê Edenê hedef girtine. Efserên Siûdî, di bin fermandariya Brîtadeyê Beder Selah el-Herbî de, çavdêriya amadekirina vê baregehê dikin.
Çavkaniyên herêmî li Lehicê jî gotin ku komên girêdayî hêzên «Dir‘ el-Weten» bi operasyoneke bi heman rengî re rû bi rû bûne.
Her wiha, Navenda Ragihandina Şer a girêdayî Hêzên çekdar ên Yemenê wêneyên êrîşa li dijî hêzên alîgirê Siûdî li «Eniha El-Felîha» li başûrê parêzgeha Me’ribê weşandin. Çavdêriya vê eniyê di destê Brîgadîrê Siûdî Faris El-Şemmerî de ye.
Dawiya peyamê /
Etîket
- Erebistana Siûdî
- Yemen
- Hevbendiya Siûdî
- Balafirgeha Riyadê
- Hêzên çekdar ên Yemenê
Your Comment