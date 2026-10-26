Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Krîzên heyî yên li herêma Kendava Farisê, ji guhertina sînorên siyasî wêdetir, bandorê li binesaziyên aborî yên cîhanê jî kirine. Îstîqrara welatên Ereb lerizî ye û têgeha serweriya wan di bin siya berjewendiyên Rojava de hatiye xistin bin pirsê. Ev rewş dikare bibe destpêka pêvajoyeke ku jê dûrketin dijwar e; yanî guhertineke bingehîn di hevsengiya ewlehiyê ya Rojhilata Navîn de.
Washington û Tel Avîv hewl didin ku kontrola qada şerê di destê xwe de bihêlin. Lêbelê, nakokiyên di nav berjewendiyên wan de û bijartinên siyasî yên li pêş wan, biryargirtinê ji bo wan dijwar kiriye. Guhertina şêwaza hêza leşkerî ya Îranê jî dikare zincîra peydakirina enerjiyê û pergala darayî ya cîhanê biguherîne; pêşketineke ku berê di hesabên Rojava de cihê wê ewqas girîng nebû.
Nakokiyên berjewendiyan di navbera Washington û Tel Avîvê de di dewamkirina şer de
Netanyahu ji bo mayîna xwe di desthilatdariya siyasî de, helwesteke şerxwaz digire. Di aliyê din de, Washington di berî hilbijartinan de bi hişyarî û tedbîrtir tevdigere. Ev cudahî rewşa operasyonên li herêmê nezelal kiriye.
Di heman demê de, bêbandoriya dîplomasiyê nîşan dide ku doktrîna şerê aşînayî êdî nikare rewşa heyî biparêze. Rojava niha bi rastiyeke nû re rû bi rû ye; nîqaş ji ihtîmala destpêkirina şer derbasî mijara birêvebirina têkçûna di avahiyên berevaniyê yên Îsraîlê de bûye.
Di vê çarçoveyê de, Larry C. Johnson, efserê berê yê Ajansa Îstixbarata Navendî ya Amerîkayê (CIA), di hevpeyvînekê de bi ajansa ABNA re tekez kir ku Washington dê piştgiriya xwe ya siyasî, aborî û leşkerî ji Îsraîlê neke.
Herwiha, wî ihtîmala senaryoyeke ku tê de Îsraîl di pevçûnekê bi hêzên herêmî re rastî hilweşînekê ya nêzîk bibe, ne gengaz dît.
Johnson, dema behsa pêşketinên dawî yên qada şer kir, got ku avahiya berevaniyê ya Encamên Berxwedanê û hêza herêmî ya Îranê ji pêşbîniyên îstixbaratî yên Tel Avîvê wêdetir tevdigerin.
Lêbelê, sêwirînerên doktrîna ewlehiyê ya Îsraîlê hîn jî li ser vebijarka şerê aşînayî û biha israr dikin. Li gorî gotina wî, sedema vê helwestê girêdayîbûna wan bi xeyal û xeyalperestiya sîyonîstî ye.
Wî di derbarê hilbijartinên pêşerojê yên li Dewletên Yekbûyî û li serzemînên dagirkirî de, herwiha berjewendiyên kesane yên Netanyahu û Trump di şerê li dijî Îranê de, got:
Îsraîl û Dewletên Yekbûyî di vê mijarê de nêrînên cuda hene. Netanyahu dixwaze şer bidome da ku bikaribe paşxistina hilbijartinan rewa nîşan bide. Lêbelê, Trump di bin zexta siyasî de ye ku sebir bike û dewamkirina biryaran heta piştî hilbijartinên navînî bihêle.
Îran di rastiyê de DYA û Îsraîlê têk biriye
Ev efserê berê yê CIA'yê tekez kir ku hêza leşkerî û destpêşxeriya Îranê li qada şer, hevsengiya herêmî ji bo Tel Avîv û Washingtonê guherandiye.
Li gorî gotina wî, pêşketinên heyî doktrîna şerê domdar ber bi têkçûnê ve dibin.
Johnson herwiha, bi îşaretkirina bêbandoriya tam a dîplomasiyê, got ku aşîtî jî bûye amûreke ji bo şer.
Wî tekez kir ku Îran di rastiyê de Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û Îsraîlê têk biriye û ev yek Rojava şok kiriye.
Dawîhatina petrodolarê: Bandorên pêşketinên herêmî li ser welatên Ereb
Johnson di dewamê de behsa paşeroja welatên Ereb ên herêma Kendava Farisê kir û encamên şerê heyî li ser wan nirxand.
Li gorî gotina wî, van welatan hin taybetmendiyên bingehîn ên «dewleta-neteweyî» tune ne.
Ji nêrîna Dewletên Yekbûyî û Îsraîlê ve jî, lawazbûna îstîqrara van welatan wekî pêvajoyeke xwezayî û dilxwaz tê dîtin.
Ev nêrîna ewlehiyê dikare bibe sedema zêdebûna dijminatiyên herêmî û bêîstîqrarkirina sînoran.
Di dawiyê de, li gorî Johnson, girîngtirîn encama van pêşketinan dê dawîhatina pergala petrodolarê be.
……………………
Dawiya peyamê
Etîket
- Amerîka
- Îsraîl
- Îran
- Erebistana Siûdî
- Petrodolar
- Yemen
- Larry Johnson
- Ajansa Îstixbarata Navendî ya Amerîkayê (CIA)
Your Comment